封面故事／與「寶哥哥」親如母女…徐玉蘭溫馨婆媳情

徐玉蘭在越劇「紅樓夢」中扮演賈寶玉，是幾代人心目中的經典。(取自上海越劇院)

對於許多中國人來說，提起徐玉蘭這個名字耳邊就會響起「天上掉下個林妹妹」的優美唱腔；由她主演的越劇「紅樓夢」家喻戶曉，搬上銀幕後也大受歡迎，徐玉蘭更成為幾代中國人心中無法取代的「寶哥哥」。2022年1月1日（農曆十一月二十九日）是我婆婆──著名越劇表演藝術家徐玉蘭誕辰100周年的紀念日。在這個特殊的日子，回憶我與婆婆共同生活的悠悠往事，點點滴滴，思念之情油然而生。

徐玉蘭的經典劇目「北地王」。(取自上海越劇院)

記得第一次見到婆婆是在1982年5月。我從南京廣播電台編輯部告假去上海，先生在火車站接了我就直奔上海豫園，當時婆婆正在豫園拍攝戲曲電視片越劇「西園記」，先生就打算帶我去拍攝現場，在那個特殊的地方與未來的婆婆見第一面。

豫園人多是眾所周知的，加之遇到了結婚宴請，接新娘的、湊熱鬧的，根本走不動。先生拉著我的手在熙熙攘攘的人群中穿梭。接新娘的車隊到了，震耳欲聾的鞭炮隨之炸響。

一直埋頭跟著走的我下意識地抬起頭，瞬間只覺得一個東西向我砸了過來，一個落下的天地響鞭炮不偏不倚地砸到了我的眼睛上，我大叫一聲，就什麼也看不見了。

我與婆婆像母女一般，無話不談。

婆媳首次見面 竟在醫院

隨後在我先生的交涉下，接新娘的禮車直接把我送進了五官科醫院，與婆婆的初次見面就這樣由拍攝現場陰錯陽差地改為了醫院。還算幸運眼睛無礙，只是鞭炮落下的撞擊力和餘熱將眼圈周圍的皮膚損傷了，就這樣戴著獨目眼罩見了婆婆的第一面，但婆婆隨和慈祥以及充滿關切的話語，化解了我忐忑而又緊張的心情。

我和先生準備結婚是在八十年代，正統的家庭教育是不鋪張浪費、提倡勤儉持家。婆婆對我們說：「簡樸是美德，我不喜歡什麼聘禮呀彩禮的，那都是舊的思想，我們要帶頭做個好榜樣，只要你們的心在一起，好好的生活就行了。」於是我們的結婚儀式非常簡單：騎著單車領了結婚證；買了一些糖，把喜慶分享給同事和朋友。

婚後國家分配給我們一套新公房，我們花了很多的時間和精力去裝修第一個屬於我們自己的小家，把這個不大的空間布置得十分溫馨。婆婆看我們每天下班後忙進忙出的，很理解我們年輕人的心情。

眼看裝修完工，就可以入住了。有一天先生對我說：「媽媽希望我們能與她同住，在一起生活享享天倫之樂。」

我很理解婆婆的想法，雖然我很希望能有自己的生活空間，但作為長兒媳更應該多為長輩著想。就這樣我們放棄了二人世界的小屋，開始了與婆婆在同一屋簷下的愉快生活。

為了適應新的環境，我除了努力工作，還每天騎著單車50分鐘的路程，從徐匯區到虹口區的上海大學讀書進修。婆婆對我的工作學習十分支持，總是送上關切的話語：出門騎車當心，注意安全；工作上盡自己的所能；不要擔心家裡的事…有了家人做堅強的後盾，我的工作很快便得心應手了，可是我忽略了一件事 ── 第三代。

婆婆為了越劇事業，結婚生子已經35歲；等到我們結婚時，她已經是六十多歲了。當我看到婆婆每天從越劇院下班，或者外出參加演出活動回來，一進家門換好衣服後就開始尋找貓咪：「貓咪呢？貓咪呢？」我意識到婆婆嘴上不催我們生孩子，可心裡已期盼著第三代的出現，我們應該送一個大禮物給婆婆了。

婆婆期盼許久的第三代在1988年出世了，當時儘管婆婆在國外演出未歸，可她的心卻一直掛念著第一個孫子的到來。她在電話裡還特別關照先生給孫子起名時一定要有「龍」字，寓意孫子是龍年出生的，並拜託外婆多燒些好吃的、有營養的食物，給我補身體。

