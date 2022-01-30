我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

娛樂／《魔法滿屋》唯一不會魔法的「麻瓜」拯救全家人

娛樂新聞組
迪士尼第60部原創動畫《魔法滿屋》上映兩周，北美票房就衝破5800萬美元。（取材自豆瓣電影）
迪士尼第60部原創動畫《魔法滿屋》上映兩周，北美票房就衝破5800萬美元。（取材自豆瓣電影）

迪士尼第60部原創動畫《魔法滿屋》（Encanto）去年底上映，上映兩周北美票房就衝破5800萬美元，成為去年最賣座的動畫片，順勢奪下金球獎最佳動畫片，可以說是「叫好又叫座」。錯過電影首輪上映沒關係，迪士尼已在串流平台「Disney+」上架，觀眾隨時可以點播，沉浸在「魔法家庭」故事帶來的感動。

全家只有她「沒魔法」

《魔法滿屋》是繼《海洋奇緣》（Moana）和《動物方城市》（Zootopia）後，迪士尼動畫團隊原創力作，也是繼「可可夜總會」（Coco）之後再度將故事地點發生在南美洲，電影敘述在哥倫比亞深山的一個魔法家庭，這家人各個有神奇魔法天賦，唯獨女主角米拉貝兒，是全家族中唯一沒有得到「上帝禮物」的普通女孩。

女主角米拉貝兒，是全家族中唯一沒有得到「上帝禮物」的普通女孩。（取材自IMDb）
女主角米拉貝兒，是全家族中唯一沒有得到「上帝禮物」的普通女孩。（取材自IMDb）

女主角米拉貝兒是一個居住在隱密山區村落的普通女孩，她的家族成員在滿五歲時，都能擁有一個神奇的天賦，例如姊妹露易莎是家族的磐石，她能用超強的力量為社區搬遷牲畜、鋪路或改道；另一個姊妹伊莎貝拉，能使植物生長並讓鮮花綻放，還有人能與動物溝通、治癒各種傷口。

露易莎（左）是家族的磐石，她能用超強的力量為社區搬遷牲畜。（取材自IMDb）
露易莎（左）是家族的磐石，她能用超強的力量為社區搬遷牲畜。（取材自IMDb）

家族裡的所有人都有魔法，除了平凡的米拉貝兒，她努力融入魔幻家族中，卻始終格格不入，直到村莊處於危險之中，這個家裡唯一的普通人，卻成了她非凡家庭的最後希望。

持續為全球觀眾造夢的迪士尼動畫工作室，近年連續推出《冰雪奇緣》（Frozen）中的安娜，《動物方城市》中的朱迪，《尋龍使者：拉雅》（Raya and the Last Dragon）中的拉雅等，讓全球觀眾看到，每一個沒有魔法的普通人也能擁有屬於她的燦爛時刻。

家族裡的所有人都有魔法，除了平凡的米拉貝兒（中）。（取材自IMDb）
家族裡的所有人都有魔法，除了平凡的米拉貝兒（中）。（取材自IMDb）

最重要元素「是家庭」

「米拉貝兒就是我們所有人的縮影。」導演傑瑞布希（Jared Bush）說：「她是家族裡再普通不過的成員，很多人或許會因生活中被超級巨星包圍而感到害怕且不知所措，但不管你是誰、不管你有多大的成就，一山總是比一山高，而米拉貝兒成了我們都可以理解的人物。」

南美的神祕和古老，正適合培養富有悠久歷史的魔法家族。但魔法之外，電影最重要的元素是家庭，在決定任何一個角色之前，迪士尼動畫工作室已經堅持這部全新的原創故事核心是家庭。

魔法之外，電影最重要的元素是家庭。（取材自IMDb）
魔法之外，電影最重要的元素是家庭。（取材自IMDb）

另一導演拜倫霍華德（Byron Howard）說：「我們花了很多時間討論彼此家族故事，試著了解大家庭是如何運作的，這部電影有很深的魔幻寫實風格，但它的靈感，其實來自於真實的家庭故事」。

