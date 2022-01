娛樂／《魔法滿屋》唯一不會魔法的「麻瓜」拯救全家人

迪士尼第60部原創動畫《魔法滿屋》上映兩周,北美票房就衝破5800萬美元。(取材自豆瓣電影)

迪士尼 第60部原創動畫《魔法滿屋》(Encanto)去年底上映,上映兩周北美票房就衝破5800萬美元,成為去年最賣座的動畫片,順勢奪下金球獎最佳動畫片,可以說是「叫好又叫座」。錯過電影 首輪上映沒關係,迪士尼已在串流平台「Disney+」上架,觀眾隨時可以點播,沉浸在「魔法家庭」故事帶來的感動。

全家只有她「沒魔法」

《魔法滿屋》是繼《海洋奇緣》(Moana)和《動物方城市》(Zootopia)後,迪士尼動畫團隊原創力作,也是繼「可可夜總會」(Coco)之後再度將故事地點發生在南美洲,電影敘述在哥倫比亞深山的一個魔法家庭,這家人各個有神奇魔法天賦,唯獨女主角米拉貝兒,是全家族中唯一沒有得到「上帝禮物」的普通女孩。

女主角米拉貝兒,是全家族中唯一沒有得到「上帝禮物」的普通女孩。(取材自IMDb)

女主角米拉貝兒是一個居住在隱密山區村落的普通女孩,她的家族成員在滿五歲時,都能擁有一個神奇的天賦,例如姊妹露易莎是家族的磐石,她能用超強的力量為社區搬遷牲畜、鋪路或改道;另一個姊妹伊莎貝拉,能使植物生長並讓鮮花綻放,還有人能與動物溝通、治癒各種傷口。

露易莎(左)是家族的磐石,她能用超強的力量為社區搬遷牲畜。(取材自IMDb)

家族裡的所有人都有魔法,除了平凡的米拉貝兒,她努力融入魔幻家族中,卻始終格格不入,直到村莊處於危險之中,這個家裡唯一的普通人,卻成了她非凡家庭的最後希望。

持續為全球觀眾造夢的迪士尼動畫工作室,近年連續推出《冰雪奇緣》(Frozen)中的安娜,《動物方城市》中的朱迪,《尋龍使者:拉雅》(Raya and the Last Dragon)中的拉雅等,讓全球觀眾看到,每一個沒有魔法的普通人也能擁有屬於她的燦爛時刻。

家族裡的所有人都有魔法,除了平凡的米拉貝兒(中)。(取材自IMDb)

最重要元素「是家庭」

「米拉貝兒就是我們所有人的縮影。」導演 傑瑞布希(Jared Bush)說:「她是家族裡再普通不過的成員,很多人或許會因生活中被超級巨星包圍而感到害怕且不知所措,但不管你是誰、不管你有多大的成就,一山總是比一山高,而米拉貝兒成了我們都可以理解的人物。」

南美的神祕和古老,正適合培養富有悠久歷史的魔法家族。但魔法之外,電影最重要的元素是家庭,在決定任何一個角色之前,迪士尼動畫工作室已經堅持這部全新的原創故事核心是家庭。

魔法之外,電影最重要的元素是家庭。(取材自IMDb)

另一導演拜倫霍華德(Byron Howard)說:「我們花了很多時間討論彼此家族故事,試著了解大家庭是如何運作的,這部電影有很深的魔幻寫實風格,但它的靈感,其實來自於真實的家庭故事」。

「祕密武器」百老匯跨界來譜曲

迪士尼曾與無數知名人士合作,創造第60部動畫電影的同時,迪士尼的合作人選林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda),是被媒體視為迪士尼祕密武器的名人,他是以舞台劇《漢密爾頓》(Hamilton)獲得11項東尼獎、成為流行文化現象級人物的作曲家演員。

知名作曲家林曼努爾米蘭達為《魔法滿屋》打造多首金曲。(圖:迪士尼提供)

林曼努爾米蘭達為《魔法滿屋》創作了八首曲子,並用百老匯的戲劇機制,重新定義了迪士尼動畫音樂。

其實這並非林曼努爾米蘭達第一次與迪士尼合作,早在「海洋奇緣」時,他就為該片創作了主題曲「海洋之心」(How Far I’ll Go),這首歌讓他獲得了金球獎和奧斯卡的最佳原創歌曲。

身為波多黎各後裔的林曼努爾米蘭達,在與迪士尼合作了「海洋奇緣」後,就對動畫師能賦予音樂美妙的影像相當激賞,並期望能有更進一步的合作。

幾年之後,迪士尼的《魔法滿屋》有了與林曼努爾米蘭達全方位合作的機會。

導演拜倫霍華德和傑瑞布希花了五年的時間籌備製作《魔法滿屋》,他們帶著動畫師、林曼努爾米蘭達和他的父親前往哥倫比亞,拜倫霍華德說:「這是一部有關於家庭的電影,我們想要親眼目睹他的家庭動態和關係」。

導演表示,他們看著這位作曲家幾乎踏遍哥倫比亞,「就像一塊海綿,將當地所有的音樂風格完全吸收,從鼓、打擊樂再到吉他,他接受一切並帶回家創作出雷鬼、情歌甚至是民歌,每一首都是令人驚嘆的音符。」

而林曼努爾米蘭達則坦承,「為這部電影製作音樂,完全跳脫了我的舒適圈,畢竟採用了大量的西班牙歌詞」。

(取材自聯合新聞網)