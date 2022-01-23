我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

封面故事／遊民心聲：想跟正常人一樣

啟鉻
洛杉磯聚集了加州最多的遊民，被政府列為優先施政問題。(美聯社)
洛杉磯聚集了加州最多的遊民，被政府列為優先施政問題。(美聯社)

加州現有無家可歸者（遊民、街友）超過16萬人，相當於一個普通城市人口規模。南加洛杉磯市、北加舊金山市，尤其聚集了大批遊民。據稱僅在洛杉磯市中心就有遊民近5萬人，部分遊民來自其他各州。南加遊民較多集中在洛市中心、聖塔莫尼卡市、橙縣、聖地牙哥等地。

洛縣於2022年1月25日至27日，由洛杉磯遊民服務局、義工開展年度遊民數量統計活動，這項活動在2021年因疫情取消。此次目的是弄清縣域到底有多少無家可歸者，規模有多大。

街頭路人對遊民露宿帳篷習以為常。（本報記者／攝影）
街頭路人對遊民露宿帳篷習以為常。（本報記者／攝影）

據先前公布數字，遊民數量在洛縣居多。2003年初，洛縣遊民大約有近5萬8000人，8年後，到了2011年，整個洛縣地區有約19萬207人，在當年有至少一晚淪為露宿街頭的無家可歸者。近10年來，洛縣遊民數量持續在增加，有關機構曾統計，目前洛縣地區經常性無家可歸者超過6萬人。整個南加地區遊民也超過7萬人。以致若遊客在部分城市駕車探訪，隨時都能看見遊民露宿帳篷，尤其疫情中露宿街頭者增加迅速，令人吃驚。

洛杉磯時報曾經做過一個調查，95%的受訪者認為遊民問題是城市非常問題，其嚴重性遠大於其他問題。以洛市為例，2015年市府一年間撥款1億元用於解決遊民問題。2016年通過Prop.HHH法案，計畫動用12億元為遊民建設永久住房。而洛杉磯縣在新冠疫情發生後，為避免遊民群體感染病毒，不僅利用閒置酒店實施「房匙」或「門匙」計畫，容納部分老弱、基礎病、殘障遊民入住，同時還建設一批永久住所提供遊民入住。

面對日益嚴峻遊民問題，包括治安、吸毒、環境衛生、精神健康等困擾，逼迫加州各級政府都認為必須將遊民作為優先解決問題之一。

南加州近年來很多地方都有遊民出沒，他們露宿公園、停車場、車站、街路、橋洞、河岸，洩洪道旁、高速路出入口附近，有的甚至就露宿在居民後院牆外。他們無所事事、等待好心人、慈善機構施捨、政府救濟。不過遊民也有思想，他們平時在想什麼？是否就此一直做遊民露宿街頭。記者在洛杉磯市中心與幾位遊民交流，他們認為，導致他們露宿家庭、無家可歸的主要原因，還是經濟問題。

遊民丹尼爾。（本報記者／攝影）
遊民丹尼爾。（本報記者／攝影）

丹尼爾：想有個全職工作

現年50多歲的丹尼爾，不像其他遊民那樣渾身髒兮兮的。他穿著很整潔，即使現在氣溫較低，他還穿著短袖T恤，顯示他身體很健壯。他將自己在路邊搭的臨時露宿簡易帳篷，清理的很乾淨，周圍也沒有垃圾。他說，他就是洛杉磯本地人，成為遊民是五年前的事情。他曾經有過穩定工作，在一家工廠做機械工，但因為工廠倒閉，就此失業。失業後也做過一些餐飲工作，但都沒有堅持長久。他說，或許與性格有關，他覺得任何人都靠不住，他也不願受管束。

遊民丹尼爾手臂上中文字紋身：不信任何人。（本報記者／攝影）
遊民丹尼爾手臂上中文字紋身：不信任何人。（本報記者／攝影）

丹尼爾說，他有過家庭，但失去收入後，太太拋棄了他。他心情低落，靠酒消愁，從此流落街頭。年輕時，他在手臂上紋身，是中文字「不信任何人」。他說這是他的信條，世界上沒有一個人他會相信，包括他最親近的人。他說自己身體還好，不想永遠做遊民，希望有個全職工作，有比較穩定收入，有一個舒服的住處；要像正常人一樣，與常經過他帳篷的那些每天上下班的人一樣。

談到正在發生的新冠肺炎疫情，丹尼爾說，他並未戴口罩，雖然都說疫情嚴重，但他卻不覺得，而他周邊的人也沒有被疫情感染，對於疫情的嚴重性，他懷疑是否政府在說謊？

女遊民露茜。（本報記者／攝影）
女遊民露茜。（本報記者／攝影）

露茜：生活在心驚膽顫中

年逾五旬的露茜，選擇靠近路旁搭帳篷，在路旁水泥護欄上，擺放著好心人送的橘子蘋果。她臉上、身上都是污漬，讓人不敢靠近。她說，如果她很乾淨，一定會有男性遊民騷擾她。她還指著不遠處一個帳篷說，那裡就住著一個男性遊民，總是偷窺她，一次趁黑夜鑽進她的帳篷，被她打跑了。

