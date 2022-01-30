城市傳真 / 閒遊費城 穿越百年之旅

獨立廣場四周有不少重要的歷史建築，其中包括獨立廳。（圖皆為作者提供）

動輒零下低溫的冬日，格外懷念去年金秋10月，美東地區風和日麗、陽光暖人的季節。都說秋天是遠足出遊的大好天氣，但因新冠疫情的陰霾下，不宜遠行，於是選擇到紐約鄰近的賓夕法尼亞州府費城 一遊。

美國開國總統喬治·華盛頓銅像矗立在獨立廳前。

建國之地 自由的搖籃

記得那個周末從紐約開車一個半小時就到達了賓州首府費城。根據事先計畫好的遊覽路線，我們先來到了獨立大廳外的展館，去觀覽著名的「自由鐘」（Liberty Bell）。費城的公共設施依然嚴格實施戴口罩令，在展館門外，門衛提示無論大人和兒童觀光 客要佩戴口罩進入展館，通過安檢後，才能入館參觀。

自由鐘在1846年時，出現了嚴重鋸齒狀裂縫，無法修復，此後再沒有敲過。

費城因《獨立宣言》而聞名於世，與《獨立宣言》齊名的就是自由鐘了。擺放在獨立大廳外的自由鐘表面上刻著《聖經》裡的名言：「向世界所有的人們宣告自由。」這是全世界最著名的鐘，是由倫敦著名的懷特佩爾（Whitechapel）鑄造廠承製，於1752年送達費城。安裝試敲後，出現了破裂，之後對鐘進行了重鑄。1776年7月4日慶祝美國正式宣布為獨立自主國家時敲響過。1846年敲鐘紀念華盛頓總統生日時，出現了嚴重鋸齒狀裂縫，無法修復，此後再沒有敲過，一直保留至今。

對於東方人來說，一座鐘出現了裂縫會有不同的說法，也可能廢棄。但費城的自由鐘迄今依然掛在獨立紀念館裡，向世人展示。雖沉默已久，但它是一個象徵自由與獨立的歷史見證。美國人對自由鐘的珍惜，讓我們很難想像。很多遊客來到自由鐘前，保持沉默，用手機拍下紀念照，靜靜地離開。

走出自由鐘展廳，沿路來到獨立廣場。只見街道兩端和廣場建築周圍，有身著深藍制服、佩戴手槍的安保人員。進入廣場通道，又進行了一次安檢，我們認為：「這裡是美國國家獨立的誕生地，是國之重地、國之聖地，應加強安全保護。」果然如此，獨立廣場四周有重要的歷史建築，其中最重要的有：獨立廳、國會廳、市政廳。

從廣場一端望去，一座喬治風格的紅磚建築物出現在視野裡，一尊美國開國總統喬治·華盛頓銅像矗立在獨立廳前。這座被稱之為「獨立廳」的建築物，曾是賓夕法尼亞殖民當局的州議會的議場，建築物內部主要有大會堂和法庭兩個部分組成。因美國《獨立宣言》、《美利堅合眾國憲法》在此簽署而聞名。1979年，被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，如今它成為獨立國家歷史公園的一部分。

進入獨立廳，看到緊密排列有13張會議桌，桌上鋪有淡綠色絲絨臺布，紙張、書籍擺放在桌上；桌前文具盒上插著白色羽毛筆，每張桌子的左上角還放著一個高高的銅製蠟燭台，獨立廳給人莊嚴、肅穆之感。可以想像，當時領導美國走向獨立的開創者們在此聚會，夜以繼日討論國家未來和起草宣言時的情景。

正是在獨立廣場這座標誌性的歷史建築內，美國人民革命性地宣布脫離大不列顛帝國而獨立，並且制定憲法，平衡各州與個人的權利以及對強有力的中央政府的需要，這種做法喚起美國和世界各地民眾的夢想。

費城是美國最老、最具歷史意義的城市，1790-1800年，曾是美國的首都。1800年，發展健全的中央政府將首都遷移至哥倫比亞特區華盛頓市；如今的費城也成為了全美主要的旅遊都市之一。

藝術博物館 藏品豐富

離開獨立廣場，開車來到費城藝術博物館。當天因天氣良好，日照溫暖，到此的遊客很多。1928年建成的費城藝術博物館號稱全美第三大美術館。這是一幢古希臘神廟式建築，它坐落在高地上，從遠處觀望，在72個大石階上，矗立著一座恢宏的建築，給人神聖和氣派的感覺。

