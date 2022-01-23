醫藥／初期大腸癌 內視鏡切除

大腸癌初期，內視鏡可完整切除腫瘤。（Getty Images）

大腸癌發生、死亡人數每年呈快速增加的趨勢，有些病人抗拒手術開刀而延誤病情，非常可惜。其實，科技日新月異，治療技術有更客製化的精準方法，提升了良好的預後。

73歲的張先生因為糞便潛血檢查呈陽性反應，因此進一步接受大腸鏡檢查。腸鏡檢查發現，右側大腸有一顆腺瘤，在乙狀結腸處發現約四公分大的腫瘤 ，雖然病灶大，但可以用切片夾輕易撥動，黏膜細微觀察僅局部呈現不規則微血管，可能腫瘤侵犯不深，有機會以內視鏡微創切乾淨。

由於腫瘤侵犯不深，加上張先生年紀大，選擇能一次性完整切除的「口袋法」內視鏡黏膜下剝離術，順利「掏空」病灶下方黏膜下層組織，再慢慢切開邊緣，成功完整切除腫瘤，手術不到半小時。術後，晚上即可進食清流質，隔天吃軟質食物，觀察兩天無疼痛且無出血，就順利出院。

對於臨床懷疑早期大腸癌病灶，如何能一次性完整切除，是腫瘤正確分期及完整治療的最關鍵步驟。除了一般標準術式外，目前對於困難位置或較大病灶，可利用多種牽引法、口袋法或是黏膜下隧道建立等方法，不僅縮短內視鏡切除時間，也增加安全。

張先生的病理報告為第一期大腸癌，但內視鏡切除邊緣乾淨，為分化良好腺癌，黏膜下層僅輕微侵犯，顯微鏡下無血管淋巴侵犯及侵犯性腫瘤芽孢，因此為第T1a期大腸癌。

針對大腸腺瘤、大腸原位癌及第T1a期大腸癌，目前可使用內視鏡切除腫瘤，術後病理報告若無其他不良預後，患者淋巴或遠端轉移機率低，可以不用再開刀或化療，規律門診追蹤即可。（作者為台灣田中仁和醫院醫療副院長、彰化秀傳紀念醫院肝膽腸胃科醫師）