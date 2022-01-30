談藝／京崑話劇「閻惜姣」 三角關係的現代詮釋
與閻惜姣這個角色結緣，算來已有60幾年了。初中時捧讀「水滸傳」，記得的角色僅有武松、林沖、李逵、魯智深等英雄人物，連宋江這位「大哥大」也只存模糊印象。年紀略長再讀「水滸」，開始記得一些次要人物，也留意到武松、潘金蓮、武大郎、西門慶之間的「四角關係」。至於閻惜姣、宋江、張文遠的「三角關係」，卻要等進了台大開始學戲票戲，才在京劇舞台上注意到。
第一次看京劇「烏龍院」，大約在大學二年級，由台灣大鵬劇團的當家老生哈元章飾演宋江，名丑周金福飾演張文遠；閻惜姣由哪位擔綱我已記不起來，只記得那位演員當晚嗓音失調，簡直是沙啞著唱的，但演技極為出色，與哈、周兩位旗鼓相當，劇力震撼全場；自此我對這段劇情這三位人物，就留下很深的印象。
1970年我在科羅拉多大學戲劇系英譯了「烏龍院」這個劇本，訓練了一批美國學生演員樂手，「原汁原味」地搬演這齣長達兩小時半的京劇，用英文演以中文唱，雖然辛苦萬狀，卻也大受好評。兩年間三度搬演，1972年在夏威夷大學戲劇舞蹈系的那次演出，居然贏得「全美大專劇賽」（American College Theatre Festival）首獎，遠征華府新建的甘乃迪演藝中心公演，還經公共電視網PBS全美聯播，美國之音也播放全劇的現場錄音，居然還讓梅蘭芳先生的長公子紹武兄在北京聽到。總之，這齣英文京劇在上世紀70年代頗風光了一陣，但我沒有財團補助，也沒京崑內行支援，赤手空拳前後台兼顧的搞，覺得比執導三齣莎劇還累，自此轉搞莎劇，十幾年來倒也在美國混出些小名氣。
1985年5月，我參加「上海崑劇精英大匯演」，票了「奇雙會‧寫狀」、「長生殿‧小宴」兩齣戲，女主角居然是崑劇名旦華文漪及王英姿。匯演中看了不少精彩的演出，其中印象最深的，乃是禁了25年首次公演的「活捉張三郎」（禁演是因為此劇有鬼魂出現，牽涉迷信），及同場加演的崑曲冷門折子戲「借茶」。「活捉」這齣戲我早在台北看過，走的只是接近京劇的「吹腔」路子，遠不及崑曲精彩；「借茶」則是首次欣賞，陳述閻惜姣初次遇見張文遠，張藉借飲一杯香茶之名挑逗惜姣，為他二人日後生情成姦留下伏筆。這兩折崑曲在名旦梁谷音及名丑劉異龍的表演下精彩紛呈，令我目眩神馳。
「淫婦」形象 鋪陳背後苦衷
四年之後，1989年的秋冬，我當時已接香港話劇團的五年聘約，準備二度擔任他們的藝術總監，也決定自執教22年的科羅拉多大學戲劇舞蹈系提早退休。臨別秋波，想為校方執導一齣性質特別的話劇，同時也作新劇場落成的首演劇碼。考慮再三，我決定將閻惜姣故事改寫，把京劇「烏龍院」及崑曲「借茶」、「活捉」中的精華部分保留，另外加寫一些「水滸」中約略提及或根本沒有的場景，把這位傳奇女性的故事講全了。同時，我也打算以現代眼光重新詮釋宋江、閻惜姣、張文遠之間的三角關係。
這個英文話劇的劇名是「VENGEANCE OF MISTRESS YAN：A Play in Chinese Theatre Style」，也可譯作「閻氏復仇記：一齣以中國戲曲形式搬演的話劇」。89年秋劇本定稿，選拔了15位美國學生演員及樂手排練六周，在科大新劇場公演了八場再赴鄰州巡演，反應相當好。1994年3月香港首演的中文「閻惜姣」，是我事後的加寫與改寫，與英文版本有很多地方是相似的。
