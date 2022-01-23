地產投資／網上購屋 竟成賠本生意

網路上什麼都能買，買房子也不奇怪。(Getty Images)

現今網上購物已是家常便飯。世上萬物，無有巨小，只要輕輕一敲鍵盤，它立即就走進家門。我也加入了這個網上購物的潮流，在雲中的廣闊市場盡情遊逛，無所不買。看見喜歡的東西，只需卡號一輸，貨就歸己所有。

在網上買過最大的物件是一棟房子，目的是低價買、高價賣，試著做點倒賣房屋的生意。房子價格貴重，需要事先看看；按地址開車到房子前，發現有人出入，顯然不是空屋。這是銀行從欠款人收回的房子，在網上拍賣 。由於舊房主還沒趕走，規定是只能在外面環視一周，不能踰越門檻一步。買房子也得把裡面的住戶買下，可謂「買一送一」。我已在網上將該房的市場價格做了詳細的研究，決定以低於房市的18%為最高價去投標。到了投標的那天，面對網上的各路投標好手來勢洶洶、漫天叫價，我泰然自若、密雲不雨。在最後的幾秒中，速敲鍵盤，亮出底牌。我的戰術奏效，網上購房的生意，初戰告捷。

大漢壯膽 登門逐客

房子雖然買下，但已是屋主的我仍不能進入，還得照規定去驅逐舊住客；屋內是何許人也，好人還是壞人？我毫無所知。為了壯膽和安全，我雇用了一個粗壯的大漢和我一起登門拜訪；開門的人一問三不知，所答非所問。上門探訪雖然沒有結果，但其人不像兇狠的惡人，這使我內心趨於坦然，此行也並非毫無成效。下一步就開始了逐客之旅，還我東道主之名。

依早已掌握的資料照本宣科，按程序去逐客。第一步是向舊屋主呈交「90天清房令」。90天後舊房主對「清房令」置若罔聞，我便向法院提交了「非法居住訴狀」。「訴狀」經過法院審核後蓋章，我又將它再傳送給非法住客，勒令他在規定的期限內回覆訴狀：為什麼非法居住？期限到了，住客對訴狀也置之不理，法院便給住客寄了一個公函，告知他已因非法竊據房屋成為被告人，勒令他和我法庭相見。出庭的日期到了，我整裝待發，手持房屋的契約，準備與被告人面對公堂。那天被告人沒有出庭，我不戰而勝。幾個星期後法庭寄給了我「房屋擁有令」。我將擁有令寄給警察 局，由他們來將非法住客掃地出門。警察局在排得滿滿的逐客日程表上添上我的排期，一個月後前來執行任務。

那天早上，帶上了雇用的鎖匠提前埋伏在房子的不遠處。稍等片刻，兩輛警車徐徐而至，我出面和員警接頭，並按員警的指示繼續原地待命。兩名員警先環視四周，然後警覺地走向房子的正門，輕喊了幾聲「有人嗎？」沒見回答，員警便用力敲門，正門敲後側門敲，反覆敲門仍不見有人應答，員警便示意鎖匠去開門。門被打開了，員警入門，幾分鐘後請出了裡面占據者。員警當著我的面，義正嚴辭告知他們，從這刻開始他們不得再接近這房子，否則會被逮捕，然後把一張紅色的警告貼到門上。至此我成功收回陣地，成了名副其實的屋主。

屢遭破壞 認賠賣出

成為主人的我進屋一看，屋內狼藉一片。除了兩個臥室，客廳裡也擺著床。床上床下，被子凌亂，菸頭四處，臭襪熏天。廚房裡幾日沒洗的盤碗凌亂的橫躺豎臥在案板上，十幾個散發著食物過期味道的披薩盒子橫七豎八地堆在地上。再到洗澡間裡一看，到處都是惡臭的黃色世界，一切都是慘不忍睹，令人作嘔。我承受不了在房間內更長的逗留，便出門走到後院。後院滿大，但堆滿破銅爛鐵和各式各樣的飲料空瓶，簡直就是一個回收站。目睹這屋裡屋外的悲慘景象，剛剛收復戰地的喜悅感，全部煙消雲散；成為房屋主人的我，非但沒有一絲一毫主人翁的喜悅，反倒覺得頃刻之間成了收拾這個破爛攤的奴隸。

屋內屋外的破爛雖然毫無價值，但按規定必須給舊屋主保留15天以備他們回來領取。15天後我不惜重金，招聘工匠，搬運、清潔、砍樹、裝修，各路人馬同心協力，用了近兩個月的時間，把房子整好，然後掛牌推上了市場。雖然經歷了逐客的坎坷，但看著修好的房子和計算著即將能獲得的利潤 數字，心裡充滿了輕鬆和愜意，逐客的煩惱也早已飛到九霄之外。

好景不常，還正沉浸在勝利的喜悅，一天早上被一個電話給打斷，是賣屋代理打來的，告訴我房子前一晚遭嚴重破壞。我放下手中的事，趕到現場發現房子的空調和電閘盒遭嚴重損害；這兩樣都是費錢的家當，破壞者顯然是帶著仇恨來作案的。經過分析和通過從鄰居提供的情報，很快就得出了顯而易見的結論：破壞是由舊屋主所為，他因丟失房子懷恨在心，因此來報仇。

為避免此類事件再次發生，我安裝上了安全攝像機和警報隨時監視。道高一尺、魔高一丈，一天夜裡破壞者先把這套安全系統破壞，再肆無忌憚的進行了又一場破壞。面對這樣難纏的對手，無奈的我只好再花錢請人日夜看守房子。一計不成、一計又施，對手不能對房子有所作為，他便迂迴作戰，一天把看守房屋者的車胎刺破，讓我不得不花錢去修補這一次又一次的破壞。

對手發起一次又一次的攻擊，擊中了我的要害，使我時常提心吊膽。為了早日結束這個帶著恐懼的日子，不惜落價，快速地賣掉房子。房子的最後賣價雖然高於買進價，但扣除各方費用，所剩利潤已寥寥無幾；如果再加上我因之所付出的人力和精力，當然是個賠本生意。於是，我的網上購屋的生意計畫就從此戛然畫下句點。