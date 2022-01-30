旅遊／加州海岸自駕遊 賞絕美岩礁

蒙大拿德奧羅州立公園懸崖邊的層層片狀摺疊礁岩，猶若雕刻的刀傷，奇特壯觀。（圖片皆由作者提供）

去年11月初，我到北加州 女兒家幫忙照顧外孫兒女，功成圓滿後，外子開車來接我回家；我們順便沿著太平洋海岸一路南下遊覽，發現加州處處有美景，我突然有種「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」的感覺。慶幸的是，若非疫情 限制，一時無法出國旅遊，我們恐怕也不會去探訪這些家園附近的風景區，真是塞翁失馬，焉知非福。

世人皆讚加州為「黃金州」，疫情期間我們四處探訪加州各公園，才深刻體驗此言確實不假。我個人覺得，加州的風景堪稱世界級勝景，尤其沿著太平洋海岸的懸崖峭壁和千姿百態的近海礁石，瑰麗壯觀，獨具風格，絕對值得一訪再訪。此次，我們自行開車，一共拜訪了三處景點：尖頂國家公園（Pinnacle National Park），莫羅灣城市（Morro Bay），以及蒙大拿德奧羅州立公園（Montana de Oro State Park）。

尖頂國家公園內的奇岩異石，這塊巨石宛若人形，唯妙唯肖。（圖片皆由作者提供）

尖頂國家公園 奇峰異石

尖頂國家公園位於北加州聖荷西市的東南方約八十英里處，位處內陸並不濱海，但基於順道之便，我們一併拜訪，訪後感覺不虛此行，值得一遊。

公園有東西兩個入口，但兩邊入口在公園內被大石頭山阻隔，無馬路相通，只能徒步走登山道。據說，東西兩邊景色各異，年輕力壯者來回橫跨公園及其間的無數支線登山道，想必收穫頗豐；我們七十古來稀，體力有限，挑戰性太大，恐怕無法走完全程，反而錯失其間許多支線的美景，所以開車從兩邊入口分別造訪。

此次，我們先從西邊進園，停車場車位雖有限，幸好清晨遊客不多，停車並無困難。然而，我們從登山道下來時，已是中午時刻，停車場一位難求。當時，我們思量縱使馬上出園再從東邊進入，東邊的停車場也必人滿為患，因此決定此次暫不遊東區，只盡情探索西區。

西區公園有一大片奇峰異石聳立，一根根奇形怪狀的獨立石柱或一叢叢群聚的怪異岩石群，驟然從地面突起，兀然高聳，彷彿破土而出，景色奇特媲美我們曾經拜訪過的南達科他州卡斯特公園（Custer State Park）的針石陣。岩石形狀更是千奇百怪，有的酷似人物側面，有的猶如手掌五指，有的彷彿鯊魚尖齒排，我們邊走邊欣賞，嘖嘖稱奇，頻頻停下拍照，趣味盎然。

這些奇峰異石是百萬年前火山爆發後，經長期風吹雨蝕留存下來的堅硬石塊，都是自然界細琢慢磨的藝術品，怎能不細細品賞！

尖頂國家公園內的登山步道狹窄刺激但安全。（圖片皆由作者提供）

我們根據體力，選擇Juniper Canyon Loop登山步道 賞景，繞步道一圈約為4.3英里。沿途雖有一些直上直下的陡峭岩石，但險峻處都有手扶欄杆以及人工鑿出的階梯，攀登並不困難，反而覺得刺激有趣，一路多采多姿，絲毫不覺枯燥。

登上山峰後，視野廣闊，俯瞰谷地點點分布的奇岩巨石陣，一條羊腸步道蜿蜒曲折環繞，充滿安祥的田園氣氛。我們倚立遠眺，盡情賞景，頓覺心廣神怡，樂而忘歸。

從莫羅灣Coleman Park沙灘望向莫羅石，北方有一塊像小尾巴般的突岩，獨特有趣。（圖片皆由作者提供）

莫羅灣市 碧海巨岩奪目

莫羅灣市（Morro Bay）是一座濱海的港灣城市，由於離海岸不遠處有一座醒目的巨大岩石，西班牙語稱這種小山丘般的巨岩為「莫羅」，這塊巨岩因此被稱為「莫羅石」，而城市也因為這塊巨岩而稱為「莫羅灣」。

莫羅石是一塊火山栓，即火山口頂端噴漿凝固後，在火山口形成宛若瓶栓般的堅硬岩塊，所以莫羅石下方其實就是百萬年未曾活動的火山。莫羅石原本有今日的兩倍長，在1890到1969年之間，石頭山不斷被開採，挖下的石塊用來建築莫羅灣港的防波堤，莫羅石因此縮成今日的「饅頭」形狀。現在，莫羅石被列為海鳥保護區，並指定為加州的地標之一。

