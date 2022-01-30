新聞眼／東加火山爆發 海底2萬哩的突襲

東加海底火山大噴發後，火山灰直竄天際。(美聯社)

「海嘯警報雖然有驚無險，但突發的恐慌混亂，是因為日本 的預測大意？」南太平洋的東加 王國海底火山，日前發生大規模噴發，火山灰目前幾乎籠罩整個東加，通訊和電力全面中斷。紐西蘭已向東加派出偵察機，以迅速掌握災情，提供必要救援。另一方面，受到火山影響而引起海嘯警戒的日本，在16日凌晨緊急發出海嘯警報後，一時之間也造成各沿海地區的混亂。

日本全網 深夜大動盪

所幸最後日本的海嘯警報有驚無險，除了沿海地區的部分衝擊之外，沒有原先預測的大浪和傷亡傳出，警報也全面解除。不過深夜急發的避難指示，事後也引起日本輿論的質疑，為何氣象廳沒有在海底火山爆發後，作出即時的可能災情評估？「遲來」的深夜通報引發恐慌，是不是有更準確的預判來避免？

東加海底火山的噴發時間是在1月14日和15日，大規模的噴發則是在15日的下午1時左右，而日本雖然即時觀測到了海底火山的爆發，但第一時間日本氣象廳認為「雖然有觀測到潮位變化，但不太需要擔心會有災情影響」，結果等到發覺有海嘯形成的威脅、到正式發出警報與避難通知時，已是16日的凌晨時段。

海嘯警報透過日本全國電視台緊急放送、民眾的手機也陸續接到通知，同時在面臨海嘯危險第一線的鹿兒島縣奄美群島、東北的岩手縣沿岸等地，總共約23萬人收到避難指示，深夜的緊急通報不僅讓當地民眾一時恐慌，包括東京首都圈在內的市民也都因為警報大響而緊張，在海嘯到底會不會向日本襲來，旋即在深夜的社群網路上成為驚魂話題。

東加火山引發海嘯之後，首都努瓜婁發郊外的慘況。(新華社)

突聞巨響 「如炸彈引爆」

南太平洋東加王國的海底火山在14、15日兩度噴發，引發海嘯，導致首都努瓜婁發部分地區被淹沒。紅十字會與紅新月會國際聯合會粗估有8萬人受影響（超過東加一半以上的人口，其人口僅有約10萬5000人），而地理位置相對靠近的紐西蘭，已在17日派出偵察機就近救援，紐西蘭總理阿爾登則表示：「海嘯造成了重大破壞。」

位於東加首都努瓜婁發以北約65公里的海底火山——「洪加東加—洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）連續強烈噴發，濃煙和火山灰一度直衝20公里，巨響之大連距離東加2383公里的紐西蘭都能聽見，從衛星畫面可見，巨量火山灰的噴發威力就像把小島東加全面覆蓋，隨後更引發1.2米高的海嘯警報。其中一位居民向BBC訴說當時狀況，表示自己正在準備晚餐時突然聽到一聲巨響，當時還以為是附近有炸彈爆炸，但不久後水就馬上湧入家裡，「你可以聽到到處都是尖叫聲……每個人都希望可以往高處逃！」

從社群媒體上發布的影片也可見，在水湧入島上之際，開著車的居民們試圖逃離低窪地區，一度出現塞車。不過隨著火山噴發 、海底電纜遭切斷之後，東加也隨之陷入停電、斷網狀況，一度與外界失聯。所幸，電力目前已經逐步恢復，但網路連線仍不穩定。

美聯社整理，在陸地和海底裡的火山基本上沒有顯著差異，但有時海底火山的噴發威力會突破地表，更為猛烈。不少專家指出，此次「洪加東加—洪加哈派」的火山噴發為該地區幾十年來最猛烈的一次（已經好幾年沒有噴發，但在去年底開始出現間歇性噴發），受波及地區包括美國、加拿大、紐西蘭、日本等國。

