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星座／1月30日至5日 天秤多采多姿 摩羯運勢逆行

科技紫微網

1月30日至2月5日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：日光黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

金牛座 總運指數：★★★★☆

總體運勢頗高，約會的次數有所增多，與戀人間的感情有增無減；工作學習上不會遇到什麼難題；財運有波動，但結果能令你感到滿意。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙子座 總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：深海藍

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

獅子座 總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：月光藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：雲母白

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天秤座 總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

射手座 總運指數：★★★☆☆

感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

水瓶座 總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙魚座 總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

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