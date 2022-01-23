旅遊／走讀開羅神祕金字塔及尼羅河

撒哈拉沙漠。（作者提供）

北緯30度之旅

地球以赤道爲0度，分南北兩個半球。以緯度畫分南北的位置。北緯30度（加減5度）所覆蓋的地理範圍，是一個特別的地帶，有奇特風景，有自然災區，有文明古國…。

大船停泊在地中海的亞歷山大港，經過埃及海關的入國手續，我第一次踏進非洲這片神奇的土地。亞歷山大是古代馬其頓名將，公元前332年占領了埃及，建了亞力山大港。

開羅歷史古蹟 逾600處

金字塔。（作者提供）

我們轉乘大巴去開羅（Cairo），開羅是埃及的首都，橫跨尼羅河（Nile），北距地中海200公里，東是阿拉伯沙漠，西是撒哈拉沙漠，公元641年由阿拉伯人創建，開啟了伊斯蘭的歷史。開羅是非洲最大的城市，包括舊城和新城，吉薩省、蓋勒尤卜省，人口高逹2200萬，占埃及人口的四分之一，有歷史古蹟600多處。

到達市中心的解放廣場已是中午，非常炎熱，首先參觀國立埃及博物館 。宏大的埃及博物館世界最大、展品最多、歷史最長。時間只夠我們兜一圈，看了很多石頭，留個遺撼，就要去酒店了。

經過開羅舊區，街上的男人戴著小白帽，寬袍大袖，女人穿長衫、蒙臉，只露出一雙黑眼睛。馬路上人群熙熙攘攘，騎駱駝的、趕驢子的、馬拉大板車的、頭頂籮筐叫賣水果的，都擁擠在一條路上，汽車喇叭響個不停。

窄巷上千店鋪 建於14世紀

路邊商店門牌上都蒙了厚厚的沙塵，只看到阿拉伯字和英文字的下半部，街上一間賣礦泉水和可樂的雜貨零食店，是汗哈利里市場街的開頭一間，裡面有幾千家小店，分布在幾十條小街小巷裡。許多店鋪設於公元14世紀。那兒道路狹窄擁擠，主要出售金銀首飾、銅器、石雕、皮製品、傳統手工藝品及食物；店面古樸，價格便宜，外國遊客爲之瘋狂。從蒙塵的車窗看到愛資哈爾清真寺和宣禮塔，聽到宣禮員叫人們去祈禱的呼喊聲。

開羅在歷史上曾遭受他國入侵，16世紀土耳其拜占庭帝國占領，18世紀拿破崙的入侵；1805年穆罕默德•阿里王朝定都開羅建立伊斯蘭國後，大英帝國進入埃及實行殖民化改造。直至1953年6月18日埃及宣布成立埃及共和國。

19世紀30年代，埃及在舊城以西興建歐式新城，除了最古老的愛資哈爾大學外，另建了新的四所大學，開始接受西方文化。美國在開羅建了美國大學，埃及人喝起可口可樂。

20世紀以後，開羅人口激增，城市迅速擴展，建了地鐵。近年的旅遊業，埃及金字塔是首選；大郵輪靠岸，一次就把兩、三千遊客帶到開羅；開羅離金字塔只有10公里，尼羅河邊建了酒店和禮品店。

我們入住河邊的希爾頓飯店，女導遊是埃及人，能說一口流利英語，她的長相令我吃驚，正如書上的古埃及女人，棕色的皮膚，眼睛畫了一圈黑色的眼線。晚飯後她請我們早點休息，明天要看金字塔啦。

房間有個小陽台，靠著欄杆，我看到一條藍色的河，啊，尼羅河！地理書上説的尼羅河就在眼前，平靜的河面上漂流著著木船，船上有幾個赤膊的埃及男子，扯著白色的三角帆，我揉揉眼睛，證實所見是真。

晚上查看資料，開羅地理位置：北緯30度03分；胡夫金字塔與獅身人面像：北緯29度58分；尼羅河出口：北緯31度31分，正正的北緯30度區域。

金字塔四邊 正對東南西北

第二天一早，女導遊點人數，居然有幾位老人家來不了，我們都爲他們可惜。車開進了撒哈拉沙漠的公路，路旁的棕櫚樹一直向遠方延伸，大家在車上買好了票，要看金字塔下一層的要多買一張。

從窗口已看到胡夫金字塔了，三角尖頂有一段白色的石灰層。自由活動只限兩個半小時。面對幾千年前神祕的龐然大物，我的心砰砰跳了起來，無法形容當時的心情，流動的風，是金字塔產生的氣流。

為了爭取時間，我開始狂奔，途中被小販攔截幾次買禮品，好不容易走近了金字塔，石頭越看越大，越近越看不到頂，邊緣有大大小小的碎石。我想先環繞金字塔四個邊走一周，金字塔的一邊長230米，我從右邊開始走，但踩著尖角的碎石休想走得快，這邊沒有一個遊客，有點心寒，走了45分鐘，完成行走金字塔一個邊的創舉。前面拐角處有落石危險的標語，只好回到路邊。我帶來的指南針證實了金字塔四條邊正對東、南、西、北方向，誤差很少。