第三代的誕生，為婆婆帶來無窮的歡樂。

趣唱鞋兒破 祖孫樂無窮

第三代的到來，給婆婆帶來了無窮的歡樂。祖孫二人的互動十分有趣，婆婆在家裡的客廳畫地為界鋪上草蓆，孫子被限制只能在草蓆上玩，只要一越界，婆婆「嗯」的一聲，孫子就趕緊爬回草蓆上。當年由著名導演 張戈執導的電視連續劇「濟公」風靡一時，劇中主題曲「鞋兒破帽兒破」傳唱大江南北，婆婆與孫子兩人連唱帶演的情景，我至今記憶猶新。

婆婆還給孫子做蛋炒飯、講故事說中國歷史；在孫子到美國後繼續教孫子學中文；教孫子做人的哲理，努力的方向…孫子心裡也十分惦念著奶奶，每年放假都回上海看望奶奶；成年後也在第一時間把自己心愛的人帶到奶奶身邊。濃濃的祖孫情，絲毫沒有因為遠隔重洋而減淡。

平易近人 藝術家暖人心

在平淡的生活中，彼此的相互尊重、信任理解、以心換心，是婆媳間和睦的關鍵。

我的性格較為內向，又不太善言辭，可在婆婆面前卻是無話不說，我們在一起談天說地，分享身邊的人與事。婆婆跟我聊越劇團的情況，當年組建紅樓劇團的艱辛，學生的狀況，以及看到越劇事業後繼有人的喜悅；我則告訴她我的工作與同事的情況，每天音樂學院裡有什麼活動，包括課間操的時間與誰打網球，她都清楚。我的好朋友來家裡看我，婆婆能一一叫出她們的名字…我到美國後，曾經的好同事生病住院，婆婆還買了禮物去醫院看望她，同事在彌留之際寫了一封信給我，深表謝意。婆婆的細心與周到，讓我非常感激。

上個世紀八十年代中國物質還不是很豐富，婆婆愛吃鴨梨和楊桃，先生和我就在下班後或是周末騎著單車，頻繁地穿梭於上海的各個集市尋找與採購；這也似乎成了我們的閒暇之愉，只要婆婆想吃什麼，我們就會立即出門為她尋獲。

婆婆喜歡吃脆膨膨的食物，我們來美國後就從美國買各種口味的薯片、玉米片給她帶回去；每年休假回上海都特意從日本 轉機，只是為了給婆婆帶去她喜歡吃的海苔脆片。看到婆婆有滋有味地吃著她喜歡的零食，我心理特別滿足。

孫子每年放假，都會回國探望奶奶。

兒媳學美髮 拿婆婆練手

九十年代初，先生到美國讀研，我也隨同陪讀；為了到美國後多一點生存的技能，我在上海選修了美髮的課程。婆婆為了我有更多的實操機會，就讓我用她的頭髮做練習，還鼓勵我說：「妳放手做好了，大不了再去趟理髮店了。」當年流行的爆炸髮型，我也大膽地用婆婆的頭髮來練手。到美國後雖然沒有靠此技能去掙生活費，但我先生和兒子的頭髮一直是我在修剪，直到兒子上大學；我自己也從沒有去過美髮店，燙剪全部自己完成，這套在婆婆的支持下掌握的技能，還真是學有所用了。

婆婆很擔心我來美學開車容易緊張，經常在電話裡對我說：「膽子放大一點，不要緊張，沒啥好怕的。」抵美幾個月後我順利地考出了駕照 ，第一時間興奮地告訴婆婆：「我通過了考試，我可以開車了，而且一點也不緊張。」

婆婆也高興地說：「我也鬆了一口氣。」婆婆擔心不太善做家務的我到美國後遇到種種困難，常常在越洋電話中囑咐我：「生活上隨便一點，什麼事情多做做就會了…」這些溫暖的話語我深深銘記，讓我們對美國的生活和工作增添了許多信心。

歲月流逝如花，世人皆會變老，遲暮之年最需要的就是陪伴，哪怕只是坐在一起閒聊。我們在美國生活安定之後，婆婆來過美國幾次，我們祖孫三代在一起度過了最美好的幸福時光。

輪流陪伴 珍惜相處時光

但長途旅行畢竟會給年長者帶來很多不便，我和先生商量著每年一次的休假我們不要一起回去，分開休假，這樣每年有二至三個月的時間可以陪伴婆婆。

朋友常常不解地問我們：為什麼你們每年的休假不一起回上海？這樣可以到處去旅遊呀。我移居日本的兒時夥伴說：「年年都在日本等你們來玩，這麼多年過去了也沒能見到你們。」可是一年一度的休假只有短暫的一個月，如果再出去旅遊哪裡還有時間陪親人呢？老人那種期盼的心情、見到子女後興奮的眼神以及臨別時依依不捨的神情，時時浮現在我的眼前，我怎麼忍心只顧自己去快樂呢。

