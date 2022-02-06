封面故事／追求網紅體態…社交媒體加劇飲食失調

男孩子容易受到社群媒體影響，追求肌肉線條。(Getty Images)

事實上，社交軟體對青少年產生的影響不僅於此；臨床上愈來愈多醫生指出，由於社交媒體的發達，很多青少年為追求他們在TikTok、Instagram或Facebook上看到的體態而飲食失調；此一現象在新冠疫情前主要發生在少女身上，但現在為追求肌肉 而飲食失調的男孩有愈來愈多的趨勢。

荷蘭的研究人員去年針對Instagram上約1000條展現男性肌肉線條的貼文，發現這些貼文獲得的按讚數明顯高於體脂肪較多的男性；當時研究人員就認為，社群媒體 上呈現的「肌肉健身 照」可能會扭曲青少年對於男性身體「該是什麼樣子」的價值觀。

澳洲研究人員也曾針對七年級與八年級的中學生進行調查，發現在調查前的12個月間，有45%的男孩曾以冒險的方式控制體重，例如不吃飯或是強迫性鍛鍊，且對於食物和身體的形象有很多似是而非的不正確認識；而少女飲食失調的比例更高，約52%。研究人員指出，整體而言飲食失調的問題仍是女多男少，但近幾年男性的比例確實顯著增加，且不論男女，飲食失調的原因或多或少都跟社群媒體上展現出的體態有關。

儘管少女的飲食失調比率更高，也有許多男孩子用不吃飯來控制體重。(Getty Images)

控制體重 男生也厭食

史丹福大學(Stanford University)醫學院兒科醫師高登(Neville Golden)就說，他手上處理飲食失調的病患中，男孩占了約三分之一；密蘇里州兒童慈善醫院(Children's Mercy Hospital)飲食失調中心主任麥克拉．福斯(Michaela Voss)也指出，疫情開始前她收治的患者中男性只占1%至2%，但現在占比升到6%。

福斯醫師分享一名他曾經收治的病患亨利(Griffin Henry)的病情，她表示亨利從七歲開始打棒球，並且靠著這項運動一路順利升學；升上大學後，為了增加自己的衝刺速度，原本高6.1呎、重192磅的亨利開始在網路上搜索關於飲食與健身的相關視頻；從那以後開始，他不再碰任何碳水化合物與甜點，甚至開始以蛋白質棒代替正餐，只為追求他在各種社交軟體上看到所謂「壯碩」的身材。

此外，他還大量運動，每周固定會長跑幾次，每次至少四哩，每天早上5時天剛亮就準時到健身房報到；他說：「我當時每天都會固定鍛鍊一小時，否則我會覺得不夠；並且一定要找到熱量最低、蛋白質最高的三明治才肯吃，且絕不喝任何含糖飲料，都喝黑咖啡或無糖綠茶。」

然而，亨利如此嚴格要求自己不僅沒有達到預期的健身目標，更令他意想不到的是，他居然也因此患上神經性厭食症，導致體重大量減輕，從192磅銳減至152磅；一剛開始他以寬鬆的衣服遮掩自己過瘦的體態，但仍被母親和教練發現不對勁；亨利的母親琳賽(Linsey Henry)說，亨利的體重突然掉了這麼多讓她非常擔心，因此帶亨利去很多醫院檢查，一剛開始醫生都說沒什麼大礙，直到福斯醫師才發現亨利有厭食症的現象，因此要求亨利入院治療。

亨利的棒球教練摩爾(Dayton Moore)獲知亨利罹患厭食症後非常遺憾；他說：「很多運動員對於自己的體態非常要求，甚至到有點強迫症的地步，我可以理解這些人一不小心就把自己往極端道路上逼；厭食症也正是這種過度自我要求造成的可能後遺症之一，我訓練的很多球員現在也面臨焦慮、抑鬱或睡眠障礙的問題，這也讓我反思我該如何為他們提供什麼樣的幫助。」

禁用手機 找回健康

在入院治療的六周期間，亨利只能依照醫院專門為他量身打造的菜單吃東西，並且嚴格禁用手機與磅秤，就是要避免在治療期間又被社群媒體上的健身形象影響；亨利說：「我剛住院的時候感到非常飢餓、寒冷又虛弱，但就是不想吃任何東西，並且在治療期間，我不只不能看手機和量體重，我還被強迫吃一堆以前根本不敢碰的食物，不過我也體認到，健身不能只是靠網路上那一堆視頻。」

為了追求壯碩的身材，許多男孩子熱中於到健身房運動。(Getty Images)

亨利出院後，體重回到原本的192磅，而且能夠用更健康的心態面對各種食物；對於自己的改變，他說：「我還在努力與厭食症對抗，但我想我現在的情況已漸入佳境；而且我現在雖然還是會滑Instagram或TikiTok，但已不再關注健身之類的視頻，我覺得一些體育競賽或攝影之類的影片也很有趣。」

他進一步表示：「我現在改打高爾夫球了；說真的，對於沒能以棒球獎學金完成學業或多或少有些遺憾，但我現在已經不喜歡打棒球了，過去的就讓他留在過去，我現在只向前看，為自己未來的人生努力。」

亨利的病程對於父母親而言也有很大的影響，父親傑瑞米(Jeremy Henry)就說，在事情真正發生在他兒子身上之前，從來沒想過男人也會得厭食症，那段時間對整個家庭而言真的很難熬；母親琳賽則是化身為飲食失調症專家，在網路上為有同樣困擾的父母提供心理調適的建議。

琳賽說：「很多父母問我厭食症要多久才會康復，或是關心我兒子康復沒；我都跟他們說這是一場長期鬥爭，沒有一個既定的時間表告訴你『過了這個時間點就沒事』；包含我兒子在內，我也不認為他現在『已經康復』，但我相信他是『正在康復中』。」

男孩子如果出現飲食失調，應及時尋求醫療幫助。(Getty Images)

不過，單從已求診的男孩數量觀察可能不甚精確，因為有很多有飲食失調問題的青年不願意就醫；加州舊金山大學(University of California, San Francisco)兒科醫學助理教授永田(Jason Nagata)就指出，臨床上雖然有愈來愈多求診的男孩，因過度鍛鍊或是硬要把東西吃完導致營養不良，常見症狀不是心率過低就是血壓過低；但由於社會上多將「飲食失調」與「女性」畫上等號，導致很多因飲食失調而營養不良的男孩諱疾忌醫。

永田醫師說：「對很多男孩而言，承認自己有飲食失調的症狀意味著要承受親朋好友的異樣眼光，對他們而言相當羞辱，因此事實上很多人根本不會來尋求專業醫療照護。」

此一問題事實上已引起各界廣泛重視，包含Instagram母公司「Meta Platforms Inc.」都發出聲明表示，他們內部正在研議要將用戶的頁面「多樣化」，避免只看到同一種內容；此外，也正在規劃針對搜尋「飲食失調」的用戶，推播關於「飲食失調協會」(National Eating Disorders Association)的相關訊息。