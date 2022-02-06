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封面故事／抄襲、剝削、浪費…SHEIN崛起伴隨爭議

陳韻涵
網購平台的產品常常招致抄襲批評，有網友將Bailey Prado（左）與SHEIN（右）產品設計對比。（取材自Bailey Prado、SHEIN網站）
網購平台的產品常常招致抄襲批評，有網友將Bailey Prado（左）與SHEIN（右）產品設計對比。（取材自Bailey Prado、SHEIN網站）

中國電商網購平台SHEIN快速崛起，成為中國第一個行銷全球的零售巨擘，卻也招致設計抄襲、紡織品供應商剝削勞工、職員工作環境惡劣等批評，以及商品品質不佳，用沒幾次就丟棄等環保與浪費問題。其他業者眼見SHEIN模式成功，紛紛仿效盼搶食市場大餅，但專家質疑，這是否真有符合消費者的需求。

許多設計師指責SHEIN剽竊他們的作品，牛仔服飾公司「Levi Strauss」和馬汀鞋（Dr. Martens）等品牌對SHEIN提起侵權控訴。

此外，SHEIN曾因銷售具有文化或歷史冒犯意義的商品而招致撻伐，其中最爭議的是德國納粹黨「卐」字黨徽項鍊。

社會運動人士、環保團體和媒體記者另找到證據，證明SHEIN的部分商品是由在惡劣工作環境下勞動的工人製造，挨批剝削勞工。

中國媒體「第六聲」（Sixth Tone）報導，SHEIN長期要求業者在短期內供應多樣化的商品，讓製造與生產的壓力落到中國服飾生產工人的身上，這群勞工在監管不周的廠房裡長時間輪班、加班趕工做衣服。

中國浙江省一家工廠的紡織機操作員透露，在中國的服裝業，「不可能朝九晚五，必然要加班，員工超時加班到非常緊繃的程度」。這名員工要求匿名，此人上班的工廠並未代工SHEIN的服飾，而是為在「全球速賣通」銷售的外國服飾品牌生產商品。

對於外界質疑合作製造商下游紡織廠員工的勞動環境，SHEIN透過電郵表示，公司「嚴正對待所有供應鏈事務，致力維護高勞動標準」，若發現供應商未能遵守其規範，會立即採取行動。

SHEIN同時與眾多廠家合作有個致命缺點，即類似商品層出不窮，加上部分供應商透過多重管道與平台銷售不同訂價的相同商品，導致買貴的消費者怨聲載道。消費者吃過虧後，透過評論、Reddit社群或臉書（Facebook）群組埋怨。

中國服飾行業遭質疑生產環境差、員工勞動強度大。(Getty Images)
中國服飾行業遭質疑生產環境差、員工勞動強度大。(Getty Images)

另有部分眼尖的消費者觀察發現，許多一線品牌推出新品後，中國網購平台很快就會跟著推出相似商品。部分網友會透過論壇或群組，分享哪個平台可以買到較便宜的類似商品，甚至是相似度極高、能以假亂真的A貨贗品。

Rest of World指出，論壇、討論區或群組是網購生態系自然衍生的結果，國際消費者或許認為，考量全球代工模式，大多數商品均為中國製造，而這些類似商品可能也來自相同工廠。不過，Rest of World透過五個不同平台購買相似商品發現，不同廠家的品質存在差異，顯然並非出自同一家工廠。

環保專家警告，部分快時尚產品的材質低劣甚至含有危險化學物質，往往只會被消費者穿著或使用一次，就淪落垃圾掩埋場或大海，造成環境污染與垃圾問題。

SHEIN模式儼然成為快時尚與網購的新典範，模仿業者如雨後春筍般出現。

阿里巴巴2021年10月在歐洲與北美地區推出快時尚購物平台「allyLikes」，盤算分食SHEIN的市場大餅；allyLikes仿照當初SHEIN學習淘寶的模式，宛如SHEIN的「鏡像」，只是allyLikes平台上的銷售商品數量相對少。

專門研究時尚產業電子商務零售數據的分析公司「StyleSage」營銷和數位戰略主任伊莉莎白‧肖伯特（Elizabeth Shobert）表示：「我們已經加入這場爭奪最便宜產品的戰爭，類似產品的數量也不斷增加。我一直在想，到底有完沒完，什麼時候才會結束呢？」

SHEIN的商品價格相當便宜，也遭詬病材質不佳，引發浪費與環保問題。(取自SHE...
SHEIN的商品價格相當便宜，也遭詬病材質不佳，引發浪費與環保問題。(取自SHEIN網站)

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