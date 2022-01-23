移民信箱／美國務院advisory opinion 是J-1最權威依據
讀者問：
我正在辦理J-1轉H-1B的事宜，有幾個問題請教如下。
1、如果寫信問美國國務院的advisory opinions，對方答覆不屬於兩年回國服務的情況，這種是否就是最終答案，不用和中國大使館聯繫豁免了吧？
2、如果中間轉過學校，是不是每轉一次都要寫信問一次美國國務院的advisory opinions？
3、如果J-1必須要豁免，沒有豁免前，只是不能申請H-1B，是否包括O-1也不能申請？
4、J-1可以用來做tenure-track position嗎？還是只能做訪問教授？
5、J-1轉H-1B中間有多久的grace period？我知道H-1B申請很慢，記得J-1轉校只有30天，不知道J-1轉H-1B多久？
6、很好奇H-1B簽證怎麼拿到？之前申請J-1時，人在國外到美領館面試，然後提交護照，他們貼VISA寄回護照。如果人在美國，J-1轉H-1B這個護照寄到那裡去？H-1B還有EAD吧？
答：
1、是的，美國國務院針對你J-1身分的advisory opinion是決定你是否需要豁免的最權威依據。如果國務院在advisory opinion中回覆說，你的J-1簽證不屬於需要回國服務兩年的情況，你無須做任何豁免申請，當然也就不需要聯絡中國大使館申請No Objection Letter了。你可以直接在美國境內做轉換其他簽證或調整身分的申請，並附上國務院的advisory opinion letter作為證據。
2、如果在持有J-1簽證期間轉學校，要看前後兩份DS-2019表上的Program Number有沒有變動。如果沒有變化，就可以沿用前一份的advisory opinion；如果Program Number有變化，則需要提供新學校的DS-2019來獲得美國國務院的advisory opinion。
3、如果J-1屬於需要回國服務兩年的情況，想要在美國轉成其他身分則必須要申請豁免，沒有豁免前，不能在美國境內做除F-1之外的任何轉換身分的申請，包括O-1。但可以在美國境外的使領館做其他非移民簽證申請。
儘管原則上講J-1唯一可以在美國境內轉換成的身分就是F-1學生身分，但實際操作時移民局還是會要求申請人提供不須回國服務兩年的證明或者是J-1豁免，如果沒有的話，轉換身分(COS)申請將會被拒。所以，我們建議需要回國服務兩年的J-1簽證持有人不管轉換成何種身分，如果拿不到J-1豁免的話都應在美國境外的使領館做非移民簽證申請，而非在美國境內遞交轉換身分申請。
4、J-1 簽證是為那些交流訪問者參加某個特定的經批准的項目以進行教學、指導或演講、學習、觀察、進行研究、咨詢、展示特殊技能、接受培訓或接受研究生醫學教育或培訓的非移民簽證類別。J-1簽證不適用於終身教職。
5、J-1簽證在美國境內轉其他簽證身分（包括H-1）和J-1轉校的grace period 一樣，都是30天。只要在grace period過期前將轉身分申請交上去，你就可以合法在美國等待申請結果。等待期間，即使J-1身分已過期也沒有關係。
6、你問題中提及的是美國簽證的兩種獲得方式：即申請人在美國境外使領館申請簽證後，持有效簽證入境美國；申請人在美國境內從一種簽證類型轉為另一種簽證類型。前者在使領館簽證申請通過後，領館會將獲批的VISA（簽證）貼在護照上；後者的申請人在美國轉換身分獲批後，會收到移民局簽發的Approval Notice，上面會有申請人的相關個人信息和I-94信息，無需在申請人護照上做任何標記。你問題中提到的在美國境內申請J-1轉H-1B即屬於後者，一旦境內轉身分申請獲批，獲得I-129 Approval Notice後，即可獲得H-1B身分，無需在護照上做任何標記，批准書上的I-94就可以證明H-1簽證持有人的身分。H-1B是一種工作類簽證，批准書生效後就可以合法工作，無需工作許可（EAD）。
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