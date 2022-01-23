我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

移民信箱／移民類別不需排期 I-140未獲批可遞交I-485

耿婷律師主答

讀者問：

我查USCIS的網站顯示，我的I-140已經批准80天了，但律師說沒有收到approval notice。因為換工作，這是第二次申請EB-1B了，PD已經是3年前的，早就current了。我問律師該怎麼辦，他說準備file I-824，但我查了一下，I-824的processing time是9.5到16個月

我有receipt number，有網上能查到的approval notice，EB-1也早就current了。請問，這種情況可以直接提交I-485嗎？

答：

當所屬移民類別不需要排期時，綠卡申請人遞交I-485時是不需要等到I-140獲批的。你提到你的I-140類別是EB-1B，即職業移民第一類。這一類別從2021年4月起就不需要排期了。因此，你是否收到I-140批准書並不影響你遞交I-485。

即使在還沒有收到I-140批准書（Approval Notice）的情況下，你還是可以向移民局提交你的I-485申請，但要附上I-140收據，並告知移民局I-140已經獲批，你只是在等待移民局批准I-824後給你發出一份批准書副本（duplicate copy），收到批准書後你會補交給I-485審理部門(只提供批准書複印件即可)。此外，你也可以請你的雇主或雇主律師去移民局網站做在線查詢或打電話到移民局詢問，看移民局是否能在你不做I-824的情況下重新寄出一份批准書。

移民局 綠卡

上一則

移民專頁／case status網路未更新 應先電話詢問

下一則

移民信箱／美國務院advisory opinion 是J-1最權威依據

延伸閱讀

約克維奇簽證案「最後一搏」 3法官決定去留

約克維奇簽證案「最後一搏」 3法官決定去留
移民信箱／自提退黨證詞無效 需第三方證據

移民信箱／自提退黨證詞無效 需第三方證據
移民信箱／RFE截止日逢假日 移民局首個工作日收到就OK

移民信箱／RFE截止日逢假日 移民局首個工作日收到就OK
2月移民排期 大多原地踏步

2月移民排期 大多原地踏步

熱門新聞

美國齒列矯正患者中，三分之二是兒童。(Getty Images)

封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋

2022-01-16 13:31
擁有健康美麗的牙齒，更能綻放自信的笑容，齒列矯正的女性客戶居多。(Getty Images)

封面故事／孩子做齒列矯正 有3個手術標準

2022-01-16 15:17
Theranos創辦人荷姆斯曾經是萬眾矚目的大發明家，最後卻變成詐騙惡女。(取自Theranos)

新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事

2022-01-16 02:27
疫情仍是今年美國經濟最大風險之一。（路透）

大仁說財經／美經濟看好 但暗藏5變數

2022-01-16 02:12
早餐油條

料理功夫／早餐油條

2022-01-16 02:24
新購自住房並不能抵消出售舊自住房的資本利得稅，只有投資物業之間才可以進行「同類置換」。（Getty Images）

稅務漫談／直接賣房 還是做1031置換？

2022-01-16 02:09

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道