大仁說財經／淨零轉型必要之路？能源補貼該繼續嗎

取消能源補貼的影響性，哈薩克殷鑑不遠。（歐新社）

當抗議活動1月席捲哈薩克 時，對統治精英的失望和根深柢固的不平等加劇了抗議熱潮。但騷亂其實是由一個特定的催化劑引發：政府停止補貼。

在政府取消價格限制後，該國西部大多數人用來為汽車 提供動力的液化石油 氣成本一夜之間翻了一倍。隨後的動亂導致數千名抗議者走上街頭，導致俄羅斯軍事干預、政府總辭和200多人死亡。

這個事件提醒人們，希望解決長期燃料補貼問題的政府面臨的挑戰，若非改革市場和節省資金，就像哈薩克一樣，就是鼓勵人們轉向更清潔的能源。人們一致認為，盡快取消這些補貼對於實現淨零排放目標和避免氣候危機惡化至關重要。

國際永續發展研究所(IISD)能源資深主管伍德斯(Peter Wooders)說：「總體發展方向必須迅速擺脫補貼。」但收回補貼是一項棘手的任務，需要小心操作。

全球各地能源價格急劇上漲，給弱勢群體帶來了壓力，讓這個挑戰變得更加嚴峻。在這樣的時刻取消對消費者的補貼將加劇這種痛苦並擴大不滿情緒。

終止補貼 溫室氣體排放量降

根據經濟合作與發展組織(OECD)、國際貨幣基金(IMF)和國際能源署(IEA)的數據，2020年政府對化石燃料的補貼價值降至3750億元，為過去10年來的最低水平。

然而，這種下降主要與能源價格暴跌有關，代表政府不必為抑制消費者成本而付出太多。伍德斯表示，2021年，補貼支出再次回升。

化石燃料的補貼主要分為兩類。一類是針對消費者，讓能源成本低於市場價格以減輕公眾負擔；另一類是針對生產商，因為它們包括稅收減免、貸款擔保等，因此更難追踪，並獲得廉價信貸。全球約四分之三的化石燃料補貼是針對消費者的。

在石油和天然氣資源豐富的國家，消費者補貼通常是社會契約的一部分。能源部門的財富流向政府或商界精英，因此補貼被視為整體重新分配這些利益的重要機制。

即使如此，研究顯示，這些政策往往會不成比例地讓高收入族群受益，因為富人更有可能擁有需要汽油的汽車並使用更多的電力。它們也是削減排放的主要障礙，需要立即採取措施應對氣候危機。

去年IISD發布的一項研究發現，取消對32個國家和地區消費者的化石燃料補貼，到2030年將平均減少6.1%的溫室氣體排放量。在某些國家，排放量將下降30%以上。

IEA在其實現淨零排放的路線圖中表示，「取消補貼將讓消費者更能認清真實的價格，並刺激更多的節能和提高能源效率的措施。」

IEA研究人員表示，必須取消消費者補貼，才能在2050年實現淨零排放，並將全球暖化限制在1.5攝氏度內。

挑戰稅收 哈薩克、厄國抗議潮

進步是可能的。根據IISD資料，至少有12個國家在2020年年中至2021年年中採取措施減少化石燃料補貼。

但取消補貼可能會成為反對意見的避雷針，因為它會立即傷害居民的錢包。當人們不相信他們的政府會公平地投資或重新分配他們原本用於降低能源成本的資金時，也會出現問題。

風險諮詢公司Verisk Maplecroft分析師布雷南(Hugo Brennan)表示：「燃料補貼削減絕對可以成為抗議活動的領先指標。」

在哈薩克，因丁烷和丙烷價格飛漲而在西部城市Zhanaozen引發抗議事件。丙烷通常被用作汽油的廉價替代品。然而，示威活動很快引發了更深層次的情緒。

Atlantic Council歐亞中心副主任哈林(Melinda Haring)說：「真正發生的事情是人們對不平等、通貨膨脹和缺乏政治自由感到憤怒。」哈薩克政府最後選擇將價格上限恢復6個月。

這只是一個例子。厄瓜多政府於2019年底宣布取消燃料補貼後，該國經歷一波抗議浪潮，偶爾演變為暴力，政府最終改變方向。印度、印尼、葉門和約旦也因過去15年取消燃料補貼而引發動盪不安。

尼日政府今年試圖取消對消費者的汽油補貼。雖然補貼意味著該國加油站價格是全球最低，但世界銀行報告指出，補貼主要受惠者是最富有的人口和走私者。

對燃料價格的擔憂也影響到最富裕的國家。在法國，2018年總統馬克宏(Emmanuel Macron)政府宣布對燃料徵收新的生態稅後，掀起「黃背心」抗議運動，引發該國主要城市以外的工人和中產階級的強烈反對。

早期黃色背心活動者沙拉比(Samy Shalaby)在2019年時指出：「這些人需要有購買力才能為汽車加油，這就是抗議開始的原因。但之後人們想做的不僅僅是挑戰稅收，他們想改變民主和整個經濟模式。」

Rystad Energy石油市場分析師迪克森(Louise Dickson)表示：「哈薩克的騷亂已經顯示，人們對石油產品的價格愈來愈敏感，與能源或政府對新冠疫情的處理有關，更多『疫情之春』抗議是一種風險。」