大仁說財經／供應鏈受阻 肯德基無雞可賣

澳洲肯德基淪至無雞可賣。（路透）

如果最近想在澳洲的肯德基或日本 的麥當勞 尋找最常吃的菜單選項，可能會感到失望。

這兩家速食連鎖店分別面臨新鮮雞肉和炸薯條的短缺危機，迫使它們本月削減一些正常的菜單項目。

兩家公司都將這些挫折歸咎於供應鏈 混亂。這些供應鏈混亂也正在衝擊全球各地的其他餐廳業。

在澳洲，肯德基表示，由於難以找到其最重要的原料：新鮮雞肉供應，它已暫時從全澳某些分店的菜單中刪除了一些項目。該公司表示，其供應商正受到與新冠疫情相關的員工短缺的打擊。

公司發言人表示：「我們正尋求與多家供應商合作，以減輕影響並提供他們支持，但預計未來幾周供應仍將繼續出現一些中斷。」

肯德基沒有具體說明哪些菜單項受到影響，或者哪些供應商遇到問題。

但1月中旬，與這家速食巨頭建立合作夥伴關係的澳洲家禽加工商Ingham's表示，該公司「員工出勤率明顯降低，對產量和運作效率造成極大影響。」

該公司在提交證券交易所的文件中強調，「Omicron變種病毒的迅速傳播，以及因此產生的員工短缺，現在也對Ingham's及其一些供應商和客戶的澳洲供應鏈、營運、物流和銷售業績產生重大影響。」

不過Ingham's表示不會討論與個別客戶的關係。

缺貨 日本停售炸薯條

與此同時，在日本，麥當勞被迫停止銷售中份和大份薯條。

由於運送馬鈴薯的延誤，日本麥當勞上月已經暫停提供這些選擇。

1月上旬該公司再延長暫停期限，宣稱將繼續在全日本約2900 家門市僅銷售小份薯條，直至1月底。

麥當勞表示，由於加拿大溫哥華港附近大洪水的影響，該公司本月的薯條進口量將繼續短缺。該港口處理日本麥當勞從北美進口的大部分馬鈴薯。

它補充說，大雪和惡劣天氣也影響了航運服務。

由於暫停銷售大份薯條，所有購買通常附帶大份薯條的套餐顧客將獲得50日圓的折扣；約等同於43美分。

麥當勞發表聲明表示，正在努力「安排新的分銷通路」，以確保未來馬鈴薯能穩定供應。

它指出，「我們將繼續與進口商和供應商合作，以便盡快恢復麥當勞薯條的正常銷售。」

薯條是麥當勞招牌產品。（路透）

夢魘 全球速食業頭痛

這項消息是速食生產商面臨一系列頭痛問題的最新一椿；這些生產商數月來一直在努力應對全球供應鏈中斷。

去年夏天，由於類似的問題，英國麥當勞一度暫時停售奶昔。

去年8月，備受歡迎的英國連鎖店Nando's因招牌餐點peri peri的雞肉供應不足而被迫關閉了部分餐廳。該公司當時在推特上寫道：「英國的供應鏈現在有點像是一場夢魘。」

在美國，塔可鐘(Taco Bell)和福來雞(Chick-fil-A)等速食連鎖店在疫情期間也受到原料短缺的打擊，迫使它們暫時停止為客戶提供某些產品。