撒哈拉沙漠 金字塔逾80座

金字塔的入口前有多人排隊，入口只容一人通過，進入一條下行的木樓梯。兩邊的扶手粘粘糊糊的，一天多少人扶過，堅持走下十幾級，裡面因人多缺氧，我決定放棄。

回到地面，就是撒哈拉沙漠，從兩座金字塔之間看到開羅城。開羅上空浮著一層白色的煙霧，朦朦一片，地面熱氣上升，乾燥酷熱，天上沒有一朵雲。胡夫金字塔附近還有三座的較小的金字塔，第二座金字塔是胡夫的兒子哈夫拉的陵墓，建於公元前265年，建築壯觀，塔側有一座廟宇，對面是獅身人面像。第三座金字塔屬胡夫的孫子門卡烏拉國王，遠一點的地方還有階梯金字塔和曲面金字塔。撒哈拉沙漠共有大大小小的金字塔80多座。

幾位埃及男子在邀人騎駱駝，駱駝旁邊有梯子可上，半小時20美元，我正想上梯，旁邊一位白人男孩告訴我，你從駱駝上面下來，要另外收費，價錢不定。騎駱駝只好作罷。

金字塔邊缘。（作者提供）

金字塔成謎 扯上外星人

站在胡夫金字塔下低頭默想，面前是幾排深褐色的巨石。舉頭往上望，太陽耀眼，石頭壘上了天，黑壓壓的，那種恐懼，不到金字塔前就感覺不到。見過金字塔以後非常震撼，只有一個感覺，這座金字塔不可能是人類建造。

史書上説胡夫金字塔建造於公元前2760年，距今4780年，原高146米，現在已經降爲137米。每塊兩噸重的巨石，不知怎樣堆到頂上去。傳統的説法是先把沙堆成一個斜坡，然後在大石下放一排圓木，由人羣推上去。但大石怎樣開採，怎樣切割，怎樣磨直四邊，衆説紛紜。科學家用不同的方法，裡裡外外測量研究，無法完全解開金字塔之謎，甚至帶去的儀器都失靈了。胡夫金字塔包涵了數學、力學、建築學等等専業知識。科學家都傾向金字塔是外星人建造，或是上一次的地球文明所遺留。

石頭倒模製作 人類頭髮是鐵證

金字塔大石。（作者提供）

重溫以前從書上得知的數字，加上這一次對金字塔新的認知有幾點：

1.底邊對角線中點與金字塔頂的連線垂直，中線、底線與斜邊成直角三角形，三邊比例是3：4：5 ，是幾何學的勾股定理（或稱畢氏定理）。

2.金字塔的仰角51度50分，正是沙子自然墜落與水平地面所形成的角度，稱爲「自然塌落現象的極限角和穩定角」，這是爲什麽金字塔巍然不動幾千年。

3. 建造金字塔的大石是用人工澆鑄的混凝土，最新的一個説法是金字塔的石頭是倒模做成，倒出的石塊可以互相接合。一位科學家發現了一塊石頭內有一根人類的頭髮，就是鐵證。

4. 金字塔之頂正對天狼星（Sirius），天狼星是獵戶座裡最亮的一顆星，帶有伴星，離地球8.6光年；夏天7月中旬，在東方地平線升起時，尼羅河開始氾濫。洪水 帶來淤泥作爲尼羅河谷的肥料，農業得以發展，天狼星是埃及人的福星。

5.外星人來自天狼星，1萬多年前已來地球建了最大的金字塔，作爲外定位與導航，外星人飛行用的是磁能，金字塔下有強大的磁場與發射台。金字塔四條斜邊在頂點相交，是宇宙射線的發射與接收點。或許，北緯30度可能就是一個磁區。

6.任何人登上金字塔之頂都不能活著下來，1940年至今紀錄有200人。最後一位是英國青年彼得，不聽勸阻，偷偷登頂10分鐘後掉下來，粉身碎骨。

獅身人面像 守護胡夫金字塔

人面獅身像。（作者提供）

獅身人面像（Sphinx）是胡夫金字塔的守護者。離金字塔400米，雕像坐西向東，獅子是權力的象徵，它的頭是按照古埃及第四王朝哈夫拉的様子雕成，它頭戴皇冠，耳側有扇狀的頭巾下垂，前額上刻著眼鏡蛇浮雕，下頷有下垂的長鬚，是帝王的標誌，脖子上圍著項圈，獅身有鷹的羽毛圖案；鼻子中間陷塌了，懷疑是拿破崙用砲轟的。前伸的兩爪全長73米，之間的石碑上刻著法老的名號。

