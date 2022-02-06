電影世界／回味經典魯冰花 天才殞落難再有

《魯冰花》劇照。(截自YouTube畫面)

2020年5月，台灣著名作家鍾肇政（1925-2020）在睡夢中去世，享年96歲；2021年12月，著名演員陳松勇（1941-2021）因病去世，享年80歲；他們生前都跟《魯冰花》有關。

《魯冰花》為鍾肇政的第一部長篇小說 ，也是其成名作。當年他寫完《魯冰花》，幸得當時《聯合報》副刊主編林海音慧眼識珠，得以從1960年3月29日起在《聯副》連載，直到當年6月中旬刊畢，從此奠定鍾肇政在台灣文學史上的地位。

陳松勇雖以《悲情城市》拿下1989年金馬獎最佳男主角，但他在1989年電影 《魯冰花》裡演鄉長林長壽一角，電影版即改編自鍾肇政的同名小說。

《魯冰花》主要場景多取自鍾肇政所生活的桃園市龍潭鄉，小說從美術老師郭雲天的角度描繪當時台灣的農村、教育、社會、政治大背景等問題。

關於「魯冰花」，一般認為是翻譯自「羽扇豆」（Lupinus，英文作Lupine），恰與台語發音「路邊的花」相近，而且是化肥廣泛使用前台灣最常用的茶樹肥料。電影開頭稚嫩的女童聲音提到「農人把魯冰花種在茶樹的空隙上，川田開出紅色小花朵，不久花謝了，農人把它拔下放在茶樹下，蓋上泥土，慢慢地就變成肥料，茶樹因而長得很茂盛。魯冰花雖然死了，但人們可以喝到很香很甘的好茶。」

羽扇豆又稱魯冰花(Lupine）。(取自Unsplash免費圖庫)

後來「魯冰花」一詞也被引申代表弱勢者，更因電影中擁有美術天分卻不幸早逝的古阿明而廣為人知。

《魯冰花》在1989年被改編成同名電影（英文名為「The Dull-Ice Flower」），並在1989年8月26日在台灣首映，片長93分鐘，導演 是楊立國，編劇是吳念真，主要演員有黃坤玄、李淑楨、于寒、林義雄、陳維欣、張瑞竹以及陳松勇等，拍攝取景點有台北市士林區溪山國小、苗栗頭屋鄉的明德水庫、新竹縣關西鎮范氏高平堂和台灣省農業改良場楊梅分場等。

捧紅童星 金馬入圍6大獎

後該片角逐當年12月9日的第26屆金馬獎，入圍最佳劇情片、導演、男女配角、電影插曲等六項提名，最終由陳揚和姚謙以主題曲《魯冰花》獲得最佳電影插曲獎，李淑楨獲得最佳女配角獎，而因李獲獎時才11歲，因而也成了金馬獎歷史上最年輕女配角獎得主。之後該片也獲得德國、義大利和加拿大等多個國際獎。

電影開始，隨著兒童齊唱主題曲，直接進入山清水秀的水城鄉裡，古茶妹、古阿明姊弟倆在母親因肝癌早逝後與父親古石松相依為命，家境貧窮，古茶妹上中山國小六年級，古阿明念四年級，放學後到茶田裡幫忙抓茶蟲。

美術老師郭雲天到水城鄉任教，發現古阿明雖然調皮搗蛋，考試成績全班倒數第一，但卻有繪畫天賦和豐富想像力，於是鼓勵和栽培古阿明作畫。此時郭老師受校長所託主持美術選手訓練班，準備選出優秀者代表學校參賽，雖然郭老師認為古阿明是最佳人選，但學校裡上上下下卻認為林志鴻才有資格，公開的秘密是他們極力巴結他的富爸林長壽。當時林長壽在競選鄕長，拉票時允諾當選後，每個男的都給西裝，每個女的都給大衣，於是林長壽成功當上鄕長。

但郭老師因看不慣學校的短視和埋沒人才，在與人肢體衝突後不久，便辭職離開學校。跟古阿明道別的時候，帶走他的畫架和一張古阿明畫的茶蟲畫作為紀念。

傷心的古阿明住院查出是肝癌，父親向鄉長借錢卻被無情拒絕，只得變賣飼養的小豬以求救回愛子的性命。彌留之際，古阿明拖著病軀，獨自來到山下溪旁，想完成一幅美麗的山水畫，怎料這未竟之畫便成了古阿明的遺作，被古茶妹發現的時候，他已往生，手中仍拿著郭老師送的紅色蠟筆。

古阿明下葬後不久，突然一群記者出現在水城鄉，大家才知道郭雲天老師幫古阿明投出他的茶蟲畫，結果獲得世界兒童畫金牌首獎，頓時鄉裡從上到下感覺臉上有光，甚至鄉長林長壽也不忘作秀吹噓一番，說什麼風水好，會出偉人天才，結果貽笑大方。

輪到古茶妹上台代為領獎，致詞時卻道出只有郭雲天老師說古阿明是天才，而且還講出她弟弟生前的最大心願，可是如今人都走了，永遠不能再畫畫了，全世界的人再也看不到他的畫了，講著講著就哽咽起來，台下也有人不停流淚。

