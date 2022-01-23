每周一書／韓國瑜新書「韓先生來敲門」點亮善良微光

台灣前高雄市長韓國瑜 在被罷免 半年後，開始啟動「韓先生來敲門」計畫，走訪全台灣各角落、關心需要的人們，進行一連串公益活動；在近一年後，韓國瑜將走訪各地經驗集結成書，《韓先生來敲門》在2021年12月21日上市，並於2022年1月2日舉行「善良微光見面會」，書中的12位主角，在見面會當天與韓國瑜一起邀請大家來做公益，點亮微光。

《韓先生來敲門》一書共敲了12次門，拜訪台灣各地一群為生命奮鬥的人們。其中第5、6次的敲門對象一位是國防大學軍校生，卻因為鼻咽癌四期無奈除役，現在抗癌成功的Henry；一位更生人顏維勳，浪子回頭創公益「待用麵」助人的真實故事。

20歲的Henry本來夢想成為一位軍人，卻在2020年3月確診鼻咽癌而被除役。病魔不但讓他痛苦萬分、徹夜難眠，治療的過程更是充滿艱辛，幸好在家人、女友及podcast節目的精神支援下，Henry成功度過了鼻咽癌的治療。懷抱著感恩回饋的心，Henry和女友開了一個podcast節目「好享簡單」，紀錄一路走來面對疾病的心路歷程，讓很多癌友能夠繼續堅持下去。

位於新北市板橋青翠市場的「行善麵店」，以「待用麵」的方式，接受善心人士預先結帳未食用的食物，提供有需要的人享用。老關顏維勳曾數次出入監所，終於在一次因緣際會下萌生悔意、從此發願行善。顏維勳的「行善麵店」，平均每月約有數百碗待用麵可取用，他將此視為使命，更堅定地說：「就算沒人要捐、也要繼續維持這個制度」。

《韓先生來敲門》上市一天，就獲大批韓粉支持，攻占各大平台熱銷榜冠軍，韓國瑜興奮地表示，「本來還有點緊張，結果看到各大排行榜的銷售成績，真是感動！」韓國瑜說，大家都是他的微光，希望一起暖心照亮台灣的溫暖良善。

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