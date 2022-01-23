料理功夫／金虎躍吉利 食來運轉

冰糖栗子雞

冰糖栗子雞（大吉大利）

材料（2-3人份）：

栗子1杯（熟栗子即可，若是生的先用熱水泡1小時）、切塊的雞腿肉或雞翅1磅、薑2片、醬油1匙、適量的鹽、米酒1匙、冰糖3匙、油1匙、水少許。

冰糖栗子雞材料

作法：

1.雞肉淋上醬油醃半小時。

2.起鍋熱油，放入薑片炒香，然後放入雞肉炒至變色。

雞肉先炒至變色，再放入燉鍋。

3.把炒好的雞肉放入燉鍋，加鹽、米酒、冰糖，加一點水，攪拌均勻，煮開之後馬上調成小火上蓋，燉15分鐘。

4.放入栗子，再煮半小時，中途攪拌幾次，如果是生栗子，煮到軟為止。

小叮嚀：

醬油、鹽、米酒、冰糖、水，均可隨意增減。

甜甜魚塊（天天愉快）

甜甜魚塊

材料（2-3人份）：

羅非魚片（tilapia）1磅切塊、麵粉1杯、發粉2茶匙、鹽和胡椒粉、水約3/4杯、油炸用的油。

沾醬：

番茄醬2匙、楓糖漿2匙、黑醋2茶匙。

甜甜魚塊材料

作法：

1.把1/4杯麵粉倒入盤中，讓每個魚塊都沾上麵粉裹住。

2.混合3/4杯麵粉、發粉、鹽和胡椒粉，然後加入足夠的水，做成麵糊。

1.魚塊沾上麵粉。

2.混合3/4杯麵粉、發粉、鹽和胡椒粉，然後加入足夠的水，做成麵糊。把魚塊裹上麵糊

3.熱一小鍋油，1.5至2英吋深。

4.把魚塊裹上麵糊，放入油中炸大約2-3分鐘，直到皮呈金黃；油瀝乾後放入盤中。

3.放入油中炸大約2-3分鐘，瀝乾後放入盤中。

5.把沾醬的原料混合在一起，放入小盤子沾魚塊用。

小叮嚀：

魚塊的大小儘量切得一致，假如有比較大的，記得炸久一點。

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