「祕密武器」百老匯跨界來譜曲

迪士尼曾與無數知名人士合作，創造第60部動畫電影的同時，迪士尼的合作人選林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda），是被媒體視為迪士尼祕密武器的名人，他是以舞台劇《漢密爾頓》（Hamilton）獲得11項東尼獎、成為流行文化現象級人物的作曲家演員。

知名作曲家林曼努爾米蘭達為《魔法滿屋》打造多首金曲。（圖：迪士尼提供）
知名作曲家林曼努爾米蘭達為《魔法滿屋》打造多首金曲。（圖：迪士尼提供）

林曼努爾米蘭達為《魔法滿屋》創作了八首曲子，並用百老匯的戲劇機制，重新定義了迪士尼動畫音樂。

其實這並非林曼努爾米蘭達第一次與迪士尼合作，早在「海洋奇緣」時，他就為該片創作了主題曲「海洋之心」（How Far I’ll Go），這首歌讓他獲得了金球獎和奧斯卡的最佳原創歌曲。

身為波多黎各後裔的林曼努爾米蘭達，在與迪士尼合作了「海洋奇緣」後，就對動畫師能賦予音樂美妙的影像相當激賞，並期望能有更進一步的合作。

幾年之後，迪士尼的《魔法滿屋》有了與林曼努爾米蘭達全方位合作的機會。

導演拜倫霍華德和傑瑞布希花了五年的時間籌備製作《魔法滿屋》，他們帶著動畫師、林曼努爾米蘭達和他的父親前往哥倫比亞，拜倫霍華德說：「這是一部有關於家庭的電影，我們想要親眼目睹他的家庭動態和關係」。

導演表示，他們看著這位作曲家幾乎踏遍哥倫比亞，「就像一塊海綿，將當地所有的音樂風格完全吸收，從鼓、打擊樂再到吉他，他接受一切並帶回家創作出雷鬼、情歌甚至是民歌，每一首都是令人驚嘆的音符。」

而林曼努爾米蘭達則坦承，「為這部電影製作音樂，完全跳脫了我的舒適圈，畢竟採用了大量的西班牙歌詞」。

（取材自聯合新聞網）

迪士尼 電影 導演

上一則

旅遊／加州海岸自駕遊 賞絕美岩礁

下一則

娛樂／《永恆族》上串流 看這群超級英雄守護地球

延伸閱讀

Netflix股價重挫 信心喊話也沒用 拖累串流同業

Netflix股價重挫 信心喊話也沒用 拖累串流同業
迪士尼春節慶典回歸 花車遊行華麗升級

迪士尼春節慶典回歸 花車遊行華麗升級
華裔導演牟敦芾1960年代作品 線上播映

華裔導演牟敦芾1960年代作品 線上播映
春節慶典回歸迪士尼 花木蘭跳跳虎遊行歡

春節慶典回歸迪士尼 花木蘭跳跳虎遊行歡

熱門新聞

在曼哈頓唐人街，一華人遊民茫然四顧。（陳家齡提供）

封面故事／華人遊民 星巴克裡坐著等天亮

2022-01-23 13:32
遇上「零元購」，多數商家不敢哼聲。(Getty Images)

美國現象／親歷「零元購」的震撼

2022-01-23 02:23
公共圖書館設施完備、氣溫宜人，在炎夏或寒冬常常成為遊民的棲身之處。(美聯社)

封面故事／遊民浮世繪：圖書館裡的遊蕩身影

2022-01-23 16:11
拾荒者多為低收入移民。(本報檔案照)

封面故事／拾荒身影 問不出口的心疼

2022-01-23 16:40
洛杉磯聚集了加州最多的遊民，被政府列為優先施政問題。(美聯社)

封面故事／遊民心聲：想跟正常人一樣

2022-01-23 14:50
解決遊民問題需要為他們提供更多的住房。（Getty Images）

封面故事／流落街頭 昂貴住房是元兇

2022-01-23 15:44

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？