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料理功夫／虎年高升 手作年糕

伊蓮小姐
日式烤年糕紅豆湯
日式烤年糕紅豆湯

多年前，媽媽好友送來白年糕，於是認真上網找怎麼料理，沒想到吃法跟日本、韓國年糕很相似，也激發我想製作，於是我的手作白年糕出爐囉！作法不難，白年糕非常軟Q有嚼勁，現在分享給大家，過年期間可以趁機展現烹飪手藝。

手作白年糕

材料：糯米粉400克、水300克、植物油2茶匙、額外備些油（防沾手跟容器用）。

作法：

1.糯米粉、水、植物油倒入盆中混和攪拌成米糰（水量可適量倒入）。

2.取米糰40克，放入沸水煮熟（浮起來即可），這熟米糰決定年糕的Q度。

3.撈起濾乾米糰放涼跟糯米糰揉搓，因為很黏手，可以使用器具輔助攪拌，如果太黏，加些油，使其混和。

4.容器內層塗抹植物油。

5.把材料3均勻鋪在容器中，大火蒸15～20分鐘。

6.蒸好放涼，表面塗抹油（防乾裂），靜置冷卻，放冰箱冷藏2～3天變硬，之後切成想要的大小即可。

日式烤年糕紅豆湯

材料：

白年糕1塊、紅豆300克（可用市售）、砂糖50克、水600毫升。

作法：

1.紅豆洗淨，浸泡2小時，接著放入乾淨鍋中，倒入水，開火煮滾約10分鐘。

2.接著放入電鍋中，外鍋放三杯水蒸，開關跳起加砂糖續燜。

3.白年糕切成想吃的大小，放入平底鍋，小火微烤，烤至兩面金黃。

4.把煮好的紅豆湯舀入碗中，放上兩塊烤年糕即可享用，暖暖的甜滋味。

芝麻醬佐烤年糕

芝麻醬佐烤年糕
芝麻醬佐烤年糕

材料：

白年糕1塊、市售芝麻醬適量。

作法：

1.白年糕切塊約5～6公分長，用料理烘焙紙鋪上，放入微波爐烤1分鐘即可。白年糕軟Q帶些微焦，淋上黑芝麻醬即成。

白年糕沾桂花釀

白年糕沾桂花釀
白年糕沾桂花釀

材料：

白年糕1塊、桂花釀適量。

作法：

1.白年糕一塊回蒸放涼，之後以不沾刀切塊，切大約寬1公分長8公分，放入盤中，淋上桂花釀。

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