封面故事／流落街頭 昂貴住房是元兇

解決遊民問題需要為他們提供更多的住房。（Getty Images）

無家可歸者聯盟網站（www.coalitionforthehomeless.org）發布了紐約市 無家可歸者人口的研究報告。研究報告表明，無家可歸的主要原因，特別是家庭的無家可歸，主要是「缺乏負擔得起的住房」。下面幾個原因可以直接引發無家可歸：房東驅逐、嚴重的住房擁擠、家庭暴力、失業及危險的住房條件。

紐約市政府樓是為低收入者提供可負擔住房，這棟政府樓在1月初發生紐約市32年來最嚴重的火災。（美聯社）

紐約市長 各自開藥方

因此，紐約市長無不設法解決這個問題。前任市長白思豪 （Bill de Blasio）推出一個法案，強制指定經濟適用房開發商為無家可歸者「預留15%的單位」。現任市長亞當斯 （Eric Adams）表示要採取大膽、積極的措施，包括在富裕區建造更多負擔得起的單位，將城市辦公樓和酒店改造成經濟適用房，建設小型公寓，增加地下室公寓等，以解決遊民住房問題。

2021年5月27日，紐約時報更新了一個此前的一個報導，題目是「面對無家可歸危機，紐約目標是每年新建1000套新公寓」。文章說，紐約市一項法律規定，在市政援助下建造的「經濟適用房必須為無家可歸者預留15%的公寓」。該立法得到了34名理事會成員以及市長等官員的支持，於2020年7月生效。

報導稱，在紐約市無家可歸者增加創紀錄數量之際，市長白思豪面臨著越來越多的批評，即他的政府在幫助人們「從避難所搬入穩定住房計畫」幾乎沒有起到什麼作用。為了解決短缺問題，市政府官員已強制指定經濟適用房開發商為無家可歸者預留15%的單位。

疫情爆發後，全國的住房與遊民問題日益嚴重。（本報檔案照）

預留平價屋 難以達標

該立法適用於擁有40多個單位的出租建築，每年可為無家可歸者增加大約1000套新公寓。許多其他城市也要求為最低收入家庭提供這些預留空間。例如，波士頓要求市政府資助的10個出租單元的開發項目為無家可歸的家庭預留10%的單位。

白思豪的計畫旨在創建和保留30萬套公寓，其中包括為無家可歸者指定至少1萬5000套公寓的目標。由於白思豪的計畫適用於總體而不是具體的地方，無家可歸者的安置區往往集中在較貧困的社區，特別是在布朗士區。

白思豪表示。「我們在紐約市遇到了無家可歸危機，我們必須開始變得激進，否則我們永遠不會解決它。」儘管如此，紐約市仍然沒有達到原始法案的目標，後者試圖「將預留的15%用於更廣泛的住宅建築」。

剛上任的紐約市長亞當斯在個人網站上公布了自己的住房計畫。題目就是「為所有需要的人創造和維護經濟適用房」。計畫說，為了應對紐約的住房危機，紐約市必須迅速建造新的經濟適用房，同時保持各地現有的公寓。在抗擊新冠病毒和經濟危機之際，現在需要採取更加大膽、積極的措施。

布魯克林的民眾示威要求取消房租，他們認為疫情爆發以來，住房危機會導致更多人無家可歸。(Getty Images)

城市辦公樓 倡議改住房

他的計畫包括在較富裕的地區，建造更多負擔得起的單位；將城市辦公樓和酒店改造成經濟適用房；建設小型公寓，增加地下室公寓和其他小型單元；為無家可歸者和租金困難者提供住所和資助。具體計畫包括，將城市辦公樓改造成經濟適用房。利用城市員工在家工作並整合仍將現場辦公的員工以騰出空間，將許多城市辦公樓改造成經濟適用房。「新冠疫情清空了我們的許多酒店和辦公樓。」市政府允許私人辦公樓和酒店改為住房。許多業主希望將建築物改造成住房，但市政府的規定讓他們裹足不前。「通過調整和規則更改，允許轉換並增加住房存量。」

計畫還提出建設小型房屋。目前，紐約市規則阻止紐約開發商建造世界各地常見的小型、便宜的微型單元。房主不得合法租賃「祖母房」（granny flats）等「附屬單元」。單人房和地下室公寓出租仍然是非法的。「通過允許這些改造及合法使用，將迅速增加數十萬套經濟適用房。」

此外，將加快支持性住房的建設，將紐約市支持性住房計畫的時間表提前5年，該計畫目前的目標是在15年內建造1萬5000套支持性住房，幫助處於無家可歸邊緣和避難所的紐約人過渡到永久住房。其中一種方法是提高住房券（City FHEPS）的價值。

過去，一居室房租每月1323元，而兩居室房租僅為1580元，但現在房租飆漲。「當庇護所中一個人每天費用是124元，一個家庭每天的成本是196元時，因此要提高代金券的價值。」

亞當斯計畫說，過去紐約人住在一個地區，而在另一個地區工作。當新冠疫情來襲時，它在經濟上摧毀了以寫字樓為主的社區，「那裡的零售商、餐館和其他企業幾乎依賴朝九晚五的工人而失業」。

將辦公室改為住宅，可以把住宅和辦公合在一起。在疫情期間，「住宅、商業和零售空間組合的社區」比「城中的居住和工作區域分開」要好，因為人們出行減少。「像曼哈頓下城這樣的生活、工作社區可以有效地使用城市資源，更能抵禦經濟衰退，並且因為不斷使用而更安全。」

地鐵站隨處可見無家可歸的遊民。（本報檔案照）

闢財源 解決住房危機

同時，在外城區開發新的辦公室，鼓勵公司搬至外城。通過將城市辦公室從曼哈頓搬到外城區，將釋放高品質生活區的住房，同時刺激外城區交通中心周圍欠發達、服務不足的地區的增長。「通過增加區域內的交通來加強這種轉變，將是全市整體交通目標之一。」

社區發展公司是紐約能夠在1970和1980年代擺脫財政危機的一個主要因素。通過授予這些地方組織財產和資金，為他們自己的社區帶來經濟投資。「我們將再次這樣做，通過創造新的經濟活動和經濟適用房來重振陷入困境的低收入地區。」政府將積極尋求與社區土地信託合作，向建造永久經濟適用房的組織提供幫助。

計畫說，億萬富翁沒有繳納他們應繳的稅款。亞當斯將立即成立一個委員會來研究這些稅法，並提出真正的解決方案。其解決方案是，減輕合作公寓和公寓的負擔，並將不太富裕地區的租房者和屋主的稅收負擔轉移到在富裕地區的昂貴公寓的屋主身上。

計畫保存紐約市房屋管理局（NYCHA）。「我們需要採取全面的方法來籌集足夠的資金，以將 NYCHA租戶從破舊的建築物和惡化的公寓中拯救出來。」其計畫包括通過允許該機構出售航權等大膽舉措來拯救NYCHA，出售NYCHA 的航空權，可以為NYCHA籌集80億元。該機構擁有其大約8000萬平方呎的財產的空中權利（air rights）。目前，NYCHA管理的300多座建築物急需維修，其中住戶大約90%是有色人種。「這筆錢將能改善50多萬名NYCHA租戶的生活質量。」

計畫書說，紐約市從聯邦政府將爭取資金用於城市住房建設。該計畫還可以釋放數十億元來改善他們的家園。▪