旅遊／到皮斯摩海灘 觀賞帝王蝶跨國界遷徙

翅膀有黑色紋脈和散布的白點，平展時背面是深橙紅色，雙翅合併時呈現翅膀腹面的淡黃色。(圖片皆由Robert Lee、 徐延提供)

月前，我們全家去洛杉磯 北面約120英里的皮斯摩海灘公園（Pismo Beach Monarch Grove），觀賞在跨國界遷徙中途徑此處的大批帝王蝶（Monarch Butterflies）。每年從10月下旬到1月中旬，帝王蝶會在公園裡的乳汁樹（Milkweed）叢林樹枝上，密密麻麻地聚集著。

繁衍四代 完成越冬歸鄉路

帝王蝶又名黑脈金斑蝶、大樺斑蝶，展開雙翅可長達十幾公分，呈王冠狀，因此以「帝王蝶」之稱為人熟知。牠的翅膀有黑色紋脈和散布的白點，展翅時背面是深橙紅色，雙翅合併時，呈現翅膀腹面的淡黃色。

走在林蔭大道上，隨時可見帝王蝶，有時甚至撲面而來；在陽光充足的時段，成千上萬帝王蝶翩翩起舞，艷麗多彩，遮天蔽日，真是嘆為觀止的自然奇觀。

公園裡有介紹帝王蝶遷移的專欄。帝王蝶越冬的棲息地在墨西哥 中部米卻肯州（Michoacan）3000米高山的歐亞梅爾衫樹（Eurasian Melissa Tree）叢林中，該地在2008年被列入世界自然遺產。

走在林蔭道上，隨時可見帝王蝶。(圖片皆由Robert Lee、 徐延提供)

每年早春，帝王蝶在此交配後，雌蝶向北飛到美國德州的乳汁樹叢林裡產卵；第一代帝王蝶幼蟲在此成熟、破繭化蝶後，帝王蝶接著向北飛行，在新的乳汁樹叢林繁殖第二代，然後繼續北進。在遷徙途中經過三代繁殖，第四代的帝王蝶到達離遷徙起點有4000多公里的加拿大。此時已經是夏末時分，每一代的繁殖，種群數量不斷增加。

滿樹枝的帝王蝶。(圖片皆由Robert Lee、 徐延提供)

待加拿大的氣候開始變冷時，這第四代帝王蝶肩負起整個種群生存的重負，歷時二個月飛回墨西哥越冬地。帝王蝶就這樣隨著氣候的變化和乳汁樹叢林衰盛，年復一年南北遷移。

乳汁樹叢林是有毒植物，在氣味難聞的樹葉叢中繁衍並以此為食物，使得帝王蝶繁可避免多種天敵的捕食。令人不可思議的是，第四代的帝王蝶從未到過墨西哥越冬地，牠們為什麼能在千里歸鄉飛途中不迷路呢？

氣候變遷 近30年數量減少

最新的研究證實，帝王蝶的兩根觸鬚上有感知太陽光的能量和光譜的感應器，由此產生對應著晝夜的生物時鐘訊號。

在遷徙中，帝王蝶依靠生物時鐘訊號校正對太陽方位來導航，早上沿著太陽右邊向前飛，下午靠著太陽左邊飛，一路南行，循著乳汁樹叢林的氣味回到越冬地。

根據專欄介紹的帝王蝶遷移習性，現在季節看到的應該是向南回飛、最頑強的第四代帝王蝶。專欄還列出近30年來，歷年帝王蝶飛經此處的數量，可看出數量逐漸減少；推測是因氣候變遷導致乳汁樹叢減少，和農藥大量使用造成的。

特別是2020至2021年初，在此僅記錄到200隻帝王蝶；今年此時帝王蝶再次大量出現，令人歡欣鼓舞。研究人員正在探究原因。

在洛杉磯的綠地和家院，只要附近有乳汁樹，在適合的季節，常能看到帝王蝶在空中舞動著耀眼的橘黃色翅膀。女兒家中每年還特意買了盆栽的乳汁樹在後院，引來帝王蝶在樹上繁殖，讓外甥女觀察。帝王蝶產卵後約三至四天，在常溫卵孵化成小毛蟲，毛蟲在成長中要蛻五次皮才成繭。

帝王蝶的毛蟲成繭與蠶吐絲結繭不同。約兩周大的毛蟲會倒掛在樹枝上成字母「J」型，隨即，毛蟲的皮從末端向上邊蛻皮邊往上包，最後把毛蟲自身全部包進去，形成一個綠色的繭。在接下來的兩周中，繭殼越來越透明，逐漸可以看到帝王蝶形成。

初形成的帝王蝶不會飛，用網加以保護。(圖片皆由Robert Lee、 徐延提供)

初成型的帝王蝶，翅膀潮濕和皺起，不會飛行。此刻的帝王蝶最易被壁虎、鳥等天敵吃掉，最好要用網保護起來，等幾小時後翅膀乾躁、舒展後再放飛。在這過程中，孩子不僅學會觀察一個事物的發展和形成，也培養保護動物的意識。

其實，去皮斯摩海灘觀賞跨國界遷徙的帝王蝶不僅僅是一次郊遊，也學到了關於帝王蝶的新知識。特別是第四代的帝王蝶身負保存種群的擔當，任重道遠；以智慧和勇氣，堅韌不拔，不辱使命，很值得我們深思和學習。

➤➤➤這裡也好玩

1.皮斯摩海灘公園：

公園內有上百個露營地，非常整潔乾淨。露營地緊挨著海邊，海邊可租借馬匹、海灘摩托車、衝浪板。孩子們還可以在沙灘上挖到活的海蜆子，但離開時必須將海蜆子倒回海裡。Pismo Beach Monarch Grove在400 S Dolliver St，Pismo Beach，CA 93449。24小時開放，不要門票，沿途免費停車。

遊客可以餵鴕鳥。(圖片皆由Robert Lee、 徐延提供)

2.鴕鳥養殖場：

途徑鴕鳥養殖場，放養百多隻鴯鶓和鴕鳥，遊客可以餵食；小賣部有鴕鳥肉和蛋出售。地址：610 E Hwy 246，Solvang，CA 93463。一周7天，上午9時到下午5時開放，免費停車，門票大人7美元，兒童$4美元。

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