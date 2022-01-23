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星座／1月23日至29日 天秤家人能即時充電 水瓶看人看事不透徹

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牡羊座

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易為人留下不好的印象。平日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：古銅青

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透徹，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

指數 投資

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