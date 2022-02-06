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醫藥／拯救惡視力 眼球「打針」治療黃斑部病變

周宗禎
醫師周俐禎為病患玻璃體注射藥物治療。（圖：周俐禎提供）
醫師周俐禎為病患玻璃體注射藥物治療。（圖：周俐禎提供）

黃斑部病變日漸盛行，過去許多無法治療的狀況因為藥物的進步、許多眼科醫師採用「眼內注射」方式搶救視力成功。不過一般病患對在眼球「打針」，還是相當害怕，甚至納悶是否真的能在眼球內打針？

台灣高雄榮民總醫院台南分院眼科主任周俐禎，每年以這種方式治療患者1000多人。

周俐禎表示，隨著醫藥進步，眼球玻璃體藥物注射可治療老年性濕性黃斑部病變、糖尿病視網膜病變併黃斑部水腫、視網膜血管阻塞、葡萄膜炎、眼內炎以及其他視網膜疾病誘發之脈絡膜新生血管等許多眼科疾病。

所謂眼球玻璃體藥物注射，是指將藥物注射入眼球玻璃體腔，藥物作用達到抑制眼球內新生血管增生、黃斑部病變水腫、葡萄膜炎或感染等，改善、穩定或延緩視力惡化治療方式。

藥物主要有抗血管內皮細胞生長因子、長效型類固醇、抗生素。病患究竟該選擇何種藥物注射，病患必須先接受完整的眼科檢查評估並與眼科醫師討論後，才能做決定。

周俐禎說，並非所有黃斑部病變都能藥物注射治療，例如嚴重黃斑皺褶，仍需視網膜手術治療。

眼球注射沒有絕對有效的藥物，也不是藥物越貴就越有效，在每一次的治療後，詳細地追蹤評估，才能決定是否繼續注射或更換藥物。

周俐禎指出，眼球注射後可能會出現看見浮動的黑點或線狀體，或有暫時性視力模糊的情形，這些現象會逐漸改善，注射後結膜可能會出現些微紅色出血現象，也會逐漸吸收改善，不用太過擔憂。但如果有眼睛急性紅、腫、疼痛、視野缺損等情形，則須立即返院就醫。

黃斑部產生病變時，會出現視力模糊、中心視野看不清楚等症狀，病患應及早就醫，許多患者常常不以為意，或是因害怕打針治療，不敢就診，直到視力嚴重惡化就診時，黃斑部往往已退化結痂、幾近失明。

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