生肖／農曆1月運勢 羊大展身手 虎心思焦慮

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠 好運指數 ★★★

受疫情 影響，工作型態轉變，不妨多研讀專業相關課程，藉此進修增值，加強個人競爭力。

感情運下滑，有時候越是急著有結果，反而讓答案離得越來越遠，甚而陷入負面低潮中。

財運不算很好，調整一下花錢太闊氣的習慣，樹立正確消費觀，才有機會改善經濟情況。

牛 好運指數★★★

工作壓力較沉重，辛勞卻無法成正比收穫；不妨視此月為「耕種期」，將來必有相應回報。

愛情本月桃花運勢加分，但要睜亮眼睛，當心因為氣氛好而意亂情迷，介入他人情感是麻煩的開始。

財運好壞摻半，有機會投資 新型態項目來賺錢，記得見好就收；如有長期虧本的投資則要斷捨離。

虎 好運指數★★

生活庶務可能會讓你比較焦慮和糾結，心思常常不在工作上，計畫之內的事情容易被打亂。

小心爭執，耐心溝通。「聚少離多」也是維繫感情的一種方式，保有適度距離，反而有利關係發展。

這是一個清理財物的好時機，翻一翻你的壞帳、爛帳、舊帳，開始理財，財也就自然會開始理你。

兔 好運指數★★

跟同儕之間容易因彼此做事風格不同而有所爭執，雖然你的能力有目共睹，心量夠大才能人和。

維持現狀的一個月，在面對感情的態度上有點保守，多少也影響了新對象出現的機會。

逢「病符」星入命，代表健康狀況較差，醫藥方面支出較多，要預留流動資金以備不時之需。

龍 好運指數★★

本月會有大風大浪的傳聞挑撥人心，站穩自己的腳步，靜靜地看清局勢而非跟著人云亦云。

不要因為怕丟臉、怕失去安全感、怕離開舒適圈而勉強自己忍耐，請勇敢做自己，你值得更好的對象。

本月容易因情緒不定而倉促做出不理智的錢財決定，對於要處理錢財或盤算開支的事需謹慎。

蛇 好運指數★★★

大致上穩定前進，現階段的你不要心急於要有什麼表現，放慢腳步扎根，就能邁向理想藍圖。

想要感情運勢加分，主動付出關懷不可少，可以讓雙方的互動有著更加正面的情感流動。

想要理財收益更上一層，就別老是守在象牙塔中，多聽、多看、多交流，才不會錯過良機。

馬 好運指數★★★★

本月要將重點放在學習跟管理相關的工作內容，不妨進修管理相關的課程，提升專業知識。

這個月比起過去，會更願意打開心門，尤其在感情上不再那麼扭扭捏捏，桃花運隨之高漲！

這個月財運暗藏危機，容易因一時興起而闊手花錢，要是沒有節制，賺得再多都留不住。

羊 好運指數★★★★★

大展身手的月分，能在工作中找到很大的成就感，所以不要怕忙，只要勇於嘗試，一定能突破。

愛情運勢如魚得水，只要頻率一致，能一起享受生活美好的各種小事，其他人怎麼看是其次了。

投資偏財運很旺，這個月不妨開始研究一些股票基金投資標的，來為自己創造另一個生財機會。

猴 好運指數★★

遇到困境時，若能懂得換位思考與變通方式，除了能更有效地解決問題，也能讓自己有所成長。

感情運勢不彰，相處狀況多，容易起爭執或是仍在磨合狀態裡，加上誘惑很多，要特別留意。

本月分賺錢野心不小，但是實際上並沒有太多作為，建議你要有萬全準備，加上多方考量後再行動。

雞 好運指數★★

工作上的思緒可別因年節氛圍而失去專注力，才可以避免文書、文件等行政流程的疏失。

這個月容易堅持己見，較聽不進他人想法，要注意可能會因此而產生爭執，影響人際與感情。

這個月各方面條件不是特別有利，建議一切保守為主，按照計劃中來就好，不要額外支出。

狗 好運指數★★★★

當你願意放下成見，會釐清職場上許多的疑惑與一直以來的盲點，工作起來會更得心應手。

吵架不等同於溝通，意見不同時，或許先離開衝突場合，等到能理性面對時，再心平氣和說清楚。

本月投資理財有亮點，雖然利益可能不大，但是會從中獲得到諸多生財之道，也是一種利多。

豬 好運指數★★★★

不要害怕犯錯而怯於嘗試，錯誤也是一種學習，每個失敗都會讓你有所收穫，你就是自己的貴人。

行動力十足的一個月，好處是不會顧慮得太多就主動出擊，但如果能再專注投入些會更好。

財運整體看似不錯，但檯面下起伏較大，要謹記宜守不宜攻的原則，儘量避免高風險的投資。

(此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)