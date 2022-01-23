我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

料理功夫／金虎躍吉利 食來運轉

孫愷愉
冰糖栗子雞
冰糖栗子雞

冰糖栗子雞（大吉大利）

材料（2-3人份）：

栗子1杯（熟栗子即可，若是生的先用熱水泡1小時）、切塊的雞腿肉或雞翅1磅、薑2片、醬油1匙、適量的鹽、米酒1匙、冰糖3匙、油1匙、水少許。

冰糖栗子雞材料
冰糖栗子雞材料

作法：

1.雞肉淋上醬油醃半小時。

2.起鍋熱油，放入薑片炒香，然後放入雞肉炒至變色。

雞肉先炒至變色，再放入燉鍋。
雞肉先炒至變色，再放入燉鍋。

3.把炒好的雞肉放入燉鍋，加鹽、米酒、冰糖，加一點水，攪拌均勻，煮開之後馬上調成小火上蓋，燉15分鐘。

4.放入栗子，再煮半小時，中途攪拌幾次，如果是生栗子，煮到軟為止。

小叮嚀：

醬油、鹽、米酒、冰糖、水，均可隨意增減。

甜甜魚塊（天天愉快）

甜甜魚塊
甜甜魚塊

材料（2-3人份）：

羅非魚片（tilapia）1磅切塊、麵粉1杯、發粉2茶匙、鹽和胡椒粉、水約3/4杯、油炸用的油。

沾醬：

番茄醬2匙、楓糖漿2匙、黑醋2茶匙。

甜甜魚塊材料
甜甜魚塊材料

作法：

1.把1/4杯麵粉倒入盤中，讓每個魚塊都沾上麵粉裹住。

2.混合3/4杯麵粉、發粉、鹽和胡椒粉，然後加入足夠的水，做成麵糊。

1.魚塊沾上麵粉。
1.魚塊沾上麵粉。

2.混合3/4杯麵粉、發粉、鹽和胡椒粉，然後加入足夠的水，做成麵糊。把魚塊裹上麵...
2.混合3/4杯麵粉、發粉、鹽和胡椒粉，然後加入足夠的水，做成麵糊。把魚塊裹上麵糊

3.熱一小鍋油，1.5至2英吋深。

4.把魚塊裹上麵糊，放入油中炸大約2-3分鐘，直到皮呈金黃；油瀝乾後放入盤中。

3.放入油中炸大約2-3分鐘，瀝乾後放入盤中。
3.放入油中炸大約2-3分鐘，瀝乾後放入盤中。

5.把沾醬的原料混合在一起，放入小盤子沾魚塊用。

小叮嚀：

魚塊的大小儘量切得一致，假如有比較大的，記得炸久一點。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜 世界日報

上一則

料理功夫／虎虎生豐 家味年菜福氣聚

下一則

美國現象／親歷「零元購」的震撼

延伸閱讀

料理功夫／豆豉蚵仔拌豆芽菜

料理功夫／豆豉蚵仔拌豆芽菜
料理功夫／乾燒杏鮑菇

料理功夫／乾燒杏鮑菇
料理功夫／早餐油條

料理功夫／早餐油條
料理功夫／尖椒牛柳 香辣下飯

料理功夫／尖椒牛柳 香辣下飯

熱門新聞

美國齒列矯正患者中，三分之二是兒童。(Getty Images)

封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋

2022-01-16 13:31
擁有健康美麗的牙齒，更能綻放自信的笑容，齒列矯正的女性客戶居多。(Getty Images)

封面故事／孩子做齒列矯正 有3個手術標準

2022-01-16 15:17
Theranos創辦人荷姆斯曾經是萬眾矚目的大發明家，最後卻變成詐騙惡女。(取自Theranos)

新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事

2022-01-16 02:27
疫情仍是今年美國經濟最大風險之一。（路透）

大仁說財經／美經濟看好 但暗藏5變數

2022-01-16 02:12
早餐油條

料理功夫／早餐油條

2022-01-16 02:24
新購自住房並不能抵消出售舊自住房的資本利得稅，只有投資物業之間才可以進行「同類置換」。（Getty Images）

稅務漫談／直接賣房 還是做1031置換？

2022-01-16 02:09

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道