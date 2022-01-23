醫藥／冠狀動脈狹窄 極易猝死

50歲謝姓山友接受運動心電圖檢查，意外發現左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」（圖左箭頭指標），堪稱「命懸一線」，經心導管手術打通阻塞（圖右箭頭指標）。（圖：亞大醫院提供）

50歲謝姓山友有高血壓 ，定期回診追蹤服藥，常號召同好攀登高山，攻頂過程從無不適，直到回診接受運動心電圖檢查，意外發現嚴重心肌缺氧，左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」，堪稱「命懸一線」，猝死 風險極高，所幸經心導管手術打通阻塞處後，重拾攀登高山夢想。

謝姓山友乍聽自己冠狀動脈嚴重狹窄，不禁慶幸自己「福大命大」，自嘲「否則下一個上新聞的就是我了」。術後在醫師的指示下，逐漸增強體適能訓練，運動心電圖顯示心肌已無缺氧，心肺功能測試也顯示，心臟狀況能負荷爬山強度，在術後三個月再次順利攀登高山。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，冠狀動脈負責供給心肌需要的氧氣和養分，一旦冠狀動脈發生粥狀動脈硬化引起狹窄時，血流量減少造成心肌缺乏氧氣和養分，出現突發性心肌梗塞。

王宇澄指出，臨床上經常有病患平時並無任何症狀，從醫學的角度來說，這樣病患反而更加危險，輕忽定期健康檢查的重要性，等到運動或爬山時，以急性心肌梗塞或猝死表現，往往急救不及，平添憾事。

王宇澄建議，民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診，請醫師做進一步檢查與治療。40歲以上、有個人或家族心臟病 史、過去或現在抽菸者、三高、體重過重、缺乏運動等心血管高風險民眾，可增加運動心電圖甚至冠狀動脈電腦斷層掃描，腎功能不佳、有甲狀腺疾病、懷孕婦女，以及有顯影劑過敏史者，不建議接受此項檢查。