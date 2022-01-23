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醫藥／乳頭凹陷 竟是早期乳癌

／簡慧珍
賴姓婦女的左側乳頭凹陷（圖片右邊），紅色框線處是原位癌，另一側乳房正常。（圖：彰化醫院提供）
賴姓婦女的左側乳頭凹陷（圖片右邊），紅色框線處是原位癌，另一側乳房正常。（圖：彰化醫院提供）

台灣63歲賴姓婦女左側乳頭凹陷12年，想要做乳頭整形，到衛福部彰化醫院做乳房超音波掃描沒發現異狀，但手術時醫師切片送乳暈組織化驗，卻發現原位癌，醫師研判後天單側乳頭凹陷可能是乳癌作祟，婦女不能大意。

乳房外科醫師李忠懷表示，賴婦12年前曾因左側乳頭凹陷就診，乳房攝影健康狀況正常，建議她一年追蹤一次，前年、去年的乳房攝影報告也無異狀，近日賴婦想整形再造左側乳頭，竟意外在凹陷的左乳暈下方，檢查出約1.5公分的原位癌，也就是零期癌，切除腫瘤後，做乳房保留手術。

賴婦說，左乳頭凹陷不痛不癢，也摸不到腫塊，最近越看越醜才想到整形，沒想到檢查出惡性腫瘤，決定切除腫瘤保住健康比較重要。

李忠懷表示，先天性乳頭凹陷在19至26歲女性中約占3%，通常是雙側凹陷，發生乳癌的機率和一般人一樣，後天的乳頭凹陷可能是乳腺炎、乳管擴張或手術等原因，也可能是良性或惡性腫瘤引起，良性的乳頭凹陷通常是一個漸進的過程，持續了數年，當乳頭凹陷迅速發生時，惡性腫瘤的可能就比較高，尤其是單側乳頭凹陷的可能性更高。

除了乳頭凹陷可能是乳癌的一個危險警訊，乳頭出現分泌物、乳暈顏色變化、乳房外型改變、乳房皮膚紅腫或潰爛等狀況也是危險警訊，需要進一步檢查，釐清是否為腫瘤作祟。原位癌很難靠觸診發現，在乳房攝影或乳房超音波也不一定看得出來，大部分要病理切片才能診斷。

腫瘤 攝影

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