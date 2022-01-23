新聞眼／2021年正反兩面的名人譜

特斯拉創辦人馬斯克。（Getty Images）

年關一到，商戶須結帳，人員要考績，而新聞媒體則通常推出一年内或近幾年期間，對人類社會最有影響力的人物的報導介紹。《時代雜志》（Time Magazine）群體寫作的 《2021年最具影響力人物》（Time 100， the Most Influential People 2021）一文，分為標誌性（Icons）、開創性（Pioneers）、雄偉性（Titans）、藝術與表演（Artists）、政治領袖（Leaders），及發明者（Innovators）等六大類。這份名單的選定，對多元化原則的重視，值得肯定。不過，對於分類這一點，本來就是言人人殊。尤其處此既細分又跨行（Interdisciplinary ）的年代，類別雖難，也只能說是聊勝於無了。

雖然分類很難，正如上述年底結帳與考績，如能選出一名或是一群具有代表性人物，倒是蠻有意義的。《時代雜誌》每次年底提出的 「風雲人物」 （Man of the Year）一向極受歡迎。編者曾撰專文説明封面的風雲人物，並非必定是正面的，也可能是壞蛋。不過，如果查看自從1928年以來的紀錄，我們似乎還沒有找到一個 「壞人」。 對中國人説來，最感興趣的可能是1938年封面上的領導對日抗戰的蔣委員長及其夫人。再者，鄧小平分別在1978及1985兩次被刊登，也許要讀者知道：中國的 「改革」與「開放」，正是當年拿破崙説的「睡獅」清醒了。

馬斯克 登時代封面

這次《時代雜誌》推出的年度封面人物，由Tesla電動車兼Space X太空船的首富老闆伊隆·馬斯克（Elon Musk）上榜。為著好奇，我又查看 《新共和》（New Republic）月刊刊出的 「年度惡人」 （Scoundrel of the Year），想看這次選出的負面人物又是誰呢？假如跟《時代雜誌》的百人榜有些出入，甚至衝突，不是很奇怪嗎？

臉書創辦人查克柏格。（Getty Imagines）

查克柏格 成年度惡人

既是我的意料之外，也算是我所顧慮的，這次的「惡人」竟由Meta（元宇宙，原名「臉書 」Face Book）創辦人馬克·查克柏格 (Mark Zuckerberg，簡稱Zuck）出線了。其實，在2010年12月，少年得志的Zuck，早以創辦 「臉書」 而登上《時代雜誌》的封面了。

讓人納悶的是，平時新聞媒體對上述兩人的評論，褒揚Zuck而貶低Musk多的是。尤其是後者，時常大放闕詞，容易衝動，不討人喜歡。長得英俊宏偉的Zuck，雖有一張撲克牌的臉，不苟言笑，卻被號為「社交媒體」之王，是年輕人崇拜的偶像。

兩份刊物都代表民主激進的主流意識。《新共和》專欄作家David Roth 在12月22日報導，吹哨者Frances Haugen曾說，「臉書」網站報導的多是假新聞，他們只想賺錢，不顧社會安全，尤其是迎合年輕人喜好，沒有公德心。但是，Zuck在國會作證時，矢口否認。結果呢，他們想招牌出了毛病，換個招牌便是了。其實，舊酒裝新瓶，瞞不了人。多嘴的Musk又插了一句：「誰會整天把螢幕貼在臉上呢？行銷要有實貨，沒有新技術就沒有未來的遠景。」

多年來，Musk and Zuck兩人正是新科技方面的雙傑。尤其後者更是民主激進派的偶像。今天由一向具有激進意識的刊物，尤其《新共和》發行人Win McCormark也是Oregon州民主黨的大金主，他們終能提出對Zuck坦誠批評，媒體的公正可愛，即在於此。