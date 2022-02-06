封面故事／重新定義快時尚 SHEIN打敗亞馬遜

SHEIN主打物美價廉，深受歐美年輕消費者的喜愛。(取自SHEIN網站)

中國快時尚網購平台SHEIN被譽為「中國最神祕的千億巨頭」，SHEIN從女性服飾賣起，近年迅速崛起並擴大銷售版圖，從各類服飾、美妝、家居、寵物等包羅萬象產品。SHEIN運用其獨特的中國地緣、產業供銷與內部大數據（big data）軟體分析消費者喜好、產量與庫存等優勢，重新定義「快時尚」（fast fashion）產業，擊敗老字號跨國電子商務平台亞馬遜（Amazon），吸收對亞馬遜不滿的下游供應商，成為新興電子商務平台學習與模仿的對象。

英國「衛報」（The Guardian）報導，過去十年來，數千家中國服裝製造業者開始透過網路直接銷售商品給國際消費者，跳過以往從中國批貨的零售商。這些中國服飾業者運用英文社群媒體簡介、亞馬遜的銷售平台與賣家帳號，運用中國作為全球紡織代工廠的產業生態系與供應鏈優勢，加速潮流服飾更迭，以跌破眼鏡的低廉價格進攻全球各地消費者的衣櫃。

紐約非營利科技媒體「Rest of World」2021年耗時6個月的時間，調查迅速崛起的SHEIN生態系，收集社群媒體與產品數據，親自試買比較產品差異，並訪問中國製造業者，以及美中兩國的消費者與產業專家，探究中國服裝製造業者如何適應全球市場新環境，滿足年輕世代、「數位原住民」（digital native，指從小就活在有各式數位產品與網路環境的世代）的消費需求，並在此過程中改變各地年輕消費者的購物習慣。

亞馬遜跨足中國，意外促成了SHEIN的成功。（Getty Images）

亞馬遜成就SHEIN

亞馬遜跨足中國，可能意外促成了SHEIN的成功。

時序回到2013年左右，亞馬遜當時積極招募中國製造業者，在亞馬遜的第三市場銷售廉價商品。

隨著中國賣家加入亞馬遜平台，西方消費者一時之間多了數以千計的新品牌可選擇，這些品牌以Nertpow、Fretree和BSTOEM等西方顧客原本不熟悉的名稱，銷售從服飾、廚具到電子產品及其配件等琳瑯滿目的基本民生必需品。

亞馬遜為中國製造工廠創造了前所未有、進軍美國市場的龐大商業機會，讓中國工廠得以擺脫西方中盤商，並了解美國消費者的喜好；亞馬遜則藉此取得更低的價格，贏過競爭對手。

時至2020年，亞馬遜第三方賣家的供應商，有40%在中國。

然而，亞馬遜和中國製造商之間的夥伴關係逐漸惡化，最終變質；更慘的是，消費者對於中國製造的假貨和危險產品抱怨連連，使得亞馬遜商譽受損。

2021年9月，亞馬遜對數百家洗假評價的中國賣家停權。許多中國賣家也不滿亞馬遜不斷變動的策略，還得支付昂貴的倉儲和訂單履行服務費用。

中國江蘇省服飾業者杜天賜（Du Tianchi）分別在亞馬遜和阿里巴巴（Alibaba）集團旗下「全球速賣通」（AliExpress）上販售商品，他說：「（在亞馬遜上銷售）成本非常高，一旦（美國的）亞馬遜倉庫缺貨，就必須從中國補貨，既耗時且費用不斐。」

中國廠家對亞馬遜的挫敗感，讓SHEIN漁翁得利；SHEIN招募許多對亞馬遜不滿的中國賣家，轉而向SHEIN自家平台供貨。

淘寶網站的互動功能，增加了消費者的粘著度。(Getty Images)

電子商務遊戲化

不過，SHEIN起初並未試圖與亞馬遜競爭，而是選擇加入亞馬遜。SHEIN在亞馬遜平台上，販售數千樣商品，包括部分暢銷產品。

香港市場調研和戰略諮詢公司「Daxue Consulting」中國市場分析師艾莉森·馬姆斯滕（Allison Malmsten）說：「亞馬遜教會美國人如何網購，養大消費者對網購的胃口，並培養了這項習慣。而SHEIN注意到這點，並決定優化這個模式。」

