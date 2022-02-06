親子／堆積木、玩卡片…誘發興趣 培養孩子專注力

在一個孩子的成長過程中，專注力的培養是極其重要的。( Getty Images)

我始終認為，在一個孩子的成長過程中，專注力的培養是極其重要的。專注力通常來自於兩個方面：一是啟發興趣，二是培養與訓練。在先前周刊已見刊的「當笨蛋父母，孩子更聰明」一文中，已經對如何引起興趣做了些闡述，在此便不再贅筆。

女兒從生下來到兩歲多時都非常好動，幾乎是一刻不停，不管是做什麼或吃什麼，都難以持續地進行或完成，所以常常是吃了後一會兒就又餓了，因為她還沒吃飽就不肯吃了，非得要去玩。

即便是睡覺，月子裡的嬰兒應該每天要睡20個小時以上的時間，而我女兒呢？即使把她零星小憩的時間都加起來，也不過是13個小時左右，最多的一天是15個小時，而且晚上還不斷地醒來哭鬧，弄得我疲憊不堪。我反覆檢查、檢討我餵養孩子的情況，還抱她去看醫生，也沒查出個所以然來。

隨著她的長大，我越來越覺得她應該是有點什麼問題，但家人卻認為我神經敏感，小孩子不都這樣嘛。她兩歲多時，有次帶她去海邊遊玩，偶遇一位經驗豐富的已退休 兒科醫生，我便抓緊時機向她請教。她根據我講述的情形分析說，現在只靠這麼點資訊很難判斷她就是有病（我後來才知道她當時指的是小兒多動症，ADHD），但她過於好動的事實已經擺在那裡，該做的就是想辦法培養她的注意力、持久力，不管她是否真的有什麼問題，這種訓練對於她將來的成長只有好處，沒有壞處。

遊戲中訓練注意力

聽了專家的話，我回家後就開始實施訓練計畫。我曾經跟她玩最簡單的拼圖，兩歲多的她每次玩了沒兩下就不幹了，我便買了個計時器，跟她說：「從我按下這個計時器開始我們玩拼圖，等它響了的時候就停下，看看你能拼好多少塊。它沒響時妳不能停下來不做，否則就沒有獎品。」我還告訴她獲得獎品的規則，反正是拼得越多獎品越多。她覺得好玩，每次都很賣力，從沒注意到我偷偷地把時間設定從一分鐘提高到一分半、兩分鐘、三分鐘……。總之，我把她本來就應該有的點心零食都當成了獎品，讓她贏得，而非不勞而獲。而且我跟她玩的項目也不僅僅是局限於拼圖，還有搭積木、玩卡片、下棋等等各種需要動手動腦的遊戲，她越玩越想贏，越贏越開心，不知不覺中就能持續地、較長時間專注地做一件事。

為了讓她對書籍有興趣，我一直堅持每晚給她讀書、講故事。在還沒進行注意力訓練前，她常常是一本小圖畫書翻了沒兩頁就不看了，非得要換一本，有時還出現因不耐煩而撕書或扔書的情況。於是我便跟她「談判」：「我們一個晚上只看一本書中的五頁，看什麼書由你挑，假如你能跟我一起看完這五頁，媽媽明天就一定帶妳出去玩或做一個妳愛吃的東西。如果妳做不到，那就沒有這些了。」她儘管說不上高興，但也沒有抗拒。

而我也改進了方法，在給她講了第一、二頁後，就會把書闔上，讓她猜猜這個故事接下去會發生什麼。兩歲多的她語言表達能力有限，有時能夠說出點什麼，但時常是不知道該怎麼說，我就故意嘻嘻哈哈地替她亂猜胡說，猜得莫名其妙、稀奇古怪，逗得她哈哈大笑，撩起了她想要知道下文的願望，然後才打開書本，一起接著往下看。就這樣，隨著時間的推移，我們看書的頁數越來越多，後來索性是一本接一本地看，她對讀書、講故事也越來越有興趣了，每晚睡前看書不僅不是個問題，反而變成了她的一種習慣，常常自己主動去拿書來，坐我腿上，要我抱著她給她講故事。

獎勵孩子堅持學習

訓練了女兒靜的一面，還得訓練她動的一面的耐心。那陣子正是呼啦圈運動盛行之時，小傢伙看到別人都在玩，就嚷嚷著也要玩，但呼啦圈買來後，她轉了一下就掉地上了，並不是像看別人做那麼容易，就不幹了，再也不肯碰呼啦圈。我覺得這不是個好苗頭，擔心假如以後她一碰到什麼困難就遇難而退，沒有任何耐心與恆心，那可真是糟了。

當時正值夏日，每天傍晚，我就帶著女兒和幾個鄰居的小朋友去附近的草坪上玩呼啦圈。那幾個孩子都比我女兒大一些，其中有個小女孩特別會玩，我就讓他們做榜樣，並告訴女兒：「妳如果今天能轉兩圈，媽媽就給妳買妳喜歡的冰棒吃。」由於我平常較少給她吃冷飲，怕傷了她的脾胃，但她又很喜歡吃，所以就為了那根冰棒，她也躍躍欲試。在我不斷的鼓勵和那些小朋友的演示下，她一試再試，果然成功達標了。第二天我再要求她轉三圈、第三天五圈……，如此一來，她成了呼啦圈的小玩家，還在幼稚園舉辦的呼啦圈比賽中獲得了第二名，一口氣轉了一百圈左右。

那年夏天，我帶領的這群玩呼啦圈的小朋友成了附近每天傍晚的一景，女兒也在這過程中體會到了嘗試、堅持和成功的滋味。

以上只不過是我訓練她的三個小例子，但願對父母們能有點啟發。其實在日常生活的方方面面，我那時都有意識地培養她做事的興趣、專注力和持續力，如吃飯、爬山、畫畫、玩樂等等。經過大約一年左右的培養和訓練，女兒的情況大為改觀，而且隨著她注意力、堅持力和年齡的增長，理解力、觀察力也都隨之有了長足的進步，這成為了她日後學習過程中必不可少的基本素質。