朱漆長榻。

費城藝術博物館館藏藝術品達30多萬件，其中以法國印象派作品最著名，是全美收藏最多的地方。館內有20個展室，展出世界各國的各類藝術品。由於該館太大，展廳眾多，我們只好重點選擇了中國展廳和西洋畫展廳。

來到三樓的中國展廳，我被一個巨大的繪有鳳凰牡丹圖案的朱漆長榻吸引住了。不僅如此，在朱漆長榻後面的正上方，還掛有五個福字的「五福」橫匾。閱讀了展館英文資料，瞭解到「這張床榻的設計，揭示了它曾經為中國宮廷優雅的女性寢室增光添彩。後面鑲板的圖案與皇后或嬪妃有關。鳳凰牡丹，吉祥如意；松柏仙鶴，益壽延年；鴛鴦喜鵲，福祿成對。圖案寓意夫妻和睦與世代相傳。製作年代1644-1911。

五福橫匾。

朱漆長榻與後上方的「五福」橫匾相配。「五福」橫匾出自清代，五個福字代表五種含義：長壽、富貴、康寧、好德、善終。從古至今的中國人都期盼五福降臨，吉祥落到自家門。

仔細觀察「五福」匾額裡的「福」字，發現左邊的示字旁上方不是一個「點」，而是一個「短橫」；示字旁右側也少寫了一個點，覺得這裡面大有文章。也許是為皇室特製的御用字？還是忌諱「福滿生禍」？或是為了書法美觀？疑惑不解之餘，驚歎這巨大的朱漆長榻和五福橫匾是如何來到這裡的？據藏館介紹，1920至1930年代，中國局勢混亂、軍閥交戰、國體動盪、政府更移轉換。費城藝術博物館看準中國政權交替的特殊時期，派出亞洲藝術分館負責人來到北平，開啟了費城博物館在中國的「採購」。館內收藏的清代藝術品，大都是在那段時間買下，運到美國的。

費城博物館從中國「採購」來的清代彩繪瓷盤。

低首凝視朱漆長榻，仰頭望著五福橫匾，環視四周稀世瓷器，心中有說不出的感覺。對古老中華精粹文物，流失到異國他鄉，心存遺憾與無奈。

費城博物館內的明、清家具展室。

來到隔壁的明、清家具展室，讓我壓抑的心情，逐漸有了好轉。比起清室皇家高貴奢華的大物件，我更欣賞陳列的清代文人的書房。看到典雅的陳設，讓人感受到古代文人官宦的生活氣質與品味，覺得很像《紅樓夢》榮國府裡賈政的內書房「夢坡齋」。細觀書房格局，展室前方右側的黃花梨文案和扶手座椅是主角。文案上布置有筆筒、筆架、毛筆、硯臺，文案正對面是待客區，擺有兩把矮靠背黃花梨座椅，中間有鑲嵌白玉的紫檀茶几。書房裡面左側是鏤雕嬰戲紋寫字臺，臺上有筆海和文具盒，一把高背座椅相配，中間是黃花梨雙層轎箱，上掛一個精緻鳥籠，右側是紫檀羅漢床，床前擺放一個銅製炭火爐，左右角落各立一盞高腳照明燈，地鋪掛釉青磁磚。書房三面的門窗圖案考究，古色古香。室內保留了中國傳統的對稱佈局，還原了中國清代文人生活狀態，實物家具俱精美典雅，實乃難得一見。

走出中國藏館，來到西洋畫展區。展區的觀光客較多，年輕的遊客二、三人一組，紛紛在名畫前合影留念。我想他們會很快把照片通過手機轉發出去，讓親朋好友分享看到名家之作。

梵谷名畫《向日葵》。

梵谷名畫 12朵向日葵

年輕時，曾耳聞世界著名油畫大師梵谷（Van Gogh）的大名，從雜誌上看過梵谷的《向日葵》（Sunflowers）和相關介紹。有幸親臨現場，近距離觀賞這幅揚名於世的繪畫作品，心情頗為激動。 這幅插在花瓶中12朵的《向日葵》油畫，是梵谷於1889年1月創作的。我注視著畫裡的12朵葵花，覺得這個數字富有含義。數字12在古代希臘被認為是完美的，象徵著神聖與永恆。12朵《向日葵》向世人表達了梵谷對生命的理解，並且展示出他個人的獨特藝術與精神境界。

