娛樂／「4男星」陷性侵醜聞 前途無「亮」

好萊塢男星艾米爾漢莫。（取材自IMDb）

剛過去的2021年，從年初到年尾都有好萊塢男星被揭露對女性毛手毛腳、甚至霸王硬上弓的淫行，重創形象與事業；也有人過去爆出醜聞，經過大半年的低調、避風頭，復出之路仍然阻礙重重。顯然「#MeToo」運動之後，公眾輿論對男星表裡不一更難忍受，想要在演藝圈走得順利，潔身自好非常重要。現在就讓我們一起回顧，過去的2021年，哪些男星傳出性侵 醜聞。

艾米爾漢莫被爆出私下陰暗又病態；圖為《紳士密令》劇照。 （取材自IMDb）

艾米爾漢莫 沉迷性虐食人幻想

早在去年1月歐美媒體就指演出《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）、《紳士密令》（The Man from U.N.C.L.E.）的英俊小生艾米爾漢莫（Armie Hammer）疑似沉迷於性虐與食人的幻想中，私下陰暗又病態，與他在公眾前擺出的一副斯文富家公子形象相差十萬八千里，女性影迷直呼幻滅。

艾米爾漢莫長得高大有型，加上又是石油 大亨的後代，始終讓人感到貴氣天生，不料他的前女友們先後跳出來證實他在床笫之間的變態癖好，還傳出他傳訊騷擾女網友，內容包括強暴幻想、性虐待，更有一名24歲女子控訴曾遭他性侵，讓艾米爾漢莫形象大傷，媒體報導指出，他去年住進勒戒中心，接受酒癮、藥癮以及性癮的治療。

艾米爾漢莫醜聞爆出之後，已經談定的新片紛紛換角，連他母親也透露他自己早就陷入財務困境，無法再仰賴家中的財富幫忙解決，且母親也被他的行為傷透了心，沒辦法再幫他解決。

艾米爾漢莫（右）醜聞爆出之後，已經談定的新片紛紛換角，圖為《以你的名字呼喚我》劇照。 （取材自IMDb）

艾米爾漢莫瞬間從萬人迷變成過街老鼠，業界推論他的演藝事業恐徹底結束，之前他表示已經離開勒戒所，狀態變好不少，只是影圈還是很擔心他個人負面新聞太多，影響片子的行情，除了他已拍畢、還未正式上映的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）外，觀眾可能很長一段時間都不會見到他的任何新作。

好萊塢男星克里斯諾斯。（取材自IMDb）

克里斯諾斯 四女控性侵恐離婚

去年底最大震撼彈莫過於《慾望城市》（Sex and the City）中扮演大人物的克里斯諾斯（Chris Noth）被四名女子接連控性侵，他在美國影視圈發展超過30年，形象向來正面，沒人料到他私下居然會對女性用強，而其中兩位女子都提到被他在鏡子前面蹂躪，讓外界首度得知他的性癖好。

《慾望城市：華麗下半場》在首播後得到不錯迴響，也開始在談是不是再做第二季，不料克里斯諾斯（右）出事，所有人又驚又慌。 （取材自IMDb）

雖然警方並未要對性侵案展開調查，但克里斯諾斯的婚姻已可能保不住，根據專門報導明星與名流的「國家詢問報」報導，他的妻子塔拉威爾森（Tara Wilson）若執意離婚，有可能會讓他賠上2500萬美元，將讓他的人生面臨重大打擊。

克里斯諾斯的事原本不一定會敗露，然而他在《慾望城市》最新續篇影集《華麗下半場》（Sex and the City：And Just Like That）首集就被賜死，引爆熱烈討論，才會讓多年前被他侵犯得逞的女性愈看愈無法忍受，決心揭露他的真面目。