每年的休假我唯一的心願就是盡快回到國內，坐在兩位媽媽身邊快樂地說說話聊聊天。每次回到上海，婆婆就會貼心地說，「早點回去陪陪妳媽媽（不在同一個城市），她會很想妳的」；回到我媽媽身邊，我媽媽也總是很體諒的讓我早些回去婆婆身邊，「妳難得回來，她很希望妳能多一點時間在她的身邊」。

每年休假與婆婆短暫的歡聚就是我最快樂的時光，我們一起聊天、享用美食，談論在美國的生活，以及孫子的成長，好像要把離開一年發生在美國的事都告訴婆婆。每天晚上吃完晚飯，我們會一起在小區裡散步，回來後看看電視，洗澡、乘涼。

婆婆不太喜歡吹空調，洗澡後要用扇子搧涼了再進房間休息，我就陪著她一邊聊天一邊給她搧風，直到她回房間休息，我才去休息。婆婆住進醫院後，我每天像上班一樣陪婆婆在醫院裡渡過，就連她吊針睡著了我也會坐旁邊小憩，婆婆想吃什麼就立即去買，簡單重複的生活卻是滿滿的婆媳 —— 母女情。

婆婆走了 很多話還沒說

婆婆平日非常注重自己儀表，即便是在生病的時候。記得有一次我剛剛下飛機就趕去醫院看望婆婆，她正要去洗手間，我馬上去扶她，她執意要阿姨來扶，我知道婆婆一是怕我累，還有一個是我們一年沒見了，剛見面就去洗手間，我說：「沒關係的，我是媳婦呀。」旁邊的親戚、阿姨說：「是呀，媳婦有什麼關係，又不難看。」她笑笑說：「也是也是。」

但是，工作的繁忙、路程的遙遠，我始終沒能有更多的時間陪伴在婆婆的身邊，這是我最大的遺憾。2017年4月19日，婆婆在上海的華東醫院永遠地離開了我們。當我聽到這個消息時難以置信，與婆婆歡樂在一起的情境一幕一幕在我眼前閃過，老天爺難道就這樣無情地把婆婆帶走了嗎？

趕回上海後我們就馬不停蹄地去看望婆婆，摸著婆婆冰涼的手，我的心在顫抖，我的淚止不住地在流，「媽媽我們回來了，我們來看您來了」，可是婆婆再也聽不到我們的呼喚，她已經沉睡在天國的世界裡了。

在最後我能近距離的接觸到婆婆的地方是去看婆婆的告別禮儀化妝，我站在婆婆的身旁靜靜地看著她，婆婆像是睡著了，就像往日在醫院裡睡著了一樣；我拉著婆婆那熟悉而冰涼的的手，我幫婆婆整理頭髮，整理衣服，就像在家裡她每次出門前一樣。我一遍又一遍的小小聲對婆婆說：「媽媽您能睜開眼睛看看我嗎，我在您的身邊，我還有很多話還沒對您說完呢。」

遙遠的歸途，我沒能趕上在醫院見婆婆最後一面，所以我執意要陪著和送婆婆到最後。我永遠也忘不了那個不大的房間，幾隻挨著牆邊放的長條凳，還有我們幾位最親近的家人。想到再也見不到婆婆親切的身影；再也聽不見婆婆溫馨的叮嚀，我的情緒徹底地崩潰了，失聲痛哭。

徐玉蘭與孫子感情深厚。

遙寄哀思 佳節倍思親

在美國我們家有一處特別之地，那裡有長年不斷的鮮花與綠色植物，這裡是我們對長輩追思的地方，每天早上我都會來到爸爸媽媽四位長輩面前告訴他們我起床了，就像往日在兩位媽媽身邊一樣；遇到什麼不順心的事了我也會向他們訴說，以期望長輩們給予我們的祝福；逢年過節也會向長輩們表達我們濃濃的思念之情。

婆媳間微妙的關係，歷來都是人們談論的話題。婆婆作為全國知名的越劇表演藝術家，人們更為熟知的是她在舞台上揮灑自如的形象；但對於我來說，感受更深的卻是對我像親生母親一樣的疼愛，我為有這樣的婆婆而感到幸運，這是上天賜予我的福分。

徐玉蘭小檔案

出生 1921年12月27日

(中國浙江新登鎮)

逝世 2017年4月19日

（中國上海華東醫院)

成就 中國著名越劇表演藝術家，「徐派」藝術創始人，國家級非物質文化遺產項目「越劇」代表性傳承人。擅長小生，唱腔具有高亢激昂剛柔並蓄的特色。

代表作 《紅樓夢》

飾演賈寶玉

《西廂記》

飾演張珙

《春香傳》

飾演李夢龍

《追魚》

飾演張珍

《北地王》

飾演劉諶

（取自上海越劇院）