移民信箱／移民類別不需排期 I-140未獲批可遞交I-485

讀者問：

我查USCIS的網站顯示，我的I-140已經批准80天了，但律師說沒有收到approval notice。因為換工作，這是第二次申請EB-1B了，PD已經是3年前的，早就current了。我問律師該怎麼辦，他說準備file I-824，但我查了一下，I-824的processing time是9.5到16個月

我有receipt number，有網上能查到的approval notice，EB-1也早就current了。請問，這種情況可以直接提交I-485嗎？

答：

當所屬移民類別不需要排期時，綠卡 申請人遞交I-485時是不需要等到I-140獲批的。你提到你的I-140類別是EB-1B，即職業移民第一類。這一類別從2021年4月起就不需要排期了。因此，你是否收到I-140批准書並不影響你遞交I-485。

即使在還沒有收到I-140批准書（Approval Notice）的情況下，你還是可以向移民局 提交你的I-485申請，但要附上I-140收據，並告知移民局I-140已經獲批，你只是在等待移民局批准I-824後給你發出一份批准書副本（duplicate copy），收到批准書後你會補交給I-485審理部門(只提供批准書複印件即可)。此外，你也可以請你的雇主或雇主律師去移民局網站做在線查詢或打電話到移民局詢問，看移民局是否能在你不做I-824的情況下重新寄出一份批准書。