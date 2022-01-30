生活／上海廚師的年菜

醃篤鮮是上海年菜中必備的菜餚。(圖由作者提供)

農曆春節轉眼將至，今年的雪季姍姍來遲，元旦以後，皚皚白雪進進退退，直到中旬，終於一股足氣，鋪天蓋地從天而降，有時還夾著狂風，撩起一層層雪白的幕布，把人團團圍住。車在雪地裡滾動，時不時打滑。鏟雪後的停車場趕不上雪花下降的速度，一腳踩下去，淹沒了我的鞋面。

在美國，農曆春節本來就不是假期，疫情中更是冷冷清清，年味大部分在記憶裡。要不是住在西雅圖 的兒子媳婦要來，我們的春節將過得非常簡單，也許一個火鍋或者幾個熱炒就打發過去了。我給兒子開了購買年貨的單子，我們這裡買不到傳統的中國年貨。

就在這個時候，聽說有個上海廚師被請到一家餐館做年菜。上海廚師！做年菜？兩個短句，莫名其妙地攪渾了我這個上海人心中的一潭靜水。即刻打電話給老闆：你們做哪些上海年菜？她是福建人，對上海菜不太熟悉，說師傅還沒有來，要等幾天。我有點等不及，有點要豁出去的衝動。

這種焦慮與吃和過年似乎沒什麼關係。就像我30多年前來美國，突然在人群中碰到一個中國人，聽見一句中國話，想要拉他到一邊說幾句國語那樣的親切。這裡沒有上海餐館，非但沒有，很多上海年菜連影子都看不見。我迫不及待地把上海年菜逐一報給她。老闆竟然十分投入地與我在網上討論起來。她說，有的可以做，有的可能原料買不到。不過，她說，兒子要去西雅圖，叫他在中國城買，帶回斯波坎。

醃篤鮮 缺食材最難重現

我告訴她，在我們這個地方最難做的上海年菜叫「醃篤鮮」，這個菜需要鹹肉、鮮肉、百葉、青筍等等，除了鮮肉，其他食材都沒有。過幾天，她在電話裡說，自己醃製的鹹肉已經好了，上海廚師今天到，你過來吧！

印象中，廚師常常是個頭不高、腰圍不小、悶頭幹活，比較沉默的樣子。這位上海廚師出乎意料，高大偉岸，談笑風生。我到餐館時，他掌控的幾個菜已經在爐灶上了。一個是鹹肉和豬爪正在大鍋裡熬湯，一個紅燒肉正要出鍋，米飯也快好了。同時，他一直在處理紅石斑魚，又切片、又切塊。他說，這些都是上海菜。

老闆說，你昨天介紹了另一家餐館出售路易斯安那運來的新鮮青螃蟹，今天一早我去買了。她打開一個塑膠容器的蓋子，讓我看裡面的螃蟹，青藍色的蟹殼閃爍銀光，蟹爪橫行霸道、生龍活虎。我對上海廚師說，螃蟹炒年糕是上海特色菜，很多年沒有吃了。

新鮮的螃蟹，青藍色的蟹殼閃爍銀光。(圖由作者提供)

螃蟹八寶飯 高檔工夫菜

他說，今天做螃蟹八寶飯，「你以前在上海吃過嗎？」「沒有哇。」我說，家父曾經在上海烹飪協會工作，經常給我們說廚師比賽的故事，但沒聽說過螃蟹八寶飯；再說，離開我們這裡不遠的西雅圖和溫哥華，中國餐館俯拾皆是，也沒有見過螃蟹八寶飯。他說，螃蟹炒年糕是家常菜，螃蟹八寶飯才是高檔上海菜；高檔菜很費人工，沒什麼利潤 ，一般餐館不敢做。

這位廚師越說興致越高，從上海著名的飯店酒家，說到祖傳食府，從走油蹄膀、醉雞醬鴨、四喜烤麩說到薺菜餛飩、豆干涼拌馬蘭頭，從陽春麵說到蔥油餅等等。接著，把他的背景都抖露出來了：20多歲在飲食學校畢業後一直在上海當廚師，燒了幾十年的上海菜；到美國後，也在廚房謀生，卻把老本行放下了。

「你做什麼？」我好奇地問。他說，開餐館啊，都是速食。我說，你有自己的餐館，為什麼到這裡來？他看了一眼女老闆，笑著說，因為她想了解上海菜。

螃蟹八寶飯真的很費工夫，蒸熟的大米飯要用紅燒肉的滷汁加上各種肉餡、香菇、大蒜、薑末等調料拌入，然後，打開螃蟹殼，去除裡面不可食的器官和泥沙袋，扣在米飯上再進蒸籠，蒸到螃蟹的鮮汁滲入米飯。我嘗了一小匙，用上海人的表述：「鮮美得眉毛都不見了」。

費工夫的螃蟹八寶飯。(圖由作者提供)

炸魚片 全魚擺盤有巧思

我們交談甚歡。廚師炸魚片，再炸去了魚肉帶著頭的魚骨架，然後放在盆中央。他說，這樣有立體感。脆香的魚片鋪在骨架兩邊，淋上他自製的魚香汁，我拍案叫絕。全魚！用這樣的方式展示魚的完整性，恐怕洋人也不會皺眉拒絕。

骨肉分離的全魚。(圖由作者提供) 魚肉帶著頭的魚骨架放在盆中央，全魚這樣的擺盤較有立體感。(圖由作者提供)

做完這道菜，他切筍塊和油豆腐，倒入那個煮著鹹肉和豬爪的大鍋。這鍋湯已經煮了兩個小時。老闆拍著我的肩膀說，這湯是為你做的。「為我做？」我怔住了。「你最想念的就是醃篤鮮，對不對？」「是的，是的。」我說。淚水在眼眶裡打滾，「不敢當，不敢當。」我失去了語言，不知如何感激。

老闆說，這是一個試驗，用了一些替代品，百葉結還在路上，如果能買到新鮮的青筍則更完美。請你嘗嘗，是否像醃篤鮮的味道？我先聞了聞，聞到了竹筍的幽幽清香。入口即化的鹹肉。我平時不太愛吃的豬爪，比用酒糟燉爛的還要美味。上海師傅說，以後可用停止生蛋的老母雞代替豬爪，加上百葉結，就是正宗的上海醃篤鮮了。

當天晚上，我把這三個菜貼在斯波坎華人協會的微信 群中，馬上有人訂貨了。上海廚師說了許多他的打算，他放不下對上海菜的鍾情，又不能白白辛苦沒有利潤；幾十年來，他在美國的夢想要在退休以後得以實現。這些屬於商業秘密的計畫不擬公開，但是作為上海人，我聽得無比激動。來美30多年，第一次收穫了春節的上海年味，一道一道傳統菜猶如春天的陽光畫破了寒冷與病毒的包圍，喜出望外地奔向新的一年。