據說梵谷一生畫了11幅《向日葵》，其它還有3朵、5朵以及15朵向日葵油畫，這些珍貴的藝術作品分別收藏在世界各地著名的美術館和博物館。

塞尚畫作《大浴女》。

在梵谷畫廊的隔壁，有一幅巨大的《大浴女》（The Large Bathers）油畫，是法國著名畫家保羅·塞尚（Paul Cezanne）1900-1906年創作的。塞尚花了幾十年構思，創作了這幅驚世作品。《大浴女》蘊含一種探索生命本源的願望，河灘上16位浴女形態各異，布局疏密有致，色彩雖不豔麗，但色調平和自然，給人寧靜祥和之感。

我們一行四人，對《大浴女》裡究竟畫了幾個人，看法各異。有的說14個，有的說15個，還有的說17個。我根據大家的不同觀察，決定採用16個浴女。因為塞尚的畫屬於後印象派，畫面裡的人體輪廓並不十分清晰，有的重疊，有些似是而非的朦朧體態。看這幅作品時，映入眼簾的首先是由岸邊樹木傾斜相向，形成一個金字塔形的三角空間，然後才將視線轉移到一群浴女身上。這種構思和畫面，給觀看者浪漫感覺與藝術想像空間。

沿著展廳，我們來到被譽為「印象派領導者」，也是印象派代表人物和創始人之一的法國畫家莫内(Claude Monet)的展室。一幅名畫出現在我們的眼簾，它就是聞名於世的《日本橋與睡蓮池》（Japanese Footbridge and the Water Lily Pool, Giverny 1899）。

莫内晚年在吉維尼建造了一座小花園，住在那裡作畫。其中之一就是這幅《日本橋與睡蓮池》。畫面展現一座日式拱形橋橫跨池塘，美麗的睡蓮靜靜地漂浮在水面，畫家利用樹的倒影，襯托出睡蓮的層次，是十分有創造性的構思。整幅作品看去很舒服，感覺到陽光下的恬靜與悠然。

《日本橋與睡蓮池》是莫內代表作之一。

享用牛肉乳酪三明治

每一座城市都有其獨特的美食，費城引以為自豪的是富有地方特色的牛肉乳酪三明治。我們慕名來到市區美食街的一家餐館，享受傳說中的速食。

牛肉乳酪三明治是費城知名小吃美食之一。（Getty images）

看了餐廳的菜單，我們選擇了不同口味三明治，其中有牛肉和雞肉的。拿到訂單號碼，在等候美食的到來。雖已是下午1時，來此用餐的人絡繹不絕。我們好奇為何人們喜歡這個食物？看了貼在牆上的介紹，才恍然明白。原來在1930年代初，名叫派特和哈利（Pat and Harry Olivieri）二人合夥經營一家熱狗店，一天他倆將煎熱的薄牛肉片加入乳酪和烤洋蔥，夾在長形麵包裡做成三明治，作為自己的午餐。正在吃這個三明治時，一個計程車司機剛好路過，對他們的三明治很有興趣，所以也點了一份。吃過之後，司機建議他們不要再賣熱狗，只賣三明治就好了。於是他倆放棄賣熱狗，改賣自己發明的牛肉乳酪三明治，結果生意越來越好。後來，費城的人和遠來的遊客慕名而來。再後來有許多商家和餐廳開始販賣這種受人歡迎、物美價平的三明治。因此也就有了被稱之為「費城牛肉乳酪三明治」的響亮速食招牌。

我們點的三明治來了，打開防油包裝紙，見一條金黃色長麵包，中間夾滿了熱氣騰騰碎牛肉，一股牛肉與洋蔥乳酪混合香味撲鼻而來。也許是行走了一上午，肚子餓了的緣故，開始大快朵頤。熱乎乎的牛肉乳酪三明治搭配溫和的奶昔在口腔裡溶合，味蕾感到香與甜，心靈感覺生活愜意悠然。用完午餐，又多訂購了幾個三明治，帶回紐約，給親友品嘗。

費城觀光雖只有數個小時，但看到獨立紀念館裡的歷史文物和博物館裡東西方藝術藏品，彷彿穿越了上下百餘年。遊覽中，發現了有趣和驚奇，開拓了眼界。雖是走馬觀花，但已感受到費城的魅力和她的友愛。費城人鍾愛美國傳統，是因為她們為美國的獨立做出了巨大的貢獻。費城之旅，探索自由與歷史足跡，體會費城獨特人文情懷，獲益良多。