露茜說，她成為遊民已經近十年，她在洛杉磯的親人有妹妹一家，但現在已很久沒有來往，因為妹妹嫌棄她，認為她成為遊民很丟人，所以也就沒有了互動。

她說，在洛杉磯市中心，遊民多數是男性，女性是少數，所以就有一些男遊民騷擾女遊民，有的男遊民要與她交朋友，甚至還有過分要求，一次她被一名有精神疾病男遊民追逐，不得不躲到一家便利店。

露茜表示自己經常會生活在心驚膽顫中。或許經常處於緊張情緒中，露茜說話顯得語無倫次，無法準確表達想法。

她說，年紀大了，記憶力不好，很多事情都回憶不起來了。她一直沒有什麼工作，收入也不穩定，一直靠救濟生活。對於遊民生活，她雖然覺得不好，但沒有辦法。

遊民大衛。（本報記者／攝影）
遊民大衛。（本報記者／攝影）

大衛：遊民是政府造成的

留著大鬍子的大衛年近七旬，他稱祖籍在愛爾蘭，顯得很紳士，喜歡高談闊論，經常與鄰居，一位來自芝加哥的遊民談論時政。他說，無家可歸露宿街頭有十餘年，成為遊民是他不得已的選擇，是社會造成的，應歸咎於政府。

他指著附近一棟公寓說，如果住這樣的公寓，每月要支付數千元租金，對他來說無法實現，而之所以要支付這麼高的租金，完全是政府造成的！還有油價連年上漲，也是政府的錯！

他既不支持民主黨，也不支持共和黨，哪個黨能讓民眾生活安寧物價平穩，他認為就是好的，不過現在兩個黨他都不滿意。他更對政府實施幫助遊民的所謂「門匙計畫」，沒有讓他住酒店感到憤慨，認為是一個外表光鮮、欺騙選民的虛偽項目。

大衛也很關心新冠肺炎疫情起源，他認為是生物武器，是有人故意製造出來。他表示，所謂新冠肺炎疫情爆發，在世界各國傳播病毒，實際就是一場生物武器戰爭。

街上遊民露宿帳篷。（本報記者／攝影）
街上遊民露宿帳篷。（本報記者／攝影）

大衛不讓人看他帳篷裡的物品，他只是說很簡單，沒啥可看的。平時吃飯去附近教會，洗澡附近有一個可以一周洗兩次淋浴的地方，他說是政府安排的。他雖然有兒子、孫子，但並沒有來往，他表示，自己現在這個樣子，也不願意出現在兒子、兒媳及孫子面前。

談到未來希望，大衛望著遠處，考慮良久，最後他低聲說，到了他這樣年紀，哪裡才是安身之所呢？

進入2022年以致今後幾年，加州解決遊民住處將有一個新的改觀。而最重要的是減少遊民露宿街頭數量。加州州長紐森於2021年5月間，提出一項撥款120億元的解決遊民住房計畫，力爭五年內，讓加州更多遊民有房可居。

紐森在2021年5月間，公布一項1000億元的疫情復甦計畫，其中部分就是撥款120億元用於解決遊民住房。內容包括，在未來兩年內投資87億5000萬元，建造4萬6000個單位住房，這是在「門匙」或「房匙」計畫的基礎上擴大版本，有一半資金用於提供住房地點居民精神及行為醫療服務。

紐森還計畫撥款35億元，用於租房補貼、及新住房和收容所費用，希望能在五年內消除家庭無家可歸問題。

加州遊民最多的城市屬洛杉磯市，洛市府也承諾將未來會提供10億元安置露宿街頭的大約6萬餘名無家可歸者。估計加州目前尚有遊民大約16萬1000人，是全美遊民數量最多的州。

疫情 洛杉磯 加州

上一則

封面故事／華人遊民 星巴克裡坐著等天亮

下一則

封面故事／遊民浮世繪：圖書館裡的遊蕩身影

延伸閱讀

屋崙華埠遊民爭地盤 社安隊介入調解

屋崙華埠遊民爭地盤 社安隊介入調解
對抗氣候變遷 兩黨州長增列預算防天災

對抗氣候變遷 兩黨州長增列預算防天災
社區周四示威 反對建遊民所、悼馬耀泮和吳米雪兒

社區周四示威 反對建遊民所、悼馬耀泮和吳米雪兒
奧克蘭華埠遊民爭地盤 嚇壞了行人 社安隊介入

奧克蘭華埠遊民爭地盤 嚇壞了行人 社安隊介入

熱門新聞

美國齒列矯正患者中，三分之二是兒童。(Getty Images)

封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋

2022-01-16 13:31
擁有健康美麗的牙齒，更能綻放自信的笑容，齒列矯正的女性客戶居多。(Getty Images)

封面故事／孩子做齒列矯正 有3個手術標準

2022-01-16 15:17
Theranos創辦人荷姆斯曾經是萬眾矚目的大發明家，最後卻變成詐騙惡女。(取自Theranos)

新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事

2022-01-16 02:27
疫情仍是今年美國經濟最大風險之一。（路透）

大仁說財經／美經濟看好 但暗藏5變數

2022-01-16 02:12
早餐油條

料理功夫／早餐油條

2022-01-16 02:24
新購自住房並不能抵消出售舊自住房的資本利得稅，只有投資物業之間才可以進行「同類置換」。（Getty Images）

稅務漫談／直接賣房 還是做1031置換？

2022-01-16 02:09

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道