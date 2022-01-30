娛樂／《永恆族》上串流 看這群超級英雄守護地球

漫威超級英雄大片​《永恆族》​2021年冬季上映，全球賣座超過4億元票房；圖為串流海報。 （取材自IMDb）

奧斯卡首位華裔最佳女導演趙婷（Chloé Zhao）執導的漫威 （Marvel）超級英雄大片《永恆族 》（Eternals）2021年冬季上映，全球賣座超過4億元票房；錯過首輪電影 的觀眾有福了，這部史詩級劇作已在迪士尼串流平台「Disney+」上架，影迷可以隨時點選觀賞，無論是首次觀影或二刷、三刷，享受趙婷的嶄新漫威宇宙，以及華裔英國籍女星陳靜（Gemma Chan）柔中帶剛的精湛演技。

趙婷因為《游牧人生》成為奧斯卡金像獎首位華裔最佳女導演。（路透）

《永恆族》是中國籍導演趙婷鍍「金」後推出的第一部電影，趙婷2020年因為探索現代游牧人生旅程的電影《游牧人生》（Nomadland），榮獲奧斯卡金像獎（Oscar）最佳導演和最佳影片兩項大獎，趙婷也成為奧斯卡金像獎首位華裔最佳女導演。

趙婷執導的漫威動作冒險科幻電影《永恆族》2021年11月3日率先於法國、德國、澳洲等地上映，北美11月5日上映。

著名票房網站「Box Office Mojo」統計，《永恆族》在北美創下1億6482萬8673元佳績，占總票房的41%，國際票房2億3702萬7887元，占總票房的59%，全球票房交出4億185萬6560元成績單。

然而，《永恆族》在由專業影評意見決定評分的權威電影平台「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上未獲青睞，只有47%的新鮮度（Tomatometer），成為「爛番茄」平台上評分最低的漫威電影，遠低於新鮮度為66%的2013年《雷神索爾2：黑暗世界》（Thor：The Dark World）。

趙婷稱，《永恆族》最初構想的結局非常悽慘。（取材自IMDb）

原本結局 哀傷抑鬱淒涼

趙婷日前接受英國電影雜誌《帝國雜誌》（Empire）訪問時透露，《永恆族》最初構想的結局，與現在的結局天差地遠，甚至可能非常悽慘。趙婷說：「我們有另外一個非常『淒涼』的結局，我不討厭這個哀傷的版本，因為我很習慣憂鬱的電影。」趙婷解釋這個未能出現在銀幕上的抑鬱結局，侃侃說道「每一個角色的記憶和思維都被抹去，然後被帶往另一個星球」。

至於劇組最後為何選擇以開心的版本為《永恆族》暫時畫下逗點，趙婷透露，「我認為觀眾可能會對憂鬱版本的評價不佳」，畢竟漫威影迷會希望漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）出現令人開心的結局與樂觀的故事發展。

安潔莉娜裘莉也飾演永恆族一員，圖為片中劇照。 （取材自IMDb）

《永恆族》敘述天神族審判者阿里瑟姆（Arishem the Judge）從奧林匹亞星（Olympia Star）挑選10位擁有不同超能力的「永恆族」，派遣他們來到地球抵禦「變異族」（Deviants）的入侵；數千年來，永恆族幫助人類抵禦變異族的侵略，前提是不能干涉人類的社會、文明與科技發展，也不可以隨意干預人間各部族或國家之間的戰爭。

然而，永恆族後來發現，變異族依然存在於地球，且可透過吸取其他物種的精華演化得更加強壯、巨大甚至承襲永恆族的各種超能力。更令部分永恆族成員震驚的是，他們得知變異族和永恆族都是天神族創造的工具，目的是為了打造天神族的後代。

為了避免地球隨著新的天神族誕生而滅亡，部分永恆族選擇密謀違抗天神族，守護地球萬物。

飾演永恆族人物馬卡里的美國籍聽障女明星蘿倫瑞德洛夫，成為漫威電影中，第一位患有聽覺障礙的超級英雄。 （取材自豆瓣電影）

多元英雄 創下多個第一

陳靜飾演的永恆族瑟希（Sersi）、非裔男星布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）飾演的永恆族法斯托斯（Phastos）、巴基斯坦裔男星庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）飾演的金格（Kingo）是漫威電影中，第一位南亞裔超級英雄，他能否繼續在漫威電影宇宙中生存，未來發展令人期待。

巴基斯坦裔男星庫梅爾南賈尼（前）飾演的金格是漫威電影中，第一位南亞裔超級英雄，他能否繼續在漫威電影宇宙中生存，未來發展令人期待。（取材自豆瓣電影）

另一位值得注意的角色是飾演永恆族人物馬卡里（Makkari）的美國籍聽障女明星蘿倫瑞德洛夫（Lauren Ridloff），她成為漫威電影中，第一位患有聽覺障礙的超級英雄，她的超能力是快速移動，不受限身體缺陷。

非裔男星布萊恩泰瑞亨利（中）在劇中飾演的永恆族一員法斯托斯。 （取材自豆瓣電影）

兩度漫威 陳靜想再回歸

在華裔影星方面，陳靜是漫威宇宙中，第一位出現在兩部漫威電影、分別飾演兩個不同角色的好萊塢女星，陳靜2021年在《永恆族》中飾演對人類友善的永恆族「瑟希」，2019年則在《驚奇隊長》（Captain Marvel，全球票房11.28億美元）中，飾演藍皮膚外星人克里人（Kree）狙擊手密涅瓦（Minn-Erva）。

陳靜本月上旬接受著名時尚雜誌《W Magazine》專訪，被問到如果《永恆族》拍攝續集，是否願意回歸卡司，繼續飾演瑟希。

陳靜是漫威宇宙中，第一位出現在兩部漫威電影、分別飾演兩個不同角色的華裔好萊塢女星。 （取材自IMDb）

陳靜（左）親口表示，一輩子都願意回歸漫威；圖為她與導演趙婷討論拍攝細節。（取材自豆瓣電影）

陳靜親口表示，一輩子都願意回歸漫威，接著大笑。

續集伏筆 薩諾斯將現身？

《永恆族》片尾彩蛋出現漫威大魔王薩諾斯（Thanos）的弟弟厄洛斯（Eros），預告「永恆族將會回歸」，為續集埋下伏筆；不過，陳靜受訪時，提及該片劇組都沒有透露相關消息。

編劇之一卡茲費普（Kaz Firpo）曾表示，《永恆族2》可能會加入喬許布洛林（Josh Brolin）飾演的漫威大魔王薩諾斯（Thanos），且會是劇情重點人物之一。

另一位編劇馬修凱茲菲爾波（Matthew K. Firpo）則透露，由哈利史泰爾斯（Harry Styles）擔綱演出的薩諾斯胞弟、希臘神話中掌管愛與情慾的神祇厄洛斯，可能與薩諾斯上演手足對決戲碼，讓影迷期待。在2019年上映的漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Infinity War and Endgame）中，復仇者聯盟中的倖存成員及其盟友共同努力，翻轉薩諾斯在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中造成的傷害。

《永恆族》權威電影平台「爛番茄」上未獲青睞；圖為韓星馬東石劇照。（取材自IMDb）

《永恆族2》如果加入薩諾斯，可望吸引原本對《永恆族》沒興趣的觀眾和影迷進場，一探永恆族成員、薩諾斯、厄洛斯交手會擦出什麼樣的火花，以及厄洛斯的背景故事等。