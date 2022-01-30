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養生／年菜少鹽、少油、高纖 身材不走樣

／胡瑞玲
春節期間不免大魚大肉，北市衛生局建議民眾可利用少油少鹽等概念烹煮年菜。（圖：北市衛生局提供）
春節期間不免大魚大肉，北市衛生局建議民眾可利用少油少鹽等概念烹煮年菜。（圖：北市衛生局提供）

農曆年節期間不免大魚大肉，不知不覺當中攝取超標熱量，不僅在年節後身材圓了一圈，還增加身體負擔又引發慢性病危險，營養師提醒，過年時可以吃得美味又健康。

台灣台北市聯合醫院中興院區營養師吳雅惠說，農曆年圍爐時，可利用低澱粉、少油、少鹽、少糖、高纖概念，用蘿蔔、黑木耳、雞肉絲、玉米筍、毛豆仁、牛番茄、花椰菜、高麗菜等蔬果、堅果和新鮮肉類製作年菜。

為避免年節攝取超標熱量，導致身材走樣，吳雅惠提出四大建議，包含營養均衡不可少、澱粉替換不過量、少油、少鹽更健康、高纖蔬果好消化。

吳雅惠說，過年不免會吃到蘿蔔糕，1塊50克的蘿蔔糕等於四分之一碗飯熱量，建議民眾可採用食物代換方式適量攝取。

烹調年菜時建議以蒸、煮、烤、燉、滷和涼拌等取代油炸，食材上可選擇低脂肉類像是海鮮、雞肉或豆製品，取代蹄膀、五花肉、香腸等高油、高鹽肉類。像是蒸石斑、干貝香菇燴時蔬、黑蒜頭蛤蠣雞湯、家常豆腐都是健康美味又有年味的餐點。

飯後可吃點吉祥如意「橘子」、平平安安「蘋果」、心想事成「柳橙」等當季水果，不但增添年節氣氛又可攝取到高纖維食物，促進腸胃道消化，避免年節期間有消化不良的狀況。

另外，年節除了享受美食，也別忘記運動「333原則」，消耗熱量更可維持身材。

春節期間不免大魚大肉，台北市衛生局建議民眾可利用少油少鹽等概念烹煮年菜。（圖：北...
春節期間不免大魚大肉，台北市衛生局建議民眾可利用少油少鹽等概念烹煮年菜。（圖：北市衛生局提供）

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