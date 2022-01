生活／西雅圖觀鳥 仰首天空開啟新視野

紅嘴巨鷗。(作者提供)

2011年上演的美國喜劇《觀鳥大年》(The Big Year)來自一個真實的故事:1998年的美國觀鳥大賽冠軍爭奪戰。三位鳥迷追夢「世界最佳觀鳥者」稱號,時常在愛情和親情的衝突中、在理想與現實之間抉擇,劇情引人入勝,又有各種珍鳥的鏡頭穿插全片,三位名演員的幽默演技更是可圈可點,影片贏來鳥迷們和非鳥迷們的交口稱讚。

我做了birder(觀鳥者)方才明白電影中鳥迷們的瘋狂。2021年是我和洋夫的「觀鳥大年」,也癡迷了一把。雙雙被疫情 圍困在家上班,我們一下班就想逃離電子螢幕,住家附近的湖畔公園Log Boom Park成了我們去散步的default(默認設置)。被疫情放慢的腳步讓以往遲鈍的耳朵靈敏起來,各種鳥鳴聲聲入耳,如若來自天空的召喚,我們不禁抬頭,舒展目光。

一月初我們去買了望遠鏡和相機,正式加入birder行列。隨著日照時間逐漸延長,越來越多的birder出現在湖畔。我們方得知,這湖畔公園是西雅圖 地區最佳觀鳥點(hot spot) 之一。胸前的望遠鏡即為觀鳥者們的名片,遇見了會相互問候、分享見聞。

雪鴞傳說 代價慘痛

一句問候語開始頻傳觀鳥者口中:「Have you seen the snowy owl?」一隻雪鴞神秘地出現在西雅圖市區西北的安妮女王(Queen Anne),成了當地觀鳥界的特大新聞。生活在北極冰天雪地的留鳥雪鴞是人類居住區的稀客。聽說有西雅圖的鳥迷花費5000美元奔赴北極,專程一睹其芳容。

《觀鳥大年》中的冠軍肯尼暫停觀鳥,前往醫院配合妻子人工授精做試管嬰兒,就在醫院門口收到了雪鴞出現的資訊,他竟然轉身駕車朝雪鴞奔馳而去。

這個錯誤的抉擇讓他付出離婚的沉重代價,但也由此可見雪鴞在觀鳥者心目中的地位。

1月17日這個晴朗的周末下午,我和先生開車來到安妮女王,其名來自這裡的民居建築風格為Queen Anne Style,高高的尖頂、煙囪和裝飾性的牆面和窗戶。我們懷揣著熱望,頂著冬天的凜冽寒風開始「掃街」,在雪鴞出沒的縱橫兩條街範圍,一個個房頂、一棵棵樹地「掃」過去。不知情的人會以為我們不過是一對情侶,挽著手臂「軋馬路」。

一個半小時過去了,不見一絲雪鴞蹤影。我們已饑腸轆轆,決定放棄搜尋去吃午飯。走近車子時,一位褐髮中年婦女路過,顯然是當地居民,我們跟她打招呼,聊起雪鴞,豈料她居然道剛才見到它了。「在哪兒見到的?」我和先生異口同聲地問。「我帶你們去看。」她爽快地領路。

就在五十英尺開外的一座房子側面,順著她的手指看,一隻白鳥立在煙囪旁。真是「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。」這裡已經聚集了十來人,大家都細聲細氣地指指點點,生怕驚動在閉目養神的雪鴞。雖然只看到它的側面,已見其雍容華貴之美,彷彿身著白雲一朵,我感覺如同在看電影鏡頭。先生舉起「長砲」,換著角度拍照。一陣興奮勁兒過後,已是下午三點。我們這才去附近吃午飯。

午飯後體力恢復,又忍不住回看雪鴞。幸運的是,雪鴞竟然飛到了房子正面的房頂上,姿態優雅,如同女王俯瞰眾生,又如明星儀態萬方,大度地駐足讓人拍照。當它雙眼微閉的時候,頓時笑容滿面,顯得那麼純潔無邪,叫我也不禁心花怒放。難怪雪鴞的笑照一張張都成了「網紅」,給疫情中的人們帶來歡樂,彷彿居家也可以陪同雪鴞開心地度假。我們20多個觀鳥人隔著一條馬路「朝拜」,不少相機對著它卡嚓不停。

