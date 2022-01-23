移民信箱／美國務院advisory opinion 是J-1最權威依據

辦理J-1轉H-1B，美國務院advisory opinion是J-1身分的最權威依據。(Getty Images)

讀者問：

我正在辦理J-1轉H-1B 的事宜，有幾個問題請教如下。

1、如果寫信問美國國務院的advisory opinions，對方答覆不屬於兩年回國服務的情況，這種是否就是最終答案，不用和中國大使館聯繫豁免了吧？

2、如果中間轉過學校，是不是每轉一次都要寫信問一次美國國務院的advisory opinions？

3、如果J-1必須要豁免，沒有豁免前，只是不能申請H-1B，是否包括O-1也不能申請？

4、J-1可以用來做tenure-track position嗎？還是只能做訪問教授？

5、J-1轉H-1B中間有多久的grace period？我知道H-1B申請很慢，記得J-1轉校只有30天，不知道J-1轉H-1B多久？

6、很好奇H-1B簽證 怎麼拿到？之前申請J-1時，人在國外到美領館面試，然後提交護照，他們貼VISA寄回護照。如果人在美國，J-1轉H-1B這個護照寄到那裡去？H-1B還有EAD吧？

答：

1、是的，美國國務院針對你J-1身分的advisory opinion是決定你是否需要豁免的最權威依據。如果國務院在advisory opinion中回覆說，你的J-1簽證不屬於需要回國服務兩年的情況，你無須做任何豁免申請，當然也就不需要聯絡中國大使館申請No Objection Letter了。你可以直接在美國境內做轉換其他簽證或調整身分的申請，並附上國務院的advisory opinion letter作為證據。

2、如果在持有J-1簽證期間轉學校，要看前後兩份DS-2019表上的Program Number有沒有變動。如果沒有變化，就可以沿用前一份的advisory opinion；如果Program Number有變化，則需要提供新學校的DS-2019來獲得美國國務院的advisory opinion。

3、如果J-1屬於需要回國服務兩年的情況，想要在美國轉成其他身分則必須要申請豁免，沒有豁免前，不能在美國境內做除F-1之外的任何轉換身分的申請，包括O-1。但可以在美國境外的使領館做其他非移民簽證申請。

儘管原則上講J-1唯一可以在美國境內轉換成的身分就是F-1學生身分，但實際操作時移民局 還是會要求申請人提供不須回國服務兩年的證明或者是J-1豁免，如果沒有的話，轉換身分(COS)申請將會被拒。所以，我們建議需要回國服務兩年的J-1簽證持有人不管轉換成何種身分，如果拿不到J-1豁免的話都應在美國境外的使領館做非移民簽證申請，而非在美國境內遞交轉換身分申請。

4、J-1 簽證是為那些交流訪問者參加某個特定的經批准的項目以進行教學、指導或演講、學習、觀察、進行研究、咨詢、展示特殊技能、接受培訓或接受研究生醫學教育或培訓的非移民簽證類別。J-1簽證不適用於終身教職。

5、J-1簽證在美國境內轉其他簽證身分（包括H-1）和J-1轉校的grace period 一樣，都是30天。只要在grace period過期前將轉身分申請交上去，你就可以合法在美國等待申請結果。等待期間，即使J-1身分已過期也沒有關係。

6、你問題中提及的是美國簽證的兩種獲得方式：即申請人在美國境外使領館申請簽證後，持有效簽證入境美國；申請人在美國境內從一種簽證類型轉為另一種簽證類型。前者在使領館簽證申請通過後，領館會將獲批的VISA（簽證）貼在護照上；後者的申請人在美國轉換身分獲批後，會收到移民局簽發的Approval Notice，上面會有申請人的相關個人信息和I-94信息，無需在申請人護照上做任何標記。你問題中提到的在美國境內申請J-1轉H-1B即屬於後者，一旦境內轉身分申請獲批，獲得I-129 Approval Notice後，即可獲得H-1B身分，無需在護照上做任何標記，批准書上的I-94就可以證明H-1簽證持有人的身分。H-1B是一種工作類簽證，批准書生效後就可以合法工作，無需工作許可（EAD）。