移民專頁／若J-1需要回國兩年 轉換其他類別簽證須獲豁免

讀者問：我考古了一些帖子，發現豁免都是在J-1簽證 的時候完成的，想問一下這個是必須的嗎？比如J-1換成O-1，在O-1的時候再申請豁免，可以嗎？

答：

如果你的J-1簽證在完成後需要回國服務兩年，那麼如果你要在美國境內轉換成其他類別簽證或調整身分（申請綠卡 ）的話，必須首先獲得J-1豁免，否則移民局 將不會批准你的申請，這就是為什麼你「考古」的帖子中豁免申請都是在持有J-1簽證期間完成的原因。因為在獲得J-1豁免前，申請人無法在美國境內轉換成其他簽證類別。

你問題中提及的J-1轉O-1身分也是同樣的道理。如果沒有獲得J-1豁免，也同樣無法在美國境內完成簽證類型的轉換，但可以出境在美國的海外使領館申請O-1簽證，然後持O-1簽證再入境。當然，你也可以在尚未獲得J-1豁免的情況下先遞交J-1轉O-1的申請，在O-1審理期間同時做J-1豁免申請，在此期間移民局應該會給一次補件機會（RFE），要求你提交J-1豁免的批准書。這樣做有一定的風險，因為如果無法在規定期間完成豁免申請並向移民局補交已獲得J-1豁免的證明材料，你在境內轉O-1申請將會被拒。