人群中有人熱情科普,雪鴞是個「女孩」,來自北極,因為那裡食物缺乏而南下,每天下午四點半左右她會開始覓食,捕捉老鼠或小兔子。也許它在為即將入口的美食而樂?那雪白的笑容定格在我的腦海中。

雪雁成群 白光閃爍

一周後,我們開車前往北面的Skagit Valley,《觀鳥大年》中出現的一個觀鳥勝地,也是有名的鬱金香賞花勝地。一個半小時後,我們到了Padilla Bay的河口保留地,根據網上的資訊,以為會在此看到大批雪雁,眼前卻不見一隻。

遊客資訊中心也因為疫情關閉了,我們正無比失望著,一輛車經過停下來,車裡的老婦人跟我們打招呼,說她們今早上看到了5萬隻雪雁,還讓司機女兒給了我們確切的地址。喜出望外,我們感激不盡,跟健談的老人家繼續聊天。

她很自豪地說,今年80歲,60歲開始觀鳥,20年來飛到世界各地去看鳥,疫情前去印尼看紅極樂鳥。我問她這麼多年來是否拍了很多照片,她搖了搖頭,指著腦袋笑言都存在這裡了。鶴髮童顏,精神矍鑠,哪裡像80歲的老人?看來觀鳥可以延年益壽。

告別指路天使,我們直奔目的地Fir Island。果然,成千上萬隻雪雁躍入眼簾,在這片三角洲平原上一群群雲起雲落,蔚為壯觀。有時先是一隻雪雁悠然飛起,然後幾隻跟隨,突然瞬間整群升飛翱翔,旋風一般。當兩群雁在空中交會時,更是白光閃爍,眼花撩亂。

雁鳴聲此起彼伏,遠處白雪皚皚的瑞尼爾雪山成了舞臺背景,大自然上演波瀾壯闊之劇,美得令人窒息。先生和20多位攝影 者一樣全神貫注地追拍,有的乾脆把「長砲」從三腳架上取下,扛著追隨雁群轉動鏡頭。我想像著,雁兒們「扶老攜幼」,浩浩蕩蕩,從天寒地凍的西伯利亞起飛,飛越九千里路雲和月,看到這片水草肥美的山谷是多麼地歡喜。

它們群居卻不雜婚,「夫妻」從一而終,家庭生活卻有規有矩,造物主所賜的生存之道令人驚歎。

優雅天鵝 閒雅似仙

黑嘴天鵝。(作者提供)

我們這天的「豔遇」到此還未結束,聽一位觀鳥者說距此不遠還有天鵝群。行車十分鐘後,眼前出現一幅祥和的大自然畫卷,上百隻雪白的天鵝或臥或立在開闊的青草地上,有的結對私語,有的低頭吃草,也有的揚著柔媚的曲頸靜立遐思,彷彿雪雕。草地盡頭翠柏挺立,遠方山巒起伏,襯托著一隻只天鵝閒雅似仙。這些黑嘴天鵝體態豐滿,據說是地球上最大的水禽。如果說雪雁景令人驚心動魄,那麼此刻的天鵝圖靈動靜謐,令人心曠神怡,一時間忘記所有世間煩惱。

島上的Skagit河流域還是大大小小鳥兒們的家園。我們看到了一對白頭鷹和一隻幼鷹,顯然是三口之家,時而展翅高空,時而棲息高枝。大黃腳鷸和小黃腳鷸們三三兩兩,在淺水中亭亭玉立,或是在岸邊徜徉。這處鳥兒們的極樂園,可謂人類的「桃花源」。

嬌客鴛鴦 來自何方

鴛鴦。(作者提供)

隨著天氣逐漸轉暖,華盛頓湖中的水禽愈來愈多,野鴨成群在湖深處逐波,大雁幾家在淺水中嬉戲。我學會認出了更多鴨類,最常見的是綠頭野鴨,其次是秋沙鴨、赤膀鴨、綠眉鴨、林鴛鴦等等。

