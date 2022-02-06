封面故事／膺最受歡迎網站 抖音稱霸社交媒體

抖音在美國對青少年的影響力非常大，其演算法被指極有可能向未成年使用者推播暴力，遭到質疑。(Getty Images)

網路安全公司Cloudflare日前公布最新統計數據，抖音(TikTok)不只已超越谷歌(Google)成為最受歡迎的網站，也越過臉書(Facebook)成為最受歡迎的社交軟體；Cloudfare表示，抖音在短短半年之內就從「十大社交軟體排行榜」中第八名躍升成為第一名。

Cloudflare指出，該公司自2020年9月開始統計，因此當年的統計數據只包含最後四個月，而2021年的統計涵蓋全年度，因此較為完整；整體而言，去年度最受歡迎網站暨社交軟體排行依序為抖音、臉書、微軟(Mircrosoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Netflix、YouTube、推特(Twitter)、What's app。

綜合分析整份報告，如果以每日為單位，抖音在去年2月17日首次奪得排行榜中第一名，隨後這一趨勢在3月至5月間愈趨明顯，排名最受歡迎社交軟體第一名的日子愈來愈多；而在8月10日以後，抖音均穩坐第一名寶座，只有少部分日期曾被谷歌超越，特別在年末一些如感恩節或黑色星期五等大節日中，抖音穩居第一名。

Cloudflare在報告中說：「疫情影響第二年，國人的生活受到社交軟體影響的現象愈趨明顯，而美國人最常使用的九種應用程式都在我們的百大排名之中；特別是抖音擠下臉書與谷歌，有重要指標意義。」

抖音超越谷歌(Google)成為最受歡迎的網站，也打敗臉書(Facebook)成為最受歡迎的社交軟體。(Getty Images)

抖音表示，該公司在疫情期間，全球活躍用戶超過10億，因此催生了幾個主要競爭對手如YouTube或Instagram相繼推出類似的短視頻產品，如Instagram Reeds和YouTube Short等；該公司在宣布活躍用戶超過10億人的新聞稿中說：「由於抖音平台上創作者的活力與真實性，抖音已成為許多人生活中的一部分，我們的視頻將跨世代地影響全球成千上億的人口。」

不過，人紅是非多，抖音向來視其推播演算法為商業機密不予公開，這樣的做法引起各方質疑；華爾街日報於是自行深入調查，結果發現抖音的演算法極有可能向未成年使用者推播暴力、色情、毒品，或吃播等不當視頻內容；為此，抖音一開始並未直接回應，但去年12月中旬時，發布新聞稿表示將調整演算法，避免向未成年用戶推送一些「只看一兩部還好，但看多了有礙身心健康發展的視頻」。

目前具體的防範措施尚未出爐，也還不清楚抖音將如何執行相關政策；不過聲明稿指出，初步規畫包含允許用戶自設關鍵字，避免含有這些關鍵字的視頻出現在「為您推薦」的清單之中。

舉例而言，擁槍權合理與否向來是美國爭議性最高的話題之一，一些因學生種種不如意而發生的校園槍擊案屢見不鮮，一定程度上引起部分其他學生模仿的對象；這些想模仿的學生雖然不見得真的夠有種持槍進入校園掃射，但是卻會躲在手機螢幕後面，仗著網路匿名的特性，「預告」將持槍入校，甚至還點明時間及學校名稱，搞得全美各校人心惶惶。

12月，抖音上流傳校園槍擊挑戰視頻，各地學校都向家長發出警報。 (Getty Images)

就有學校的行政人員指出，在抖音上「預告」犯案的學生可能根本無意犯下槍擊案，只是每當校園槍擊案發生時，全美各大媒體鋪天蓋地地報導，讓一些平時比較邊緣的學生誤以為這是成名或受到關注的捷徑，因此才在抖音上宣告犯案時間地點，希望引起大家的注意；有些學生更是單純因為無聊，想看看學校會有什麼反應；也有些學生是為了完成「抖音挑戰」，在不知不覺間逾越了「創作」與「威脅」的分際。

