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星座／2月6日至12日 雙子防小人偷想法 巨蟹求財切勿急躁

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷，一些小煩惱你大可不必去在意，反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：梅子青

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的生活靠近。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

獅子座

總運指數：★☆☆☆☆

戀人、同事是本周你最需要關心的對象，忽視他們就等於忽視了自己的愛情、事業乃至財富發展。只有平日多善待他們，你的運勢才會稍有改善。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：古銅色

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天秤座

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。因此，偶爾你會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。這時你也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

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