我的「閻惜姣」，與「水滸」及京崑版本最大不同，是以同情女性的立場落筆。在章回小說與傳統戲曲中，閻惜姣被刻畫成一個不守婦道的淫婦與潑婦，為了與張文遠做長久夫妻，不惜陷害對她母女恩重如山的宋江；為了陰間孤寂，不惜勒死心愛的三郎共赴泉台；她的行為，可說相當自私。在我的劇本裡，她這些極端行為，至少有了相當程度的憑藉。
在我撰寫的「賣身葬父」一場裡，我們知道她出身貧寒，自幼即在酒樓妓館賣唱。她也有少女的夢想，想嫁給一個玉樹臨風的窮書生，為他吃盡千辛萬苦，掙錢供他苦讀，最後他得中狀元榮貴故里，與惜姣生兒育女白頭偕老，死後葬在一起，來世再做夫妻──完全是小說戲曲裡的浪漫情節。結果為了葬父還債，惜姣委身做了比他父親年紀還大的宋江的外室，這份夢想破滅的苦處，相信很多中外少女都能同情。
宋江在戲曲舞台上是「鬚生」行當，三髯黑鬚一襲青衫，在馬連良、周信芳等名角的表演下相當瀟灑，似乎並不令女人討厭。反之，京崑舞台上的張文遠以「文丑」當行，縮肩諂笑醜態百出，鼻子上還畫了一塊小丑的粉白「豆腐乾」，實在看不出有什麼特別可愛之處。閻惜姣的愛張三棄宋江，似乎有些不近情理了。
在我的「閻惜姣」裡，宋江已被塑造成一個年過半百、面目黝黑、身材矮胖、兼帶口臭的糟老頭子，帶著花白的髯口，穿著員外的服飾，形象上與原著小說接近而不令女性中意（「水滸」中描述宋江「面黑身矮」，人稱「孝義黑三郎」）。同時我將張文遠鼻子上的白色「豆腐乾」去掉，改在眉間鼻端畫上一隻小小的彩蝶，象徵他那「博采群芳」的花叢浪子本色。
「勾魂」選擇 添加合理交代
閻惜姣另一棄宋愛張的原因是極端的寂寞。宋江性喜結交江湖弟兄，又愛排難解紛，在我劇中另有「荊妻孟氏」（「水滸」曾提及），留在烏龍院裡陪伴惜姣的時間就很少了。相反的，尚未娶妻的張文遠風流倜儻，年紀與惜姣相近，又有大把時間殷勤陪伴，相信絕大多數的女子都會對他動心而厭惡宋江的。
「水滸」與戲曲中對張文遠著墨不多，在我劇中卻添加了不少「劣跡」。他的「定場詩」是「蝶攘蜂擾，平素愛沾閑花草；鶯飛燕舞，偷情哪怕粉牆高？」，即已充分表達他的個性行為。張文遠在劇中數次向觀眾「背供」，申明閻惜姣既非閨秀又無嫁妝，貞操又給了宋江，不是他成婚的對象；他與惜姣來往，不過是貪圖她「床笫之間妙不可言」，希望多沾些便宜而已。
我在此劇撰寫的「遇判申冤」一場，閻惜姣的陰魂巧遇陰曹判官，哭求勾取宋江魂魄抵命。判官一查「生死簿」，發覺宋江陽壽未盡，且是星宿下凡，他日在梁山泊還有許多英雄事蹟；同時一查張文遠的「紀錄」，才發現他貪淫好色，早已勾引眾多女性，其中還有兩個黃花閨女遭他先姦後棄，兩女之一還被父母逼迫自盡等等，判官認為如此登徒浪子，才該勾魂受審。惜姣當然不肯下此毒手，對張文遠的劣跡也僅半信半疑；判官乃送她還陽，去到張文遠書齋假扮另一美女向他勾引；張文遠果然色心大動，雖知惜姣為他而死屍骨未寒，居然照舊開門接納，惜姣至此方信判官之言，恨妒之下將張文遠用「勾魂索」勒死，同歸陰司受審。
早年在京崑舞台上看「活捉張三郎」，雖然激賞演員的身段做表，但對閻惜姣勒死心上人、帶返陰間再做夫妻的情節總覺得不合理，現在經我杜撰一些加添片段，總算有了較合情理的交代。再加上惜姣賣身葬父的無奈與閨中寂寞的苦衷，也讓這個苦命女子的短暫一生，有了比較全面的陳述。
「解說」介入 打破傳統作法
