料理功夫／守歲迎金虎 胡蘿蔔蛋糕佐清茶

胡蘿蔔蛋糕

用胡蘿蔔做蛋糕，源自英國 的中世紀，因為糖價高漲，而胡蘿蔔是除了甜菜之外，自然含糖量最高的蔬菜，胡蘿蔔蛋糕風行至今，在歐美仍是非常普遍的傳統點心。

朋友分享的這則食譜 ，鬆軟溼潤，口感豐富多層次，春節守歲佐以清茶，是零失敗的一道健康甜點。

材料：

蛋4顆、植物油1.5杯、麵粉2杯、赤糖(brown sugar)1.5杯、泡打粉（baking powder）2茶匙、小蘇打粉（baking soda）2茶匙 、肉桂粉（ground cinnamon)2茶匙、鹽1/4茶匙、胡蘿蔔絲3杯、堅果1.5杯、碎鳳梨(crushed pineapple)1杯、浸泡過的葡萄乾（或蔓越莓cranberry)1杯。

胡蘿蔔蛋糕材料

作法：

1.烤箱預熱350℉。

2.先將蛋和植物油在小碗中打勻，另一大碗放進麵粉、糖、泡打粉、小蘇打粉，肉桂粉和鹽，再加入打勻的蛋和油，慢慢攪拌，再放入紅蘿蔔絲和核桃 、碎鳳梨、葡萄乾攪拌均勻。

麵糊倒入墊上烘焙紙的容器，放入烤箱烘焙35分鐘。

3.將麵糊倒入墊上烘焙紙（或四周和底部塗抹油和麵粉）的容器，放入烤箱烘焙35分鐘，取出待冷却，即可倒出切片取用。

小叮嚀：

1.以上的材料，可以做成兩條8×4×2.5英吋土司形的胡蘿葡蛋糕，或13×9-英吋的圓形蛋糕。

2.各家烤箱可能溫度不同，可酌情增減時間，待牙籤插入沒有沾黏即可出爐。

3.這則食譜材料豐富，口感多重，嗜甜者可再加糖霜點綴其上。