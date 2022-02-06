地產迷思／沒有趕不走的惡房客

顧女士和她的丈夫林先生在白石鎮買下了一棟3家庭的房屋。自己住在一樓，二、三樓出租。先生在一家報關行工作，自己在法拉盛的一家診所裡當秘書。先生的父母幫他們付了房屋的首付，之外還有52萬的貸款 。夫妻兩個人的收入加上房租收入，剛剛好可以支付房貸維持生活。

去年顧女士生了一個兒子，便辭掉工作，先生只好除了正規工作之外還到他朋友的餐廳兼差。雖然說是他們是有房階級，但是日子過得相當辛苦。

一年半以前他們把二樓租給兩位聖約翰大學(St. Johns University)的學生兄弟，每個月$2,250。這兩兄弟是從伊朗來的國際學生，一位25歲，另一位23歲，沒什麼社會經驗。剛開始的一年兩兄弟按時交租，一切沒問題。一年以後他們的媽媽來和他們同住，兩兄弟開始不交租，最近半年來積欠超過5個月的租金 。

林先生先是和他們理論，後來發現這兩兄弟把林先生對他們所說的話偷偷錄起來，林先生就不敢去討租金。沒有了二樓的租金，顧女士和林先生的經濟壓力更大，他們幾乎都付不出房貸來。

為了解決這個問題，夫妻倆便聘請律師控告房客。律師以房客有書面租約，而且書面租約到期後房東 沒有再收租金為理由，沒另外再發給房客60天驅趕的通知，直接到房東到法院訴請強制驅趕房客。出庭了兩次之後，法官要求房東在提出驅趕房客通知之前送60天通知，要求房東撤回訴訟，重新再來，律師只好照辦。

在法庭上，屋主發現實際在幕後控制兩兄弟拒交租金的母親。 本來兄弟倆都願意先付部分的房租了，但是他們的媽媽一到法庭和他們咬耳朵一陣子之後，兄弟倆便改口稱沒錢交租。孩子的媽媽還找到法院的免費辯護律師為他們提供意見。 這個時候屋主才意識到孩子的媽媽是職業惡房客。

為了幫自己不交房租辯護，房客把他針對林先生錄的討房租錄音在法庭上播放，說房東恐嚇他們。雖然聽了錄音之後，法官不認為房東有非法恐嚇的行為，但是把顧女士嚇了一跳，也捏了一把汗。

但是律師做事很積極，訴訟撤回之後兩天，給租客送達14天索取租金的通知。當律師去送通知的時候，年長的兒子和母親出來接受送達，還笑著和律師打招呼。 一點都沒有不好意思的樣子。顧女士和林先生擔心房客趕不走，吃不下、睡不好。

14天以後，當律師在撰寫訴狀準備到法院向房客追討房租的時候，他接到林先生的電話說房客正在搬家。律師立刻要求林先生注意房客搬出什麼東西，查查他們搬到什麼地方去。要是過幾天房客都沒回來住，房東可以打開門看看是不是都搬空了。要是都搬空或是只剩下一些沒價值的東西，房東便可以把鎖給換掉。

顧女士與林先生等了三天，房客都沒回來，便用自己的鑰匙打開公寓的門，發現公寓裡只剩下一些垃圾，便照律師的指示把大門的鎖給換了。這件事便才告一段落。

雖然還有欠租沒收到，但是至少拿回被霸占的公寓，也是不幸中的萬幸。

本案啟示：

惡房客所在多有。趕房客很不容易。但是只要房東加緊力道，不放鬆地驅趕房客，房客最終還是要搬走的。房東房客的律師社區裡有一句名言：「天下沒有趕不走的房客。」