克里斯諾斯（中）在《慾望城市》中扮演大人物，在美國影視圈發展超過30年。 （取材自IMDb）

克里斯諾斯的友人透露他對於那些女性出面控訴一點都沒有心理準備，也不知道情況怎麼會這樣，他雖然發言回應稱自己絕對沒性侵女性，《慾望城市》幾位主角已發聲明和他切割，他也被逼退出其他演出的影集，碰到狗仔跟拍，更稱自己發聲明之外放棄任何扭轉風向的努力，等於連掙扎反擊都不考慮了。

根據US雜誌報導，《慾望城市：華麗下半場》原先在首播後得到不錯迴響，也開始在談是不是再做第二季，不料克里斯諾斯出事，所有人又驚又慌，一切關於第二季的協商都已停擺，大家都還不知道該怎麼面對克里斯諾斯醜聞帶來的衝擊。

好萊塢男星安塞艾爾格特。（取材自IMDb）

安塞艾爾格特 醜聞拖垮新作票房

青春偶像除了賣帥氣的臉蛋，形象純情更為重要。主演《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars）、《玩命再劫》（Baby Driver）的安塞艾爾格特（Ansel Elgort），去年6月被影迷控訴17歲時遭他性侵、奪走初夜，他還不管她並不舒服、感到疼痛，仍表示要進入她的體內，對她造成很大傷害，至今仍陷在「創傷後症候群」中。

安塞艾爾格特（左）去年被影迷控訴17歲時遭他性侵；圖為他主演《生命中的美好缺憾》 劇照。（取材自IMDb）

安塞艾爾格特（中）所主演的新版《西城故事》，票房不如預期亮麗，網友馬上怪罪是他的醜聞拖垮整部片。（取材自IMDb）

安塞艾爾格特否認曾做過這些，卻難擋輿論攻擊，為此一整年都很低調、少公開露面。他所主演、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版《西城故事》（West Side Story），檔期從前年12月整整延後一年，但去年底在美國上映時，固然影評給予極佳好評、甚至有人認為更勝舊版，票房卻不如預期亮麗，網友馬上怪罪是他的醜聞拖垮整部片，認為他在片中扮演浪漫深情男已無說服力，且各大影視獎項也都只注意到女主角和女配角，對他的表現完全無視。

詹姆斯法蘭柯前陣子坦承曾與其創辦的表演學校的學生上床，還自爆性成癮，近年持續在改善問題。（取材自IMDb）

詹姆斯法蘭柯 涉誘騙辯兩情相悅

拿過不只一座金球獎、有才華也有俊俏長相的詹姆斯法蘭柯（James Franco），性醜聞纏身了幾年，已沒啥大片願意再找他，連過去合作密切的賽斯羅根（Seth Rogen）都已公開表示不會再和他攜手，他前陣子坦承曾與其創辦的表演學校的學生上床，還自爆性成癮，近年持續在改善問題。

詹姆斯法蘭柯（左）性醜聞纏身了幾年，連過去合作密切的賽斯羅根（右）都已公開表示不會再和他攜手。（取材自IMDb）

43歲的詹姆斯法蘭柯在Podcast節目訪談中表示，確曾在教學時「和學生上床，而那是錯的」。他還說，自己辦學的初衷，並非為了性目的誘騙女性。他說，「我當時以為那是兩情相悅，那時我腦子不清楚」。

這是近四年前，洛杉磯 時報報導五名女性指控詹姆斯法蘭柯對她們有不當行為後，詹姆斯法蘭柯第一次長篇回應指控。洛杉磯時報披露上述指控後，2019年10月，兩名女性對詹姆斯法蘭柯提出民事訴訟，指控他對所創辦的表演學校學生剝削，還誘騙年輕女性拍攝露骨的性場景。

好萊塢男星詹姆斯法蘭柯。（取材自IMDb）

詹姆斯法蘭柯近日雖稱那時頭腦不清楚、以為是兩情相悅，卻馬上被受害者反嗆根本避重就輕，還不肯真的面對，想要順利重回幕前，怕是難上加難。

（取材自聯合新聞網）