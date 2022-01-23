我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

醫藥／冠狀動脈狹窄 極易猝死

／趙容萱
50歲謝姓山友接受運動心電圖檢查，意外發現左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」（圖左箭頭指標），堪稱「命懸一線」，經心導管手術打通阻塞（圖右箭頭指標）。（圖：亞大醫院提供）
50歲謝姓山友接受運動心電圖檢查，意外發現左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」（圖左箭頭指標），堪稱「命懸一線」，經心導管手術打通阻塞（圖右箭頭指標）。（圖：亞大醫院提供）

50歲謝姓山友有高血壓，定期回診追蹤服藥，常號召同好攀登高山，攻頂過程從無不適，直到回診接受運動心電圖檢查，意外發現嚴重心肌缺氧，左前降枝冠狀動脈狹窄90%「僅剩一條縫」，堪稱「命懸一線」，猝死風險極高，所幸經心導管手術打通阻塞處後，重拾攀登高山夢想。

謝姓山友乍聽自己冠狀動脈嚴重狹窄，不禁慶幸自己「福大命大」，自嘲「否則下一個上新聞的就是我了」。術後在醫師的指示下，逐漸增強體適能訓練，運動心電圖顯示心肌已無缺氧，心肺功能測試也顯示，心臟狀況能負荷爬山強度，在術後三個月再次順利攀登高山。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，冠狀動脈負責供給心肌需要的氧氣和養分，一旦冠狀動脈發生粥狀動脈硬化引起狹窄時，血流量減少造成心肌缺乏氧氣和養分，出現突發性心肌梗塞。

王宇澄指出，臨床上經常有病患平時並無任何症狀，從醫學的角度來說，這樣病患反而更加危險，輕忽定期健康檢查的重要性，等到運動或爬山時，以急性心肌梗塞或猝死表現，往往急救不及，平添憾事。

王宇澄建議，民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診，請醫師做進一步檢查與治療。40歲以上、有個人或家族心臟病史、過去或現在抽菸者、三高、體重過重、缺乏運動等心血管高風險民眾，可增加運動心電圖甚至冠狀動脈電腦斷層掃描，腎功能不佳、有甲狀腺疾病、懷孕婦女，以及有顯影劑過敏史者，不建議接受此項檢查。

參考
參考

猝死 高血壓 心臟病

上一則

醫藥／吞藥卡食道 險潰瘍穿孔

下一則

養生／這3處有腫塊 小心淋巴癌

延伸閱讀

暴飲暴食小心誘發胃心症候群 中醫3招助改善

暴飲暴食小心誘發胃心症候群 中醫3招助改善
走路就喘、胸口痛 醫：心臟該做復健運動

走路就喘、胸口痛 醫：心臟該做復健運動
忽略慢性病管理 小心腦中風、心肌梗塞猝死

忽略慢性病管理 小心腦中風、心肌梗塞猝死
馬來西亞前首相馬哈地 再度入住心臟醫院

馬來西亞前首相馬哈地 再度入住心臟醫院

熱門新聞

美國齒列矯正患者中，三分之二是兒童。(Getty Images)

封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋

2022-01-16 13:31
擁有健康美麗的牙齒，更能綻放自信的笑容，齒列矯正的女性客戶居多。(Getty Images)

封面故事／孩子做齒列矯正 有3個手術標準

2022-01-16 15:17
Theranos創辦人荷姆斯曾經是萬眾矚目的大發明家，最後卻變成詐騙惡女。(取自Theranos)

新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事

2022-01-16 02:27
疫情仍是今年美國經濟最大風險之一。（路透）

大仁說財經／美經濟看好 但暗藏5變數

2022-01-16 02:12
早餐油條

料理功夫／早餐油條

2022-01-16 02:24
新購自住房並不能抵消出售舊自住房的資本利得稅，只有投資物業之間才可以進行「同類置換」。（Getty Images）

稅務漫談／直接賣房 還是做1031置換？

2022-01-16 02:09

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道