最後古家以及幾位親朋好友去古阿明墳前祭奠，古茶妹含淚將其弟弟遺作燒成灰燼，隨著鏡頭轉向遠處山水時，先出現激昂的男聲《魯冰花》，接著重又出現兒童齊唱主題曲，呼應電影開頭，至此劇終。

大人爭權 對比小孩天真

《魯冰花》劇照。(截自YouTube畫面)

筆者看了好幾次《魯冰花》，每次看完心情沉重，因為魯冰花就算謝了還可以再開，但是天才殞落了便很難再有，而且從該電影也能看到當時的參選人沿街拉票手法和台下交換條件，從林長壽的競選鄉長一窺台灣的競選文化。

孩童們的世界就是跟大人們的不同——當大人之間存在各種利害關係，不能推心置腹，更可能爭權奪利、趨炎附勢時，小朋友天真無邪，想的比較簡單，古阿明自認功課不如林志鴻，林志鴻也自認畫畫不及古阿明，兩人還笑笑談談，絕無不共戴天之仇或因家境貧富而畏懼或蔑視對方，甚至古阿明身故後，林志鴻在頒獎典禮上，聽到古茶妹的致詞時仍低頭落淚。

但是郭雲天老師也一語道破兒童的天分為什麼被埋沒：「兒童本來有的是純真，往往因為大人的教導，限制了他們的天分，變得這也不敢畫、那也不敢畫。」繪畫天分如此，其他亦如是。

《魯冰花》還通過校內演講競選折射出當年兩蔣統治時期為了反共而矢志復興中華文化的心志。雖說女學生劉香君演講「我們應該如何復興中華文化」時，台下訓導主任竟然睡著了，非得被旁邊翁老師（張瑞竹飾）一巴掌打醒，郭雲天老師也厭倦不想聽，看著看著窗外打球的古阿明等人便乾脆中途離席，但劉香君所講內容卻可以讓身處21世紀的人有恍若隔世的感嘆。

「忠就是要對國家盡忠，對領袖盡忠，對民族盡責，對父母盡孝，對朋友盡信，對人群盡義。所謂恕，就是『己所不欲，勿施於人』。」一句便把當時層峰對民眾灌輸、以及儒家的忠孝信義都說出來了。

「博愛是國父的哲學思想。孔子說過，『大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長……』」其實就是《禮運大同篇》裡的內容。

當然，我們也應看到台下的反應所折射出的隱患，就是再好的立意和引經據典，意識形態灌輸久了，人會有厭倦逆反心理，這就是日後當台灣解嚴後，一旦不再作如此灌輸，大家早置諸腦後，不復記憶。

電影裡不時可聞台語，會台語的一聽就懂，而且古石松是真正的農人，台語比國語要流利，家教嚴厲且經常體罰古阿明，畢竟「子不教，父之過」，而且在農家，男的終究要繼承當家，幼時不管，長大便成敗家子，女的則終究要嫁出去，所以不體罰絕非現代社會所認為的尊重女性或紳士氣派。

該片也不乏爆笑點，例如中山國小校長的台灣腔國語相當重，很難不讓人噴飯；還有那多管閒事的訓導主任徐組長，跟體育老師要懲罰用足球打碎玻璃的古阿明等學生，強令他們罰講100遍「不准在走廊打球」時，背上被貼「踢我」而渾然不覺，引起眾人訕笑。

同名主題曲誰唱的？

《魯冰花》1989年上映後，同名主題曲隨著電影也一炮而紅，而該曲由陳揚作曲、姚謙作詞，最初電影上映時，主題曲由原住民女歌手曾淑勤演唱，是台灣著名的歌曲之一。1990年3月，《魯冰花》在柏林影展獲獎，新聞局長邵玉銘頒獎表揚時，曾淑勤有上台演唱，高仕電影公司董事長周迺忠也率領工作人員領獎。

不久因周迺忠遇上以《射雕英雄傳》主題曲出名、正赴台成立工作室的香港女星甄妮，版權便從高仕電影轉到甄妮，緊接著因甄妮欣賞《魯冰花》主題曲，便趁著出席1991年央視春晚時，跟南京小紅花藝術團一道上台演唱，轟動一時，從此風靡全中國。

影響所至，連日後電影版《魯冰花》裡曾淑勤原唱的部分幾乎全部被替換成甄妮的版本，僅餘「閃閃的淚光」為曾淑勤原唱。至於片中孩童所唱《魯冰花》，是李淑楨和黃坤玄等自己唱的，片尾古茶妹在祭拜古阿明時焚燒其畫作時，出現的激昂男聲《魯冰花》，則為作曲者陳揚所唱。

曾淑勤版的比較平緩、哀婉低迴，聞者容易感動落淚，也接近電影裡古阿明和古茶妹所唱和陳揚的演繹；甄妮版的比較煽情，節奏明快，童聲伴唱伴舞，頗能迎合中國觀眾口味。

現在在YouTube上都能找到曾淑勤和甄妮的版本，曾淑勤無論去哪演唱，都有可能被點名要求唱《魯冰花》，但是甄妮版的搜索結果多為1991年春晚。當然，也有其他歌手演繹或他人的鋼琴演奏版本，筆者認為較佳者是台灣歌手江淑娜演唱的版本以及主持YouTube頻道「音樂交心」的李薇（Vera Lee）彈奏的版本。