整個雕像除獅爪外，全部由一塊天然岩石雕成，曾埋入沙中，直到上個世紀30年代末，沙才被全部清理而現身。獅身人面是一個人頭、獅身、牛尾、鷹翅的合體怪獸，它表情肅穆，凝視遠方。

尼羅河三角洲 著名糧倉

尼羅河。（作者提供）

我們的酒店就在尼羅河三角洲，看到兩岸青綠的谷地，尼羅河自南向北流，有兩個發源地，一是埃塞俄比亞高原的青尼羅河，二是中非高山區的白尼羅河。兩河在到了蘇丹平原匯合才稱尼羅河。

尼羅河共流經非洲九國，全長6695公里，是非洲第一大河，也是世界上第一長河。尼羅河定期氾濫，洪水會淹沒兩岸河谷，洪水退後，留下一層厚厚的淤泥，形成肥沃的土壤。尼羅河谷一直是棉花、水稻、小麥、豆類等作物的産地；一年三造，成爲古代著名的糧倉。

在埃及境內的尼羅河，是自然條件最好的一段，河寬水深，水流平緩，金字塔和各種廟宇就建於這一河段邊。到開羅後，尼羅河分成兩條支流，注入地中海。之間形成尼羅河三角洲，在開羅下面20公里，面積約2萬4000平方公里，河汊及湖泊密布，是甘蔗、小麥、大米、棉花、香蕉、橘子等主要産地。

在距今4000多年前的古埃及，尼羅河三角洲的沼澤中生長著一種如蘆葦的水生植物，多纖維而堅韌，名紙莎草（papyrus），埃及人用來造紙；先將草莖的外皮剝去，切割成長條，橫豎互放，用木槌擊打，使草汁滲出；乾燥後，這些草條就永久地黏在一起，最後用石磨亮，稱爲莎草紙；可在上面書寫與作畫，莎草紙不宜折疊，將多片莎草紙黏成長條，寫字後捲成捲軸而保存。

復育紙莎草 紙畫重面世

莎草紙畫。（作者提供）

造紙、寫字、畫，是埃及文明的一個重要部分，埃及草紙畫是世界上最古老的紙畫。古埃及人將莎草紙稱為pa-per-aa，是英文paper的來由。因古埃及人能造紙寫字畫畫，並加以色彩。所以大量文獻能得以記錄並保存。

到公元9世紀，莎草紙就絕了跡，因尼羅河兩岸多次被清理，紙莎草不再生長，另一個原因是中國的造紙術傳到阿拉伯世界後，莎草紙的製作就顯得落後，中國造紙術逐步取代了埃及莎草紙的地位，使埃及古老的造紙技藝終結。

直到20世紀一位歷史學家、考古學家和畫家拉加卜，經過艱辛的研究和多次嘗試，在尼羅河一個島上種植成功200畝紙莎草，並使造紙法再生，1970年辦起紙莎草紙博物館，1984年重建繪製紙草畫的作坊，莎草紙畫得以重見世面。

羅塞塔石碑 揭象形文字謎

方尖碑。（作者提供）

古埃及的象形文字產生於約公元前4000年，起源於原始社會中的圖畫。古埃及文字和蘇美爾文、古印度文和中國的甲骨文都起源於圖畫文字，都發展爲象形文字。

中世紀地中海的航海民族腓尼基人利用埃及的象形文字和巴比倫的楔形文字，創造了世界上第一套拼音字母 。由腓尼基商人傳播到整個地中海地區。古希臘用來發展了希臘字母，希臘字母後來又發展爲拉丁字母、斯拉夫字母等等。

1798年，拿破崙率軍遠征埃及，他的部下在開羅的一處神廟附近發現了方尖碑 。隨後在1799年，遠征軍官布夏爾在埃及羅塞塔地區，發現一塊黑色玄武石碑，後被稱爲羅塞塔石碑。分別刻有古埃及象形文字的聖書體、世俗體和古希臘文三段文字。古希臘文譯出以後，揭開了古埃及象形文字之謎。

氣候暖化 良田恐變滄海

最後一天導遊帶我們到尼羅河邊的一排禮品店買紀念品，大家都買了莎草紙畫，上面寫有彩色的埃及字母及圖像符號。

現在的尼羅河三角洲逐年下陷，原因是尼羅河上建了多個大壩，阻擋了氾濫的洪水，也截住了尼羅河水帶來的淤泥。尼羅河缺少新的沉積物來覆蓋。加上近年全球氣候升溫變暖，北極融冰，使得地中海的水量不斷上升，水灌入尼羅河，尼羅河三角洲將來會不會良田變滄海？

從開羅飛往雅典途中，我爲尼羅河三角洲祈願，在飛機窗口外再看一次開羅城，還是一個陌生的世界，金字塔已從一個三角形變成一個點。人類在宇宙中的歷史很短，知道的不多。人在廣袤的大自然中實在太渺小。