湖畔的鳥鳴愈來愈繽紛,我也學會了分辨鳥鳴,歌雀在枝頭炫耀花腔,林鶯在草叢嬌聲婉啼,北美翠鳥一旦看見水中的魚兒就噠噠地歡叫。棕煌蜂鳥清脆短促的吱吱聲常入耳中,很容易辨認,它們喉部豔紅的鱗狀羽毛如同被鮮花吻過,也盛開出層層「花瓣」,飛舞在陽光下流金溢彩,它們是我眼中最能歌善舞的小精靈。

四月初,先生說傳聞一隻mandarin duck出現在Juanita Bay Park水域,位於西雅圖東邊的Kirkland。他激動地要去追蹤,我以為是國內常見的北京鴨,不以為奇,就沒跟去。當他回來把照片秀給我的時候,我驚呆了,是鴛鴦啊。怪自己不懂它的洋名。

象徵愛情的中國鳥兒怎麼孤苦伶仃地出現在異國他鄉?它是和我一樣飄洋過海的移民嗎?還是跟我的孩子一樣出生在此的ABC?我對它的身世頓時好奇起來。

先生說這隻鴛鴦成了本地觀鳥者和攝影家們口中的傳奇,似乎從天而降。接下來的幾個周末,先生都帶我去尋找那隻鴛鴦,走遍了Kirkland一帶的三個公園都不見它的身影。我不由地牽掛起來,自己運氣不好沒關係,但願「故鄉客」平安無事。

一天五地 南征北戰

5月8日是全球觀鳥日(Global Big Day),組織者eBird和globalbirding.org網站意在全球慶祝大自然觀鳥。先生早已摩拳擦掌,計畫接受組織者的挑戰:一天之內到五個地點觀鳥。我們一大早出發南征北戰西雅圖市的觀鳥熱點,到了下午三點半,路經北西雅圖大學附近的居民區,我瞥見了一座房子的後院池塘和鴨子。幾個月來練就的「火眼金睛」告訴我那些鴨子不尋常,連忙叫先生停車在路邊。

過了馬路,發現院子柵欄前立著牌子,Pilling’s Pond,一處私人水鳥保護和繁殖基地。圓形池塘約有游泳池的直徑,遊著20幾隻鴨子,至少有五、六種我們叫不出的珍禽,我和先生對視,看到彼此內心的渴望,他胸前的相機彷彿在歡叫。此時房子走出一位約莫30歲的美國年輕人,我們正猶豫著要不要上前詢問,他竟然朝我們走來,微笑著開口道:「你們想進院子裡看嗎?」

我們跟著他走入院子,我似乎來到了江南水鄉,頓時眼眶潮熱。池塘左面茂密的翠竹環繞,右面有一棵大柳樹,千萬條綠絲柔柔地低垂。垂柳的倒影中,「白毛浮綠水,紅掌撥清波」,還歡遊著幾條紅白鯉魚。數隻肥碩的鴨子上岸,搖搖擺擺地來迎接我們,年輕人親切地叫著它們的名字,還向我們一一講解種類,如數家珍:紅面鴨、安科納鴨、卡尤加鴨、盧昂鴨、威爾士醜鴨……。都是我第一見到的種類。

皮林池塘。(作者提供)

怒髮紅面鴨 最上鏡

紅面鴨當屬最上鏡鴨,滿面紅「光」之上很酷的淺棕色「龐克頭」,好似怒髮衝冠,身體卻是柔和的淺棕色和白色羽毛相間。年輕人請我們隨意拍照,還領我們進了小鴨棚。六隻美麗的小鴛鴦赫然立在眼前,令人又驚又喜。我跟他提起了出沒在Kirkland的鴛鴦,他猜測是從那一帶私人繁殖場「離家出走」的一隻,沒想到那只鴛鴦的身世之謎在此破解了。

瘦高個的年輕人說到他其實是房客,月底就要搬走了,因為屋主要收回房子,言語間流露出對這個庭院依依不捨的神情。先生提出給他和他的寵物們拍照留念,然後把照片電傳給他。他欣然同意,表示感謝,我們說要感謝的是你。