但我的「閻惜姣」與傳統戲曲最大的不同，乃是經由兩個「解說者」的角色，站在旁觀者的立場，對劇中人物及某些情節作出一些批判性、討論性的旁白。這兩位解說者一男一女，女的分明站在女性主義的立場為閻惜姣抱不平，對中國古代女性受禮教束縛、受男性欺凌的現象大加指責；男的那位則以和事佬的姿態息事寧人，讓這齣戲能夠順利演下去。這兩位解說者兼任戲曲舞台上的「檢場」，搬動台上的一桌二椅，也以「對口相聲」的形式講述一些與劇情有關但省略不演的片段，有時還與角色對話，為角色出主意等等。這些偶爾中斷劇情進行、點出劇中妙諦的手法，頗與德國近代戲劇家、理論家布萊希特（Bertolt Brecht）「史詩劇場」（Epic Theatre）的精神相似，也近似日本能劇「吟唱班」及歌舞伎「敘述者」、「吟唱者」的身分。這種混合西方近代劇場、東方傳統戲劇、中國古典戲曲與說唱文學的做法，也是本劇的一種大膽嘗試。
「閻惜姣」雖有來自戲曲的片段，但不加唱，劇情角色的表達主靠台詞，但用京崑身段做表與鑼鼓伴奏，服裝砌末與化妝，也都遵循戲曲傳統。空曠的舞台上不用布景，但有十足中國風味的簡單裝置。現代燈光技巧的運用，也使演出更符專業劇場的標準，但不失傳統戲曲精簡寫意的原則。
全劇大小角色15人，中文版本全由香港話劇團的全職演員通力演出。這些演員不熟悉京崑表演技藝，一切身段做表及鑼鼓敲打都需隨我從頭學起，其中的辛勞可想而知。1989年英文版本的首演，這群演員樂手都是美國學生，飾演宋江的更是戲劇系的博士候選人。他們連京崑演出都沒見過，僅花六周時間隨我苦練，居然也能演出這兩小時半的戲，其中繁複的京崑身段大致都能照做，鑼鼓伴奏也都有板有眼，而後台的化妝著裝也都能夠自己料理，這份辛苦及這種投入的精神，也真令人敬佩！
「四語」巡演 有賴各方相助
說到這裡，我該提及中文版本首演時，並無京崑內行助排。英文版首演時，我曾邀請名伶童芷苓來校，為飾演閻惜姣的演員身段加工，但並沒教導其他角色。童女士來校僅在彩排前的一周。那時整齣戲早就排好，等她一到，我們就做次彩排讓她檢閱，包括化妝及全部服裝。她看了之後大吃一驚，驚異這群美國學生居然在五星期內學成如此成效，還包括鑼鼓的敲擊及掌握後台全部工序。她說，紐約的華人票房，若以「身段邊式」這一環節來論，恐怕也難找出一位與我們的宋江相比，而我們那位陰司判官，居然也會噴火絕技，這些都是華人票友中少見的。聽到京崑名伶的這番講評，我們的士氣當然大振。
「閻惜姣」中文版本在1994年3月首演，分粵語、國語兩組演員輪換演出，至香港文化中心劇場公演20場，各方反應頗佳。1995年6月國語版本重演，在文化中心公演後再赴新加坡亞洲表演藝術節巡演，在當地最大的維多利亞劇院公演三場，也頗受觀眾及演藝界同行的歡迎。作為劇作家，我這第一個劇本能有如此規模的英文中文、國粤雙語公演，也都有外地巡演，也算相當幸運的了。
本文結束之前，應該提及上海崑劇團，在蔡正仁團長的領導之下對「閻惜姣」英文製作的大力支援。我有幸在1981年正式拜師，成為京崑大師俞振飛先生的及門弟子，上海崑劇團的頂尖演員，因此成了我的師兄師姐，對我當然多方照顧。我在1988年冬花了三星期時間在上海，一面訂製全劇所需的服裝鞋靴鑼鼓砌末，一面跟三位上崑演員學習身段：名旦梁谷音傳授閻惜姣的做表，名丑劉異龍指點張文遠的身段，名淨陳治平負責陰司判官，從崑劇「鍾馗嫁妹」中提取我這杜撰角色的做表。至於宋江在「烏龍院」裡的身段，我在1969年早從台灣大鵬劇團名老生哈元章先生處習得，在「閻惜姣」裡足可使用。上崑的服裝管理吳廣樞兄負責此劇服裝砌末及化妝用品的置辦，上海京劇院的胡冠時兄，更為此劇設計了美觀實用而且深具戲曲神髓的布景，也是此劇演出亮點之一。這些上海演藝精英的襄助，應該在此表達謝意。台灣教育部、文建會及太平洋基金會在製作經費方面的補助，也該深深致謝。
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