德州州立大學犯罪學教授布萊爾(Pete Blair)表示，這些愛在抖音上預告犯罪的學生就是想「博眼球」，並自媒體的廣泛報導中獲得成就感；他說：「他們想出名，不在乎出名的原因是什麼。」

一所位於巴爾的摩(Baltimore)的中學就表示，去年當地警察局曾在抖音上發現有人預告將在該校犯下槍擊案，結果深入追查才發現該IP位址在亞利桑納州，根本對巴爾的摩毫無威脅。

加州的吉爾洛高中(Gilroy High School)12月初也因為有學生在各個社群平台上威脅要炸了全校而緊急關閉一天，好在經過當地警方查核後，確定該則「預告」的可信度不高，學生惡作劇的機率較大。

吉爾洛高中所屬的吉爾洛聯合學區(Gilroy Unified School District)發出聲明稿指出：「本學區各校還深陷(去年)11月30日密西根高中槍擊案，及2019年7月28日發生在本地聖誕山公園(Christmas Hill Park)槍擊案的陰影中，面對各種威脅自如驚弓之鳥，萬般戒慎。」

同樣也因為抖音上的槍擊威脅而不得不停課的德州考夫曼獨立學區(Kaufman Independent School District)發言人彌爾頓(Jeremy Melton)進一步表示，槍擊威脅迫使學校關閉還不算最大的損失，但是因此停課導致學生們失去的學習時數才是無法彌補的。

彌爾頓說：「學校關閉迫使學生的學習時數被不當剝奪，影響他們的受教權甚深；而最大的損失，怕是包含所有教職員工、學生及家長在內的整個社區，從此以後對於學校應對槍擊案或恐怖威脅的能力的信心下降；信心下降的幅度無法量化估算，但卻是對我們辦學的極大打擊。」

針對校園槍擊案大開玩笑的抖音視頻已成為各級學校相當重視的問題，政府單位也呼籲學生們務必要分得清楚玩笑與威脅的界線；聯邦調查局(FBI)官員就說：「聯邦調查局對每一個可能對公眾造成危險的威脅都相當重視，並定期與各地執法部門合作，查核這些威脅的可信度；如果任何人發現任何可疑跡象，我們希望都可以立刻向當地警政機關報告。」

密西根州牛津高中校園槍擊案導致四名學生身亡，近來更有多名學生在抖音上「預告」將持槍入校，搞得人心惶惶。（Getty Images）

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也在推特上表示：「全美有太多的學校、學童與父母生活在槍枝威脅的恐懼之中，本屆政府已透過行政命令的手段完成了許多改革，不過距離根治槍枝氾濫的問題仍有一段漫漫長路要走」；密西根高中槍擊案的承辦檢察官更指出，只要「預告」犯罪，不論是否真的實施，都屬聯邦犯罪，最輕可處五年有期徒刑。

事實上，作為全美使用人數最多的社交軟體，抖音在美國對青少年的影響力非常大；然而或許是因為抖音是疫情封城期間突然竄起的線上影音平台，許多保護未成年使用者的措施尚未發展完備，比較不像臉書或YouTube發展多年，長年以來被大眾放在顯微鏡下檢視，因此早有一套運作成熟的規範避免未成年人在成長期間受不當影響；也因此，抖音發展期間，臉書的母公司Meta及YouTube母公司谷歌成為監督抖音最力者。

不過，對於自家平台成為無聊學生惡作劇的管道，抖音表示目前沒有證據顯示抖音已成為校園暴力的訊息管道，但將會嚴格審查平台上的視頻，不讓鼓動暴力或製造威脅的影片繼續在網上流竄。

抖音發布聲明說：「本公司將嚴肅處理報導所指的威脅，並與執法部門合作調查抖音平台上可能出現的校園暴力訊號；不過目前為止，我們並未發現此類視頻透過抖音平台散布的證據。」