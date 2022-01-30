娛樂／《魔法滿屋》唯一不會魔法的「麻瓜」拯救全家人

迪士尼第60部原創動畫《魔法滿屋》上映兩周，北美票房就衝破5800萬美元。（取材自豆瓣電影）

迪士尼 第60部原創動畫《魔法滿屋》（Encanto）去年底上映，上映兩周北美票房就衝破5800萬美元，成為去年最賣座的動畫片，順勢奪下金球獎最佳動畫片，可以說是「叫好又叫座」。錯過電影 首輪上映沒關係，迪士尼已在串流平台「Disney+」上架，觀眾隨時可以點播，沉浸在「魔法家庭」故事帶來的感動。

全家只有她「沒魔法」

《魔法滿屋》是繼《海洋奇緣》（Moana）和《動物方城市》（Zootopia）後，迪士尼動畫團隊原創力作，也是繼「可可夜總會」（Coco）之後再度將故事地點發生在南美洲，電影敘述在哥倫比亞深山的一個魔法家庭，這家人各個有神奇魔法天賦，唯獨女主角米拉貝兒，是全家族中唯一沒有得到「上帝禮物」的普通女孩。

女主角米拉貝兒，是全家族中唯一沒有得到「上帝禮物」的普通女孩。（取材自IMDb）

女主角米拉貝兒是一個居住在隱密山區村落的普通女孩，她的家族成員在滿五歲時，都能擁有一個神奇的天賦，例如姊妹露易莎是家族的磐石，她能用超強的力量為社區搬遷牲畜、鋪路或改道；另一個姊妹伊莎貝拉，能使植物生長並讓鮮花綻放，還有人能與動物溝通、治癒各種傷口。

露易莎（左）是家族的磐石，她能用超強的力量為社區搬遷牲畜。（取材自IMDb）

家族裡的所有人都有魔法，除了平凡的米拉貝兒，她努力融入魔幻家族中，卻始終格格不入，直到村莊處於危險之中，這個家裡唯一的普通人，卻成了她非凡家庭的最後希望。

持續為全球觀眾造夢的迪士尼動畫工作室，近年連續推出《冰雪奇緣》（Frozen）中的安娜，《動物方城市》中的朱迪，《尋龍使者：拉雅》（Raya and the Last Dragon）中的拉雅等，讓全球觀眾看到，每一個沒有魔法的普通人也能擁有屬於她的燦爛時刻。

家族裡的所有人都有魔法，除了平凡的米拉貝兒（中）。（取材自IMDb）

最重要元素「是家庭」

「米拉貝兒就是我們所有人的縮影。」導演 傑瑞布希（Jared Bush）說：「她是家族裡再普通不過的成員，很多人或許會因生活中被超級巨星包圍而感到害怕且不知所措，但不管你是誰、不管你有多大的成就，一山總是比一山高，而米拉貝兒成了我們都可以理解的人物。」

南美的神祕和古老，正適合培養富有悠久歷史的魔法家族。但魔法之外，電影最重要的元素是家庭，在決定任何一個角色之前，迪士尼動畫工作室已經堅持這部全新的原創故事核心是家庭。

魔法之外，電影最重要的元素是家庭。（取材自IMDb）

另一導演拜倫霍華德（Byron Howard）說：「我們花了很多時間討論彼此家族故事，試著了解大家庭是如何運作的，這部電影有很深的魔幻寫實風格，但它的靈感，其實來自於真實的家庭故事」。

「祕密武器」百老匯跨界來譜曲

迪士尼曾與無數知名人士合作，創造第60部動畫電影的同時，迪士尼的合作人選林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda），是被媒體視為迪士尼祕密武器的名人，他是以舞台劇《漢密爾頓》（Hamilton）獲得11項東尼獎、成為流行文化現象級人物的作曲家演員。

知名作曲家林曼努爾米蘭達為《魔法滿屋》打造多首金曲。（圖：迪士尼提供）

林曼努爾米蘭達為《魔法滿屋》創作了八首曲子，並用百老匯的戲劇機制，重新定義了迪士尼動畫音樂。

其實這並非林曼努爾米蘭達第一次與迪士尼合作，早在「海洋奇緣」時，他就為該片創作了主題曲「海洋之心」（How Far I’ll Go），這首歌讓他獲得了金球獎和奧斯卡的最佳原創歌曲。

身為波多黎各後裔的林曼努爾米蘭達，在與迪士尼合作了「海洋奇緣」後，就對動畫師能賦予音樂美妙的影像相當激賞，並期望能有更進一步的合作。

幾年之後，迪士尼的《魔法滿屋》有了與林曼努爾米蘭達全方位合作的機會。

導演拜倫霍華德和傑瑞布希花了五年的時間籌備製作《魔法滿屋》，他們帶著動畫師、林曼努爾米蘭達和他的父親前往哥倫比亞，拜倫霍華德說：「這是一部有關於家庭的電影，我們想要親眼目睹他的家庭動態和關係」。

導演表示，他們看著這位作曲家幾乎踏遍哥倫比亞，「就像一塊海綿，將當地所有的音樂風格完全吸收，從鼓、打擊樂再到吉他，他接受一切並帶回家創作出雷鬼、情歌甚至是民歌，每一首都是令人驚嘆的音符。」

而林曼努爾米蘭達則坦承，「為這部電影製作音樂，完全跳脫了我的舒適圈，畢竟採用了大量的西班牙歌詞」。

（取材自聯合新聞網）