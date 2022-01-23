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養生／30歲忘密碼 健忘非失智

／黃惠群
若罹患年輕型失智症，不會只忘記一件事情，而會是大腦全面遺忘，還會合併其他身體功能退化。(Getty Images)
若罹患年輕型失智症，不會只忘記一件事情，而會是大腦全面遺忘，還會合併其他身體功能退化。(Getty Images)

一位30多歲年輕女性連續兩天忘記密碼，加上平時工作高壓、工時長，擔心自己是否罹患年輕型失智症。精神科醫師指出，若罹患年輕型失智症，不會只忘記一件事情，而會是大腦全面遺忘，還會合併其他身體功能退化，如情緒不穩、行為控制、運動協調能力下降，甚至「吃東西嗆到，拿東西拿不好」。

台灣內湖三總精神醫學部主任葉啟斌表示，失智症通常是發生在65歲以上年長者，若要釐清年輕族群是否罹患年輕型失智症，需要了解腦部功能是否全面性退化，「記憶力」只是其中一個明顯症狀，且健忘不會只忘記密碼，還會遺忘其他事情，另外，失智還會合併其他人體功能降低，如情緒、行為控制不佳、運動協調能力下降，如吃東西嗆到，拿東西拿不穩，容易不小心滑落等。

導致「健忘」的因素很多，葉啟斌表示，可能原因為「壓力大，事情多」，其二是「注意力不集中，容易分心，思維跳躍」，其三是「有憂鬱、焦慮、憂鬱症」等，其四是「減肥不當、肌少症」，其五是「酒精攝取過量」影響記憶力、思考力，最後，「服用藥物」也可能導致健忘。

葉啟斌進一步指出，連續兩天忘記工作帳號的密碼不代表罹患年輕型失智症，呼籲「不要把事情想得太嚴重」，反而可以藉此機會了解自己的生活作息、飲食習慣、人際關係等，看看是否需要調整。

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