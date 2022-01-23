封面故事／遊民心聲：想跟正常人一樣

洛杉磯聚集了加州最多的遊民，被政府列為優先施政問題。(美聯社)

加州 現有無家可歸者（遊民、街友）超過16萬人，相當於一個普通城市人口規模。南加洛杉磯 市、北加舊金山市，尤其聚集了大批遊民。據稱僅在洛杉磯市中心就有遊民近5萬人，部分遊民來自其他各州。南加遊民較多集中在洛市中心、聖塔莫尼卡市、橙縣、聖地牙哥等地。

洛縣於2022年1月25日至27日，由洛杉磯遊民服務局、義工開展年度遊民數量統計活動，這項活動在2021年因疫情 取消。此次目的是弄清縣域到底有多少無家可歸者，規模有多大。

街頭路人對遊民露宿帳篷習以為常。（本報記者／攝影）

據先前公布數字，遊民數量在洛縣居多。2003年初，洛縣遊民大約有近5萬8000人，8年後，到了2011年，整個洛縣地區有約19萬207人，在當年有至少一晚淪為露宿街頭的無家可歸者。近10年來，洛縣遊民數量持續在增加，有關機構曾統計，目前洛縣地區經常性無家可歸者超過6萬人。整個南加地區遊民也超過7萬人。以致若遊客在部分城市駕車探訪，隨時都能看見遊民露宿帳篷，尤其疫情中露宿街頭者增加迅速，令人吃驚。

洛杉磯時報曾經做過一個調查，95%的受訪者認為遊民問題是城市非常問題，其嚴重性遠大於其他問題。以洛市為例，2015年市府一年間撥款1億元用於解決遊民問題。2016年通過Prop.HHH法案，計畫動用12億元為遊民建設永久住房。而洛杉磯縣在新冠疫情發生後，為避免遊民群體感染病毒，不僅利用閒置酒店實施「房匙」或「門匙」計畫，容納部分老弱、基礎病、殘障遊民入住，同時還建設一批永久住所提供遊民入住。

面對日益嚴峻遊民問題，包括治安、吸毒、環境衛生、精神健康等困擾，逼迫加州各級政府都認為必須將遊民作為優先解決問題之一。

南加州近年來很多地方都有遊民出沒，他們露宿公園、停車場、車站、街路、橋洞、河岸，洩洪道旁、高速路出入口附近，有的甚至就露宿在居民後院牆外。他們無所事事、等待好心人、慈善機構施捨、政府救濟。不過遊民也有思想，他們平時在想什麼？是否就此一直做遊民露宿街頭。記者在洛杉磯市中心與幾位遊民交流，他們認為，導致他們露宿家庭、無家可歸的主要原因，還是經濟問題。

遊民丹尼爾。（本報記者／攝影）

丹尼爾：想有個全職工作

現年50多歲的丹尼爾，不像其他遊民那樣渾身髒兮兮的。他穿著很整潔，即使現在氣溫較低，他還穿著短袖T恤，顯示他身體很健壯。他將自己在路邊搭的臨時露宿簡易帳篷，清理的很乾淨，周圍也沒有垃圾。他說，他就是洛杉磯本地人，成為遊民是五年前的事情。他曾經有過穩定工作，在一家工廠做機械工，但因為工廠倒閉，就此失業。失業後也做過一些餐飲工作，但都沒有堅持長久。他說，或許與性格有關，他覺得任何人都靠不住，他也不願受管束。

遊民丹尼爾手臂上中文字紋身：不信任何人。（本報記者／攝影）

丹尼爾說，他有過家庭，但失去收入後，太太拋棄了他。他心情低落，靠酒消愁，從此流落街頭。年輕時，他在手臂上紋身，是中文字「不信任何人」。他說這是他的信條，世界上沒有一個人他會相信，包括他最親近的人。他說自己身體還好，不想永遠做遊民，希望有個全職工作，有比較穩定收入，有一個舒服的住處；要像正常人一樣，與常經過他帳篷的那些每天上下班的人一樣。