「江南水鄉」的年輕人讓我想起影片中的布萊德,鳥迷的代表,單純善良,樂於分享,這也是birding旅途吸引人流連忘返的魅力。

一生一遇 夏季浪漫

白頭鷹。(作者提供)

夏天裡山花一叢叢地怒放,草木欣欣向榮,卻遮掩了小鳥們的身影。我們追逐鳥兒的啁啾,發現它們總是調皮地玩「捉迷藏」。這個季節的Juanita Bay Park是個看大鳥的好去處,不難發現喜歡敲打枯樹的紅胸吸汁啄木鳥、翱翔藍天的白頭鷹和紅尾鵟,還有立在湖畔的大藍鷺。大藍鷺有無比的耐心,可以數小時立如雕像,彷彿愛戀倒影的納西瑟斯,叫時空凝固,其實是在等待水中魚蛙美食遊過。在陽光明媚的日子,烏龜們會浮出水面曬太陽,四、五十隻安靜地趴在浮木上,總有幾隻小的趴在大烏龜上,一幅樂融融親子圖。

那天下午,我在數著湖這邊的烏龜,先生在拍著湖那邊的大藍鷺,突然他把望遠鏡遞給我:「快看那隻鴛鴦。」望遠鏡裡清晰可見一隻鴛鴦和一隻林鴛鴦並排站在岸邊,隨後並肩游在水中。它有同伴,並不孤獨,而且是同樣色彩鮮豔的林鴛鴦,我牽掛了三個月的心放下了。第一次相見,它的面容卻是那麼熟悉。那滿身絢麗的彩紋,似乎帶著故鄉山川的顏容而來;那玲瓏剔透的靈氣,散發著東方詩卷丹青的旖旎。

我和先生激動地把鴛鴦指給一旁的遊客們,其中一位舉起了他的相機,興奮道:「This is my lifer(一生一遇) !」先生立刻向我低語:「You are my lifer !」這個夏天因著奇遇那隻鴛鴦而分外浪漫多彩。

天空中一群群大雁鳴叫著迎來了秋季,最多見的是加拿大鵝。它們肥胖的身軀走起來搖搖晃晃地笨拙,撲入水中卻輕盈如舟,飛起來靈巧如燕,好不叫人感歎造物主奇妙的設計。更神奇的是貓頭鷹,擁有奇特的夜間視力和靈敏的聽覺,能在伸手不見五指的黑暗中準確判斷獵物的位置。

任何一種貓頭鷹都深受觀鳥者的寵愛。電影中布萊德癡迷地尋找烏林鴞,竟把年邁體弱的父親獨自一人留在大雪紛飛的森林,幸好他沒多久就意識到自己的愚蠢,回頭去找父親,結果發現父親正看著一隻樹上的烏林鴞,於是父子倆肩並肩觀鳥,原本反對兒子愛好的父親嘗到了觀鳥的快樂。

謎樣穴鴞 四目相對

穴鶚。(作者提供)

那份快樂,我很理解,夏天在林中巧遇一隻橫斑林鴞,我和它相距不到十英尺,心型的臉龐上灰白的毛髮,兩隻洞察黑暗的眼與我靜靜地對望,似乎認可我做它的朋友,難忘那種奇異的感受。

這個秋天的頭號新聞是一隻穴鴞,穴鴞是唯一在地底下安家的貓頭鷹,在西雅圖地區非常罕見,有人在Renton的Cedar River Trail Park裡發現了它的身影。

10月底的周六,我和先生開車南下,約上午10點到達目的地,已經有幾位攝影師在等候了。在大約50英尺開外的馬路對面,棕色羽毛的它站在一束陽光裡,在望遠鏡裡我看到它黃色閃亮的眼睛,大概七、八英寸高,身體纖瘦,楚楚可憐的模樣,叫人忍不住想把它捧在手心上。無人知道這隻穴鴞從哪裡來,有人猜是它是迷路了。越來越多的birder來了,20幾個人都自覺地遠距離觀望,尊重鳥兒的自然生態,穴鴞立足在馬路邊柵欄內波音公司場地。

