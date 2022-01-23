旅遊／遠征洛杉磯過節 擁抱久違的親情友情

舊倉庫的藝術塗鴉。（作者提供）

南瓜處處金黃，燒烤火雞飄香，這是「感恩節」的氛圍，「南加州 」小輩們來電邀請一同過節，疫情 期間不宜往來，一轉眼已過兩年，還真有點想念，略作整理就驅車前行，目標「洛杉磯」。

依原計畫提前兩天出發，以避免車潮。由101公路南下，經152公路，上五號公路再接210公路到巴撒迪那市 （Pasadena），這可是「玫瑰花杯足球賽花車遊行 （Rose Bawl Parede）的地點，轉至聖馬里諾市（San Marino），大約五小時的車程。上午10點出發，避開了上班的人潮，相當的順利，直到魔術山遊樂園 （Magic Mountain）路段開始壅塞。並未聽到「雲霄飛車」遊客們的尖叫聲，可能是疫情期間並未開放。

無名英雄紀念碑。（作者提供） 紀念碑全貌。（作者提供）

目的地聖馬里諾市是座小城，環境相當優雅，城中有加州理工學院、杭汀頓圖書館／花園、雷希公園等休閒景點。我們就近到雷希公園走走，公園並不太大，網球場、玫瑰園、大草坪、三英里休閒步道外，另有二戰英雄「喬治巴頓將軍和無名英雄紀念碑」，將軍銅像在前，身後無名英雄紀念碑，是一位士兵跪在墓碑前，哀悼同袍的青銅塑像，莊嚴肅穆。因為巴頓將軍出生於此地，其父曾是此地的是市長，真是虎父虎子。

生態有機農場。（作者提供） 洛杉磯城中改建區雅緻餐廳。（作者提供）

次日中午前赴洛杉磯市中心，此地區十分沒落，罪行叢生，是安全的禁地。近日有「都市更新計畫」進行中，我們去了一座老舊倉庫的改建工程，設立一間大型新穎的餐廳和許多藝廊，加上周邊的藝術塗鴉、有機菜園、愛心農場，顯得相當的溫馨。大門有警衛檢查「疫苗注射證明」後，我們選擇在天井的露天餐桌，享受田園、藝術和美食的同時，也為了「改建計畫」盡份心意。

感恩節火雞大餐居然是由最年輕的孫輩操盤，除了色香味俱全外，還有環保健康的元素加料，讓我完全服氣。用餐間還有品酒比賽，拿取六瓶加州紅酒，用包裝紙覆蓋，大家取樣後，猜出何者最老、何者最貴、何者最便宜，一陣討論後意見紛紛，公布結果，我獲得最老和最貴兩項獎品，哈！哈！薑還是老的辣。

遠眺拉古納塢市區。（作者提供）

「黑色星期五」遠征華人甚多的哈辛達亥市（Hacienda Height），有名的「西來禪寺」就在不遠。和中學同學聚餐在當地的上海菜餐廳，菜式相當精采，憑心而論，此間上海菜的水準是舊金山灣區無法較量的。老友相聚甚歡，陳年往事都提了出來，笑鬧一片，好不開心。好在是包廂座，否則11位食客群聚，真怕違規「自我檢疫」而被取締。

周六是歸程的日子，及早離開可避免公路塞車，但仍有任務續待完成，有位小學班導老師在東岸退休後定居拉古那塢（Naguna Woods），那是一片占地廣闊，規畫完整的退休老人住宅區群，通過門口警衛查問後，到達老師家，已有多位同學及家眷早已先到，一番喧鬧後，各家展示各家的菜肴，大家都是耆英了，在家用餐比較安全和衛生，曲終人散，約定明年再聚。

回程走 405號公路，經過長堤洛杉磯港（Long Beach），是西海岸最大的商港，貨櫃吊架林立，有如鋼鐵森林一般。上下起落吞食著往來無數的貨櫃拖車，但是疫情期間供過於求，秋冬節慶大批貨物，都積壓在碼頭，拖車大排長龍，造成全國生活消費品飛漲，令人不可思議。

經過洛杉磯國際機場 （ LAX）倒是比想像中的正常，非常順利的通過。直到經過市區路段，來往車輛顯然增多，與五號公路交接路口，就開始交通阻塞。一眼望去就是兩條長龍，去程是紅色尾燈的長龍，來程是白色頭燈的長龍，綿延婉轉無盡頭，外地的遊子們，為了佳節與家人團聚，就要受到如此的艱辛，老天爺是否可以大發慈悲？答案是否定的，起程時「地圖定位系統」預吿是六個小時，回到金山灣區已是八個小時，載著滿車的幸福和快樂，還是要說一聲：值得的。

徵文小啟

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