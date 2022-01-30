醫藥短波／皮膚細胞 也能育成孩子

為了解決不孕的問題，目前已經廣泛地利用人工生殖技術來協助受孕，包括誘導排卵、腔鏡手術、輸卵管整形、割除肌瘤、控制子宮內膜異位症，還有人工受精和試管嬰兒等。可是最近又傳出來一個劃時代令人驚訝的新興體外配子技術。

不久之前，日本 的研究團隊從雌性老鼠的皮膚細胞中，收集幹細胞製造出有活力的卵子，再與雄性老鼠的精子結合，形成胚胎之後再植入雌性老鼠體內，不久便生下健康的幼鼠。

在基因學的理論是利用皮膚細胞培養出卵子和精子，再將這些生殖細胞製造成受精卵，再培育成胚胎，植入女性的子宮中。聽起來無可厚非，好像是科學的新技術而已。

原來若是仔細的研究會發現，使用這種體外配子技術，兩個男人也可以培育出生物學意義上的親生孩子。就是把其中一個父親的皮膚細胞製成卵子，再與另一個父親的精子相結合，培養成受精卵即可。而那些無法生育的女性，也可以把皮膚細胞製成卵子，無需經過漫長難熬又昂貴的刺激卵巢和治療手術取卵的過程了。

換句話說，世界上將不會再有不孕症，即使同性伴侶也可以在體外孕育一個與雙方父母都有些生物學上的親緣關係的孩子。

不過在美國，對人類胚胎的研究仍然有重大的限制，類似的體外配子技術，目前僅僅限制於研究目的而已。