公園滿了秋色,清澈的河水嘩嘩地流淌,沿途的樹木五顏六色,許多山雀喜歡在翠柏中飛來飛去。河水與華盛頓湖的交匯處一群群海鷗翩翩,先生驚喜地連連抓拍。我們去附近的餐館吃了午飯,又回來看穴鴞。它移到了柵欄外,似乎體貼地讓粉絲們看得更清楚。下午的秋陽柔和地照在它身上,原來它這一天中在追隨太陽的溫暖,我看著它似乎感覺「心有靈犀一點通」,一隻和我一樣熱愛陽光的貓頭鷹。

沒想到就在那過後兩天,壞消息傳來,那只穴鴞死了,因為吃了被毒死的老鼠。我難過之餘,慶幸上周及時去見到一面,將來不知何時能再見到穴鴞。

港口公園 候鳥必經

白枕鵲鴨。(作者提供)

秋天裡最吸引我的一個去處是Edmonds Water Front Park,這個港口公園讓疫情中的人們,依然能夠感受幾分正常的生活:散步、觀鳥、攝影、遛狗、釣魚、捕蟹、潛水、出海揚帆,甚至喜氣洋洋地拍攝婚紗照。

這裡的海闊天空是候鳥們途經路線,運氣好的話,可以看見白枕鵲鴨、黑雁、金眼鴨、紅胸秋沙鴨、斑頭海番鴨等等。每每看到白枕鵲鴨,我都忍俊不住,黑白兩色一體漂浮水面,猶如鳥類中的熊貓,在海面很醒目,而身後灰撲撲的幼鴨更是呆萌,蓬鬆高聳的黑色冠羽如同頭盔,雄赳赳氣昂昂,叫人想起頭戴黑盔的英國皇家衛隊士兵。

天氣晴朗的日子,叫我醉心的一景是紅嘴巨鷗翱翔在藍天碧海間,紅唇飛揚,雪羽戲水,海水漣漣似乎蕩漾著笑意。還可以見到水中嬉戲的海獅和岸邊曬太陽的海豹。風起雲湧的日子也有趣景,白頭鷹喜歡借洶湧的氣流高飛,風愈猛,影愈高,彷彿黑白閃電要啄破烏雲。

啟蒙詩眼 意外收穫

回首2021年,我和洋夫觀察到總共164種鳥類,比起影片中一年755種鳥類的冠軍紀錄,這數字不足為奇,但對於我們的意義不可勝數。觀鳥給了我「詩眼」去捕捉自然界和生活中的美好,重新喚起少女時代對詩歌的熱愛,靈感源源不斷,發表詩歌數百首,有的獲獎,有的被收入詩集。觀鳥也讓先生重拾青年時期對攝影的愛好,僅是發佈在eBird的照片就有近千張,不少獲得了鳥迷們的佳評,有的還上了當地報紙。2021也是我們全面進入「空巢期」的第一年,兒女離家去上大學了,卻有數不清的鳥兒飛入兩人世界,生活滿了情趣。

疫情教我因禍得福,美麗的鳥兒們總是讓我不由地想起聖經裡的話:「你們看天上的飛鳥,它們不種不收,也不在倉裡積存糧食,你們的天父尚且養活它們,難道你們還不如飛鳥貴重嗎?你們誰能用憂慮使自己多活片刻呢?」

地上雖然疫情橫行,舉目向天的觀鳥人卻是樂觀的,因心胸開闊起來,存入數不盡的感恩。伸長頸脖的觀鳥人也愈來愈像大藍鷺,練出恆久的耐心,樂觀和耐心不正是超越疫情困境所需要的情懷?

5月份的全球觀鳥日統計數字出籠後令人矚目,打破了四項世界紀錄:單日內最多國家、最多觀鳥者、最多報告和最多鳥類。可以說,鳥兒幫助人們在新冠疫情下走近了大自然,而人們遞交的觀鳥報告又給鳥類保護組織提供了各地鳥類品種、數量、種群和棲息地的大量參考資料,為鳥類保護做出了貢獻。

最佳觀鳥者的稱號,其實屬於世界各地每一位回應天空召喚的觀鳥人。