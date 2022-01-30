稅務漫談 / 今年稅季 重要日期別忘記

今年的報稅季，要記住幾個重要的報稅及截止日。(Getty Images)

對於今年的報稅季，納稅人應牢記幾個重要日期：

1月14日：IRS Free File通道打開，適用於收入在7.3萬元以下的納稅人，納稅人可以開始通過IRS Free File合作夥伴提交報稅表 ；納稅申報表將從1月24日開始發送給國稅局 。稅務軟件公司也接受提前報稅。

1月18日：2021 年第四季度預繳稅的截止日。

1月24日（周一）：國稅局開啟2022 年稅季，接受並開始處理個人2021年納稅申報表。

1月28 日：低收入所得稅抵退稅 （EITC）宣傳日，以提高對許多民眾的認識，包括使用上一年收入來獲得資格。

2月中旬：國稅局開始低收入所得抵退稅（EITC）和附加兒童抵退稅（Additional Child Tax Credit）的發放。

4月18日：2021稅表或延期請求的截止日，同時也是繳納稅款的截止日（此後付款將有利息和罰款）。

4月19日：麻州和緬因州因愛國者節假期延後一天的稅表申報、延期、繳稅的截止日。10 月 17 日.2021 年延期稅表的截止日。

以上均為聯邦稅表的信息，各州稅季開啟日和截止日、申報要求需要參考各州稅務署官網。

國稅局鼓勵納稅人都準備好他們需要的所有信息，以確保他們提交完整和準確的申報表，避免處理延遲、退款延遲和國稅局額外的通知。這對於在 2021 年收到預付兒童稅收抵免付款（Advance Child Tax Credit payments）和第三輪紓困金的人來說尤其重要。國稅局正在寄出信件（6475 號紓困金和6419 號兒童稅信函），納稅人還可以在IRS.gov上查看收到的金額。收到預付款兒童稅收抵免的合格納稅人應提交 2021 年的納稅申報表以申領抵免的後半部分，未收到預付兒童稅收抵免的合格納稅人可以通過提交納稅申報表申請抵免，即便沒有收入需要報稅（應稅收入為0）也要申報表格以獲得退稅。同樣，未收到第三輪紓困金也可以在稅表根據收入進行退款申領。

國稅局鼓勵人們在打電話之前使用在線資源，上個稅季，由於疫情和稅收變化，國稅局電話系統在1月1日至5月17日期間接到了超過 1.45 億個電話，是往年的四倍多。除了國稅局官網 IRS.gov 之外，IRS 還提供各種其他免費選項來幫助納稅人，從全國各地的志願者所得稅援助（VAT）到IRS Free File。國稅局敦促人們在 IRS.gov 建立一個在線帳戶，以幫助更快地訪問信息。

國稅局預計，如果大多數納稅人選擇直接存款（direct deposit）並且納稅申報表沒有問題，他們將在以電子方式提交申請後的 21 天內收到退稅。國稅局敦促納稅人和稅務專業人士以電子方式（e-file）提交文件。為避免處理延誤，人們應盡可能避免提交紙質申報表。

根據法律，國稅局不能在2月中旬之前發放涉及EITC和ACTC的退款，但符合條件的人可以從1月24日開始提交他們的報稅表。法律規定了這段額外的時間來幫助國稅局阻止欺詐退稅。如果國稅局系統檢測到可能的錯誤或缺失信息，或者存在身分盜用或欺詐嫌疑，則需要人工審核，這會導致延遲處理。因此在這些情況下，國稅局可能需要比正常情況下的21天更多的時間來發放任何相關退款。

如果說國稅局2022年稅季面臨前所未有的挑戰一點也不為過，媒體用「徹底失控的糟糕局勢」（dumpster fire）形容國稅局目前的處境。目前，向國稅局查詢一位因身分盜竊而延誤退稅（14093表）的處理進度，得到的答覆居然是從收件起為期200天。