SHEIN並沒有模仿亞馬遜的經營模式，而是發揚中國將電子商務市場「遊戲化」的特色。

中國的網購平台儼然成為一種娛樂形式，以直播、閃購和誘人的彈出式廣告為特色，強迫消費者滾動瀏覽新商品。

阿里巴巴集團旗下的中國電商平台「淘寶」（Taobao）率先推出互動功能，讓消費者互相推薦產品，並在應用程式中建立小型社群，增加消費者對淘寶的黏著度並延長潛在顧客的使用時間。

SHEIN在平台上推出類似功能，並推廣積分系統，獎勵消費者購買、留下評論或玩小遊戲等。

馬姆斯滕說：「SHEIN從中國電商公司的策略中學到很多，並把這種（購物）模式帶往西方，這對Z世代真的非常管用。」

中國福建服裝製造業者林震（Lin Zhen）不僅在亞馬遜銷售商品，2011年以來也直接向歐洲和北美市場的消費者販售服飾。

林震表示，他的服裝公司、「廈門歐誠盛」貿易有限公司（Xiamen Ouchengsheng）每年海外銷售額近1億元。2021年的利潤約50%來自亞馬遜，33%來自廈門歐誠盛官網，其餘則來自全球速賣通或SHEIN等通路。

林震表示，當初SHEIN找上門，是因為廈門歐誠盛是全球速賣通裙裝銷量最好的業者之一。SHEIN要求他每個月生產一定數量、不同款式的新商品，部分產品最短要在10天內交貨。他說：「這樣的要求，有點高。」

林震表示，SHEIN要求的款式眾多，那些已有生產能力的供應商反倒更像工廠，且更容易與SHEIN合作。

林震肯定SHEIN為中國服裝製造商所做的貢獻，他告訴Rest of World，SHEIN之所以能夠安然度過中美貿易戰、全球供應鏈危機以及迄今仍看不到盡頭的新冠肺炎疫情等重重挑戰，是因為SHEIN具備「長期願景」和「一絲不苟的供應鏈管理」。

H&M等歐洲品牌，把新品從伸展台到實體店面。(Getty Images)

自動測試和再訂

探究SHEIN「狼性」（aggressive）的商業模式，與其將SHEIN與H&M、Zara等快時尚品牌做比較，SHEIN更像是亞馬遜。

SHEIN和亞馬遜類似，兩者都經營著一個龐大的線上市場，SHEIN匯聚了約6000家中國服裝工廠，並用內部管理軟體整合各工廠的生產與銷售數據資訊，達到幾乎及時的商品反饋，讓SHEIN得以根據庫存和市場供需，決定是否下新訂單。

SHEIN分散於中國各地的製造夥伴眾多，讓該公司得以同時生產和測試數千項商品。

Rest of World在2021年7月至12月間收集的數據顯示，SHEIN每日在其應用程式上新增約2000個到1萬個不同款式的商品。

SHEIN表示，起初會小量訂購每件款式，通常生產幾十件，等待消費者的反應；若大受歡迎，SHEIN就會下訂更多數量，這便是「大規模自動測試和再訂」模式（large-scale automated test and re-order，簡稱LATR）。

德拉瓦大學（University of Delaware）時尚與成衣研究系副教授陸盛（Sheng Lu，音譯）說：「快時尚以非常頻繁的推陳出新聞名，但SHEIN截然不同。」陸盛研究發現，SHEIN在2021年1月到10月期間，上新品的數量是Zara和H&M總和的超過20倍。

喬治亞‧托佛洛等英國網紅已與SHEIN合作推出了服裝。（Getty Images）

大數據主導一切

SHEIN的祕密是其內部軟體，該軟體連接了從設計到出貨整個商業網絡。林震說：「所有事物都透過大數據優化。」

林震表示，SHEIN的每一個供應商都有後台帳號，登入後便能看到當前銷售情況，軟體會告訴業者，哪些款式暢銷，要多點庫存。

此外，該軟體還會預測哪些款式可能成為熱銷商品，至於賣得不好的那些品項，也會告訴業者要怎麼處理，全都呈現在那裡。

該軟體包含簡易設計規範，協助製造商迅速執行新訂單。

林震說：「大品牌可能需要一位非常厲害的設計師或高端的科技、技術，即便如此，一個月可能也只能生產20、30樣款式。」然而SHEIN對設計的要求不高，一名大學生就有可能是設計師，但產量卻很高。