談到正在發生的新冠肺炎疫情，丹尼爾說，他並未戴口罩，雖然都說疫情嚴重，但他卻不覺得，而他周邊的人也沒有被疫情感染，對於疫情的嚴重性，他懷疑是否政府在說謊？

女遊民露茜。（本報記者／攝影）

露茜：生活在心驚膽顫中

年逾五旬的露茜，選擇靠近路旁搭帳篷，在路旁水泥護欄上，擺放著好心人送的橘子蘋果。她臉上、身上都是污漬，讓人不敢靠近。她說，如果她很乾淨，一定會有男性遊民騷擾她。她還指著不遠處一個帳篷說，那裡就住著一個男性遊民，總是偷窺她，一次趁黑夜鑽進她的帳篷，被她打跑了。

露茜說，她成為遊民已經近十年，她在洛杉磯的親人有妹妹一家，但現在已很久沒有來往，因為妹妹嫌棄她，認為她成為遊民很丟人，所以也就沒有了互動。

她說，在洛杉磯市中心，遊民多數是男性，女性是少數，所以就有一些男遊民騷擾女遊民，有的男遊民要與她交朋友，甚至還有過分要求，一次她被一名有精神疾病男遊民追逐，不得不躲到一家便利店。

露茜表示自己經常會生活在心驚膽顫中。或許經常處於緊張情緒中，露茜說話顯得語無倫次，無法準確表達想法。

她說，年紀大了，記憶力不好，很多事情都回憶不起來了。她一直沒有什麼工作，收入也不穩定，一直靠救濟生活。對於遊民生活，她雖然覺得不好，但沒有辦法。

遊民大衛。（本報記者／攝影）

大衛：遊民是政府造成的

留著大鬍子的大衛年近七旬，他稱祖籍在愛爾蘭，顯得很紳士，喜歡高談闊論，經常與鄰居，一位來自芝加哥的遊民談論時政。他說，無家可歸露宿街頭有十餘年，成為遊民是他不得已的選擇，是社會造成的，應歸咎於政府。

他指著附近一棟公寓說，如果住這樣的公寓，每月要支付數千元租金，對他來說無法實現，而之所以要支付這麼高的租金，完全是政府造成的！還有油價連年上漲，也是政府的錯！

他既不支持民主黨，也不支持共和黨，哪個黨能讓民眾生活安寧物價平穩，他認為就是好的，不過現在兩個黨他都不滿意。他更對政府實施幫助遊民的所謂「門匙計畫」，沒有讓他住酒店感到憤慨，認為是一個外表光鮮、欺騙選民的虛偽項目。

大衛也很關心新冠肺炎疫情起源，他認為是生物武器，是有人故意製造出來。他表示，所謂新冠肺炎疫情爆發，在世界各國傳播病毒，實際就是一場生物武器戰爭。

街上遊民露宿帳篷。（本報記者／攝影）

大衛不讓人看他帳篷裡的物品，他只是說很簡單，沒啥可看的。平時吃飯去附近教會，洗澡附近有一個可以一周洗兩次淋浴的地方，他說是政府安排的。他雖然有兒子、孫子，但並沒有來往，他表示，自己現在這個樣子，也不願意出現在兒子、兒媳及孫子面前。

談到未來希望，大衛望著遠處，考慮良久，最後他低聲說，到了他這樣年紀，哪裡才是安身之所呢？

進入2022年以致今後幾年，加州解決遊民住處將有一個新的改觀。而最重要的是減少遊民露宿街頭數量。加州州長紐森於2021年5月間，提出一項撥款120億元的解決遊民住房計畫，力爭五年內，讓加州更多遊民有房可居。

紐森在2021年5月間，公布一項1000億元的疫情復甦計畫，其中部分就是撥款120億元用於解決遊民住房。內容包括，在未來兩年內投資87億5000萬元，建造4萬6000個單位住房，這是在「門匙」或「房匙」計畫的基礎上擴大版本，有一半資金用於提供住房地點居民精神及行為醫療服務。

紐森還計畫撥款35億元，用於租房補貼、及新住房和收容所費用，希望能在五年內消除家庭無家可歸問題。

加州遊民最多的城市屬洛杉磯市，洛市府也承諾將未來會提供10億元安置露宿街頭的大約6萬餘名無家可歸者。估計加州目前尚有遊民大約16萬1000人，是全美遊民數量最多的州。