莫羅岩全景。（圖片皆由作者提供）

莫羅石突出於太平洋蔚藍海面，顯得特別美麗奪目，我們在城市裡四處遊逛，雙眼常不知不覺被莫羅石吸引。莫羅灣城內有幾處景點，能以極佳角度觀賞莫羅石及其附近海岸美景。

1.Coleman Park：這裡是一處沙灘公園，位於莫羅石正東邊。我們在沙灘上漫步，眼望莫羅石，發現它的北邊其實還有一塊像小尾巴般的突出岩礁，從陸地其他方向無法發現，非常有趣。由於沙灘離莫羅石咫尺之遙，可清楚看到岩石上棲息著許多海鳥，當時見到一群魚鷹在岩石上一字排開，引人莞爾。

海灘的白色細沙特別柔軟綿密，赤腳散步其上，身心舒坦愜意。海灘上有許多海鳥盤旋覓食，除了常見的海鷗，還有難得一見的長嘴鷸，伸著彎彎長長的鳥喙在沙堆裡啄尋食物。

2.自然歷史博物館的後山：自然歷史博物館適宜帶幼童參觀，而後面的小山丘則免費供群眾攀爬賞景。登上山丘遠望莫羅石，只見一艘艘白色遊艇靜靜停靠莫羅石邊的海港內，細長船椲伸入空中，排列整齊，景色旖旎。

3.黑山：高達551英尺的黑山是觀賞莫羅石及其周圍海堤的最佳高地，登山道平緩易行，登上山峰後可以俯瞰莫羅灣整個城市，碧海藍天，水天一色，孤岩矗立，景色迷魅誘人，我們在山頂徘徊，久久不忍離去。

海港城內海鮮餐廳處處，我們在臨海的一家餐廳飽嘗海鮮美食後，悠閒地在碼頭散步，意外瞥見海獺家族在碼頭追逐嬉戲，忍不住停步觀賞，趣味盎然。後來才知，海獺其實長期棲息於該碼頭海水中，任何時刻都可以觀賞到；然而，別處很少能如此近距離觀賞到野生海獺嬉戲。我們當時運氣不錯，還看到海豹在海水中遊戲翻滾吼叫，聲音低沉如雷，聽得人驚心動魄，卻是大開眼界，增長不少見識。

蒙大拿德奧羅州立公園懸崖峭壁的海蝕窟穴，神秘奇妙。（圖片皆由作者提供）

德奧羅州立公園 洞窟神祕

蒙大拿德奧羅州立公園在莫羅灣南邊約六英里處，我們清晨開車入園，金黃色朝陽灑向遠處山脈，疊嶂山群呈現一片金黃，外子解釋「Montana de Oro」為西班牙語的「金山」之意，我才恍然大悟西班牙人稱此處「金山」的原因。

沿海公路風景旖麗，然而當時只覺此處海岸與加州其他海岸景色相比，不過爾爾。沒想到，下車後沿著懸崖步道探頭往崖邊一瞧，大為驚豔；岸邊懸崖峭壁垂直聳立，崖壁下嶙峋礁岩點點，礁石表面坑凹線條粗曠藝術，層層白沫波浪節奏拍打，礁石忽隱忽現，美得難以筆墨形容。

整條步道彎彎曲曲，從步道望向海洋，風景似乎平淡無奇，但有了前面經驗，我們都盡可能趨近崖邊細瞧，原來每段凹陷的海灣景色都不一樣，豐富多變；我們興奮地不停拍照，只不過短短1.5英里長的步道，我們卻走了超過3個小時，由此可見。

整段懸崖海岸有各式各樣海蝕礁岩，其中一段峭壁底部被海水侵蝕成一個個窟穴，每個窟穴曲折深幽，崖壁線條崎嶇彎折，景致奇特又神祕；美國人不流行神話故事，若在古老民族國家，如此奇景恐怕早已傳出無數美麗的神仙故事。另一段海灣則是層層片狀的礁岩，線條粗獷原始，猶如老天爺雕刻大地留下的藝術刀痕，鬼斧神工。

蒙大拿德奧羅州立公園的碉堡狀礁岩，底部被海蝕鏤空如城門，唯妙唯肖。（圖片皆由作者提供）

近海處更布滿各形各樣的礁石，有的是海蝕橋，狀如跨海橋；有的是海蝕龕，狀如佛龕；有的礁石形狀如動物，千奇百怪，引人入勝。其中一座大礁岩宛若歐洲中古世紀的城樓碉堡，城樓底部還被海水蝕鑿出鏤空的城門，維妙維肖。

岸邊有數個深凹的U型海灣，有的是平緩沙灘，可以走下去觀賞海潮生物；有的則是深長峭壁如造船塢，海浪沖入船塢產生無數白色泡沫，拍打聲響震撼人心；峭壁兩邊的岩壁紋理粗獷藝術，有的還有美麗彩紋，看得人目不暇給。我不禁要高讚自然界藝術的美妙神奇，難以想像。

我們在清晨時刻造訪該處，空氣清新，海浪濤濤，微風習習，陽光溫煦，感覺心胸舒暢。一路上見到幾位男女在步道上慢跑健身，可能是附近露營區的訪客，我忍不住舉雙手贊同他們的選擇，此處海岸絕對是吸取天地精華的最佳場所。

回家後，回顧此次旅遊，覺得疫情期間，居家無聊，若能家庭自駕到海邊旅遊，呼吸清新空氣，其實是極佳避疫健身之道，此處加州海邊可以是其中一項選擇。

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