SHEIN的發言人拒絕詳述該軟體，僅表示公司重金投資相關技術、資訊科技支援設備並培植人才，以提升供應商的效能與收益。

●社群媒體加強宣傳

多年來，Zara和H&M等歐洲品牌形同「快時尚」的代名詞，把新品從伸展台到實體店面的時間，從數月縮短到數周。

反觀SHEIN，不追隨伸展台的潮流，而是轉往年輕人幾乎天天使用的抖音和Instagram發表新品，社群媒體的宣傳周期更加快速。

在要求下游製造商供貨期程方面，Zara一般要求製造商在30天內完成2000件產品的最低訂單，SHEIN則要求在10天內完成最少100件產品。」

陸盛說：「SHEIN希望工廠能夠更加靈活。」

為了說服供應商成為供貨夥伴，SHEIN只需要達成一個非常基本的要件，就是按時付款。

馬姆斯滕說：「對中國的紡織工廠而言，及時收到貨款是一個巨大的問題。SHEIN解決了這個陳年陋習，建立供應商對SHEIN的忠誠度，換取縮短訂單交貨期的時間。」

馬姆斯滕表示，SHEIN網站有超過70%的產品，是在三個月內上市的，同比Zara只有53%，而H&M則為40%。她說：「SHEIN以壓倒性姿態戰勝Zara和H&M。」

歐美名人紛紛與SHEIN合作，圖為美國歌手蒂娜雪在SHEIN的標誌前擺拍。（Getty Images）

建立供貨商忠誠度

SHEIN堪稱這類型網路平台銷售企業中，最成功、廣為人知且資金充裕的典範，被譽為「中國最神祕的千億巨頭」。SHEIN目前是世界上最大的時裝企業之一，但人們對SHEIN的發跡故事並不太了解。

中國企業家許仰天（Chris Xu）2008年創辦女性服飾網購平台「Sheinside」，總部設在中國，客戶瞄準歐美與澳洲，如今最大市場在美國。

網路流傳Sheinside最初賣婚紗起家，但SHEIN的發言人否認公司曾賣婚紗，且拒絕說明關於公司歷史的細節。

Sheinside於2013年更名為「SHEIN」，主打歐美風格商品與商品照片，精準掌握Instagram、小紅書和Pinterest的行銷廣告與流行趨勢，主打平價潮流服飾。

SHEIN與歌手影星、時尚名流、網紅、關鍵意見領袖（Key Opinion Leader），以及勞羅奇（Law Roach）等著名時尚設計師合作，推出聯名款服飾，創造話題、流量並帶來收益。

近年來，SHEIN擴大銷售內容，從女裝擴及男女與中性服飾、大尺碼服飾、童裝、鞋履配件，同時跨足美妝和居家生活範疇、小型家電、派對用品、辦公和學校事務用品，以及寵物用品等。

儘管商品琳瑯滿目，SHEIN的核心業務仍為10多歲到20多歲的少女服飾，這群年輕貌美的青少女在Dcard、Instagram、抖音及其國際版本TikTok等社群平台，吸收潮流新知並探索個人穿搭風格，勇於嘗試各種新穎流行元素。

Zara等快時尚品牌，對產品的更新速度要求很高。 (Getty Images)

H&M、Zara望塵莫及

然而，SHEIN的客戶並非聚焦中國消費者，而是瞄準中國以外的國際客群。

2021年5月，SHEIN成為美國地區行動裝置應用程式安卓（Android）和蘋果iOS平台上，最受歡迎的購物應用程式。

此外，同樣在2021年5月，SHEIN在美國以外另50多個國家的iOS排名中名列前茅，且是全球僅次於美國老牌「梅西百貨」（Macy's）線上購物網站「Macys.com」之後，第二受歡迎的時尚網站。

財經新聞「彭博」（Bloomberg）報導，SHEIN在2020年的銷售額高達100億元，比2019年暴增250%。

2021年6月，SHEIN占美國所有快速時尚商品銷售的28%，幾乎等同瑞典平價服飾品牌H&M和西班牙快時尚服飾品牌Zara的總和。

同樣在2021年6月，媒體報導SHEIN的市值超過470億元，使其成為科技產業最有價值的私人新創企業之一。

對此，SHEIN拒絕透露銷售額或市值是否正確。