東加火山爆發引起海嘯，夏威夷和美國西岸也發出警報。圖為洛杉磯威尼斯漢岸邊出現大浪。(Getty Images)

BBC報導，目前已知災民們受到的最大影響是：已被污染的水和空氣。相關援助機構表示已經敦促民眾先喝瓶裝水以及戴上口罩，避免吸入污濁有毒的氣體。對此，紐西蘭總理表示已經留意到解決飲水問題是當務之急，已派出偵察機確認具體受災情況，包括了解災民們需要的救援物資以及持續與當地官員聯繫。

不過，相關救援也面臨一定挑戰。紐西蘭新聞網站「Stuff」提到火山灰對飛行造成困擾，例如東加機場也受到火山灰影響，所以當局也積極清理跑道，以便讓偵察機可以順利降落。另一邊，澳洲外交部長也提及東加因應疫情而實行的嚴格邊境管制，可能會讓國際救援更難以進入協助。事實上，在全球受到疫情波及的兩年來，東加成了極少數不受影響的國家之一。至今，東加僅有一起確診病例。

東加火山引發海嘯之後，首都努瓜婁發遭受海嘯侵襲後的街道和房屋。 (新華社)

儘管如此，在此次火山和海嘯的侵襲之下，東加依然受到極大衝擊。部分身在海外的東加人至今仍難以聯繫上家人和朋友：「這真的很傷心…這將對他們（家人、朋友）造成嚴重打擊。之前面臨長時間的封城、沒有遊客來訪，而現在又碰到這樣的問題。」

緊急通報 想起311震災

東加的火山噴發牽動海嘯的形成，讓日本也感受到極大的不安。日本的海嘯警報是在16日的凌晨零時15分發出，第一時間通報的地區是鹿兒島縣奄美群島和吐噶喇列島，而沖繩到北海道等沿海地區也陸續發出了大範圍的海嘯注意通報。

受太平洋島國東加海域火山大爆發影響，日本在16日凌晨發布大範圍海嘯警報。（美聯社）

這之中，奄美群島的警報是「海嘯預估3公尺高」的紅色警戒，同時NHK的即時通報新聞中，也發出了沿海地區須準備避難的警告，在當天凌晨旋即造成日本全國的緊張話題，加上發布的通報裡出現了一句話：「請回想起東日本大震災時的情景。」

突發的警告和嚴肅用詞，在當夜情況尚未明朗、一下子還無法準確判斷的情形下，新聞和社群已充滿各種高度的擔憂和議論。根據日本氣象廳的資料，至少有23萬人收到避難指示，最為警戒的奄美市在16日凌晨，已經出現大批居民駕車往高處行駛避難。

位於東北的岩手縣沿岸地區，也正是過去三一一震災的餘悸猶存，立刻在深夜緊急避難，千葉縣的漁港村落同樣在地方單位的指示下先行撤到安全區域。但除了海嘯可能首當其衝的奄美群島之外，日本本島東部沿岸的地區居民，在緊急避難的同時也有共同的困惑——為什麼氣象廳本來說不用擔心，現在卻突然要大家避難？是預測疏忽大意、還是過度緊張？

對於日本氣象廳的質疑，NHK也追問了官方在東加海底火山爆發後、直到發出警報的過程評估。根據氣象廳說法，海底火山大規模爆發的時機點是約在日本時間15日的下午1時左右，後來到了當天晚上7時時，氣象廳觀測到潮位變化；但觀測到這些現象的第一時間，氣象廳研判「雖然有潮位變化，但還不用擔心災情發生」，因此對外表示不用特別警戒。

然而NHK指出，就在氣象廳覺得可以鬆一口氣後不久，日本的小笠原諸島在將近晚間8時左右出現了比模擬預測還要來得更早的第一波浪潮（根據氣象廳資料，比原先預期提前2個半小時出現），氣象廳這才發現，日本各地區出現了氣壓大幅變化的現象：在當晚11時55分左右，奄美大島觀測到1公尺高的海浪，而後在16日凌晨零時15分發出海嘯警報。

