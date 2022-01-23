料理功夫／虎虎生豐 家味年菜福氣聚

滿堂椒香辣雞鍋

2022年已揭幕，緊接著是農曆新年的到來。歡度新年的最好方式莫過於全家相聚一堂，共同享用一桌的佳餚。在此分享兩道家常口味的年菜，也許可以助您輕鬆慶豐年。

滿堂椒香辣雞鍋

材料：

雞大腿肉4支、老抽和米酒各2大匙、乾辣椒15條、蒜4瓣、薑4片、中型蓮藕1節、小型杏鮑菇3條、炸豆包2片、辣油和花椒油各1大匙、辣椒醬1茶匙、糖1大匙、鹽適量、玉米粉1大匙、水1/2杯、蔥白和蔥綠各3根。

作法：

1.將雞大腿肉切丁，淋入老抽和米酒略醃；蒜拍裂；蓮藕削皮切片；杏鮑菇和炸豆包分別切成適口大小之塊狀；玉米粉加水調勻成芡水；蔥白和蔥綠切成小段，備用。

2.炒鍋熱油，加入雞丁以中大火炒至七分熟，盛出備用。

3.以鍋中餘油或再補油加熱，丟入乾辣椒、蒜瓣和薑片中小火炒香。

4.加入蓮藕、杏鮑菇、炸豆包、辣油、花椒油、辣椒醬和糖，轉中大火翻炒均勻，蓋鍋蓋燜煮3分鐘。

5.加入七分熟的雞丁， 隨即撒入適量的鹽調味，翻炒一會。

6.淋入芡水翻拌均勻，加入蔥白略炒，熄火。

7.最後將全部炒料移入已預熱之砂鍋內，撒上蔥綠段。

小叮嚀：

1.杏鮑菇會吸油，故步驟3的油量需多一些。

2.步驟3以較小火慢炒，以免乾辣椒產生苦味。

3.選購兩邊各有一個結頭的蓮藕，內部污泥會較少，也較容易清洗。

雪花酒釀乾燒蝦

雪花酒釀乾燒蝦

材料：

甜酒釀2大匙、辣豆瓣醬1大匙、辣椒1條、蒜3瓣、薑2片、水1/4杯、番茄醬1大匙、鹽和白胡椒粉各少許、帶殼全蝦35尾、麻油和烏醋各少量、蔥1根。

作法：

1.將辣椒、蒜瓣和薑片切末；蝦處理乾淨後去鬚；蔥切成蔥花。

2.炒鍋熱油，加入甜酒釀、辣豆瓣醬、辣椒末、蒜末和薑末以中火炒香。

3.加入水、番茄醬、鹽和白胡椒粉，轉中大火煮滾。

4.倒入蝦翻炒至蝦殼轉紅且稍微收汁。

5.淋入麻油和烏醋，拌勻即熄火。

6.盛盤後撒上蔥花。

小叮嚀：

1.酒釀已有酒味，所以不需另外淋入料酒去腥。

2.多餘的乾燒醬料可用來拌飯、麵，非常開胃下飯。

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