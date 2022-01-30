料理功夫／事事如意 烤柿子義大利熏火腿沙拉

烤柿子義大利熏火腿沙拉

日前趁著新年期間，親子外出旅遊，在一家標榜當季在地農產的餐廳，嚐試了這道烤柿子義大利 熏火腿沙拉，爽口又驚豔的絕妙組合。柿柿如意！正值農曆春節全家團聚，也是一道吉祥討喜的料理。

材料：

柿子3個、義大利熏火腿（prosciutto，又稱帕瑪火腿）數片、芝麻菜（arugula)一把、細香蔥（chive）少許、核桃 （或杏仁等堅果）切碎少許。

調味料：

橄欖油2湯匙、巴薩米克黑醋（Balsamic vinegar)1湯匙、蜂蜜1湯匙、芥末醬1/2湯匙。

作法：

1.烤箱預熱400℉，柿子削皮切片，用橄欖油塗抹，放進烤箱大約10分鐘，取出待涼。

2.烤好已涼的柿子，加上芝麻菜，熏火腿撕片，細香蔥切碎，加上核桃，再淋上調味醬即可。

小叮嚀：

柿子可以生吃，但是烤過的柿子更甜糯，搭配鹹味熏火腿，衝撞的味覺，令人非常驚豔！

烤柿子義大利熏火腿沙拉

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