誤報頻傳 引大批民怨

與此同時，日本各地也傳出不少誤報的案例，像是在神奈川沿岸地區，居民從半夜開始，隔一段時間就收到重複的警報，而且這些通知都是鈴聲大響的速報訊息，前後一直到清晨發出將近20次的誤報，讓當地民眾抱怨連連。

加上當時正值日本全國大學入學考試，有部分的考生因為避難問題而暫時推遲考試，有的考生則是被誤報吵得整夜未眠，影響隔日的表現。

有輿論意見認為，日本氣象廳的第一時間誤判，錯認為「東加火山爆發，對日本不會有海嘯影響」，因而錯失可以及早提醒應變的時間，因此造成後來急發通知的混亂。

相關討論持續發酵，也因為在東加海底火山爆發後不久，有日本的推特網友自己粗略試算「發生海嘯的話多久會抵達日本」。網友的推算結果是16日的凌晨零時16分，沒想到事後比對起來，網友的簡單概算竟然比日本氣象廳的預測還要早且準確，因而強化了民眾對這次通報的質疑。

不過日本氣象廳認為，最初並未判斷觀測到的潮位變化，是火山爆發後海嘯的影響所致，因此才沒有認定當下有海嘯的威脅。而氣象廳也強調這一回觀測和通報的特殊性，和過去因為地震引發的海嘯有所不同，推測是「火山噴發而出現的空氣振動，傳遞的過程中引起了潮位變化」。

日本氣象廳向NHK表示，這是極為罕見的案例，「雖然目前已經解除了日本全國的海嘯警報，但這一次引起的潮位變化、海嘯到底確切成因為何，目前機制都還未明朗。在未能釐清和準確預判之前，沿岸地區提高警覺、隨時最好避難準備，仍然是上策之舉。」

影響氣候 致無夏之年？

位於太平洋西南部的島國東加近日發生可能是近30年來規模最大的一次海底火山爆發，引發連鎖的海嘯和火山灰災害，並造成通訊中斷、道路受阻，至少已三人死亡。網路因此討論，東加火山爆發恐為地球帶來「無夏之年」。

根據東加政府通報，東加首都所在的主島西側大片房屋被摧毀，有的小島上所有房屋被海嘯吞沒；火山灰污染整個國家的水源，東加的農作物也遭受毀滅性打擊。過去幾天，當地空氣中瀰漫著火山灰，當地政府呼籲民眾盡量避免外出。

報導稱，火山噴發除了肉眼可見的破壞性，還可能對氣候造成長期影響。東加火山噴發後，「火山噴發改變全球氣候，帶來火山冬天」、「形成無夏之年」、「火山噴發可以抵消全球變暖影響、減輕減排壓力」等話題引發討論。

南太平洋的東加王國海底火山大規模噴發，火山灰籠罩整個東加王國(Getty Images)

對此，中國氣象科學研究院氣候與氣候變化研究所副所長祝從文表示，東加這次火山噴發可能對未來一到兩年的全球氣候產生持續性的影響，大概出現0.3℃左右的降溫效應。

1783年，冰島納基火山噴發導致歐洲1783年至1784年冬季氣候異常寒冷；1815年，印尼坦博拉火山噴發導致次年全球平均氣溫約下降0.4℃至0.7℃，北半球許多地區遭遇「無夏之年」；1991年，菲律賓皮納圖博火山噴發，數月後全球平均氣溫下降約0.5℃。

新京報表示，火山噴發之所以會導致地球降溫，主要是因向大氣層注入了含硫氣溶膠，這些氣溶膠進入平流層，幫助地球將更多的陽光反射出去，從而在大氣層內產生冷卻效應。

但火山噴發要能導致降溫，有一個重要因素—「量級」。美國國家航空航天局Aura號地球觀測衛星的監測圖顯示，東加火山噴發首日，二氧化硫的釋放量為62千噸。賓州州立大學大氣科學特聘教授曼恩分析，曾導致全球平均氣溫下降0.5℃的皮納圖博火山噴發，最終釋放了2萬千噸二氧化硫。