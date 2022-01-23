醫藥短波／新冠疫苗不是毒 沒必要排出

接受疫苗 接種是為了保護自己不會得到傳染病，有的時候是保命的措施。不過不論是哪一種疫苗對某些人來說都可能有不適應或者是相當程度的副作用。新冠疫苗更是如此，於是就出現了許多排毒療法和治療方法之說。

疫苗一旦注射之後，接種過程已經開始，在身體上不能夠再停止這些一連串自然的免疫反應。如何還能排出去？排毒液中的小蘇打、瀉鹽和清潔劑硼砂可能會刺激皮膚和眼睛，但不會消除新冠疫苗的影響。

網路上說，打疫苗就是打了毒素？

大部分的人接種的新冠疫苗，是病毒RNA裡面的S蛋白所做出來的，本身並不是病毒，只是在接觸到人體之後，會產生對抗S蛋白的抗體，不是毒素，不會讓人致病。

要拔罐放血來排除疫苗的毒性？

網路上說，接種過疫苗的人應該立即進行自我拔罐療法，來加快清除疫苗成分。首先用小刀在注射部位挖個小口，再用注射器「取消注射」等等。雖然是無稽之談，相信的卻大有人在。

疫苗中的重金屬就是有毒？

在過去幾十年來，人們一直在定期接受的疫苗中，都含有一種被用來做疫苗佐劑的重金屬。這種重金屬是一種含汞的分子稱做硫柳汞，也常存在於防腐劑中。美國食物藥品管制局表明，這種成分被證明不會引起任何健康風險。而真正的事實是硫柳汞並不是新冠疫苗的成分。