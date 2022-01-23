娛樂／「黑豹」演員鮑斯曼癌逝…「帝查拉」不能死

查德威克鮑斯曼在2018年漫威電影《黑豹》中，飾演瓦干達王國的國王帝查拉。（取材自IMDb）

在漫威 （Marvel）非裔 超級英雄電影 《黑豹》（Black Panther）中，飾演主角帝查拉（T'Challa）的好萊塢影星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）不幸癌逝；業界流傳漫威可能讓帝查拉這個角色就此消失。著名非裔電影評論家諾賽特（Emmanuel Noisette）發起連署，呼籲漫威延續帝查拉的故事，獲得超過5萬名粉絲響應；博斯曼的哥哥德瑞克（Derrick Boseman）受訪時也坦言，「鮑斯曼會希望有人繼承帝查拉」，延續帝查拉代表的非裔英雄人物意義。

著名非裔電影評論家諾賽特發起連署，呼籲漫威延續《黑豹》帝查拉的故事，獲得超過5萬名粉絲響應。（取材自IMDb）

37歲的非裔電影評論家諾賽特表示，首次看到漫威的漫畫中出現非裔超級英雄角色黑豹時，難掩喜悅和心中的感動。來自芝加哥的諾賽特說：「終於有一位超級英雄，長的和我一樣。」

諾賽特解釋，許多人認為扮演超級英雄是理所當然的事情，但要一個非裔小孩打扮成白人英雄，就是很怪。

諾賽特說：「非裔小孩如果扮成黑豹，不但不違和，反而很讚」。

查德威克鮑斯曼在非裔導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導的2018年漫威電影《黑豹》中，飾演瓦干達（Wakanda）王國的國王帝查拉。

然而，鮑斯曼2020年8月因大腸癌逝世，時年43歲。

連署者認為「帝查拉回歸」是希望能讓帝查拉繼續活在漫威宇宙，延續查德威克鮑斯曼演繹這個非裔英雄角色的精神。（取材自IMDb）

漫威工作室製作部副總裁奈特摩爾（Nate Moore）曾在播客節目《Ringer-Verse》中表示：「漫威電影宇宙主要時間軸（Marvel Cinematic Universe 616）中，不會再有帝查拉了，我們沒有辦法再放入這個特色獨具的角色，因為這個角色超越了漫威過去在任何其他媒體中的角色更迭。」

奈特摩爾表示，鮑斯曼病逝後，他很快就與導演庫格勒達成黑豹角色的後續處理共識。他說：「我們對漫威電影宇宙的帝查拉投射太多情感，這些都與查德威克的精湛演出息息相關。」

促帝查拉回歸 網友力挺

身為熱愛電影的專業影評，諾賽特透過請願網站「Change.org」發起「帝查拉回歸」（#RecastTChalla）連署，希望透過大批影迷和粉絲的力量，撼動漫威製片與導演的決定，別讓帝查拉的角色和飾演他的鮑斯曼一樣走入歷史。

諾賽特解釋，帝查拉回歸的宗旨並不是要取代鮑斯曼，或阻止其他角色承襲黑豹精神，純粹是希望能讓帝查拉繼續活在漫威宇宙，延續鮑斯曼演繹這個非裔英雄角色的精神。

許多非裔兒童已經將查德威克鮑斯曼飾演的帝查拉（左二）視為英雄。（取材自IMDb）

諾賽特去年底接受洛杉磯時報（Los Angeles Times）訪問時說：「這項請願清楚表示，我們不是要馬上找人代替鮑斯曼演出帝查拉，也不要粗製濫造的故事情節敷衍影迷淡忘鮑斯曼。」

「我們不排斥其他人飾演帝查拉，傳承黑豹精神」；他說：「這攸關帝查拉的角色，帝查拉非常重要，他的故事值得被延續，無論是誰穿著黑豹戲服」。

推特（Twitter）網友也透過熱門的主題標籤「帝查拉回歸」（#RecastTChalla）和「拯救帝查拉」（#SaveTChalla）響應，數千名推特使用者呼籲漫威，延續鮑斯曼的不凡遺緒，不僅讓非裔演員擔綱演出漫威角色，還是第一個躍上大銀幕和漫威電影宇宙主要時間軸的非裔主角。

鮑斯曼的親哥哥德瑞克鮑斯曼（Derrick Boseman）也支持「帝查拉回歸」行動，他告訴娛樂雜誌《TMZ》表示，弟弟臨終前並未透露漫威是否要找人繼續演帝查拉。德瑞克鮑斯曼深信，弟弟認為帝查拉這個角色所代表的意義，遠比他自己更重要。

帝查拉之死 重傷非裔童

推特網友「@Ekie0」鑽研帝查拉在黑豹中的事實情節，他認同德瑞克的看法並支持延續帝查拉這個角色。他寫道：「帝查拉並非鮑斯曼最棒的角色或最厲害的演出，卻是最鮮明且符合其本色的角色，族群認同是相對少數的好萊塢非裔演員急切需要的權益，讓帝查拉的存在將延續鮑斯曼的名望」。

網友推測，帝查拉的妹妹舒莉（左）可能成為《黑豹2》主角。（取材自IMDb）

另有網友「@itswinsomegrace」表示，「帝查拉不應隨著鮑斯曼仙逝而陪葬，而是要延續鮑斯曼的開端，繼續講述非裔英雄的故事。」

諾賽特表示，帝查拉曾在《黑豹》中死過一回且復活，之後在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）再次死亡。

他非常擔心，帝查拉之死可能會對非裔兒童造成創傷性的影響，許多非裔兒童已經將鮑斯曼飾演的黑豹視為英雄。

「如果漫威要第三度扼殺這個角色，無論是故意的，或有其他原因，都會被影迷視為濫用鮑斯曼的悲劇，這也是我非常擔心並呼籲漫威別這麼做的原因」；諾賽特不諱言說道：「我對漫威沒有敵意，我也理解人性的情緒盲點，深諳這對漫威製作團隊而言是個艱難的決定。」

諾賽特真摯說道：「我們只是希望表達，這個（非裔英雄）角色對於我們（非裔族群）的意義」。

帝查拉 繼任誰來演？

逝者已矣，生者如斯。

漫威電影工作室已開始拍攝《黑豹2》，許多人猜測在《黑豹》中飾演帝查拉胞妹舒莉（Shuri）的莉蒂西亞萊特（Letitia Wright），將會成為《黑豹2》的主角。

諾賽特與網友也紛紛提出帝查拉續任人選的建議，包括HBO電視劇《閨蜜向前衝》（Insecure）影星瓦蘭諾埃爾（Y'lan Noel）、DC宇宙電影《水行俠》（Aquaman）中飾演反派角色黑蝠鱝（Black Manta）的葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）、犯罪喜劇《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）的約翰大衛華盛頓（John David Washington），以及奧斯卡獲獎電影《月光》（Moonlight）的崔凡特羅德（Trevante Rhodes）。

犯罪喜劇《黑色黨徒》的約翰大衛華盛頓被點名可以勝任新版「帝查拉」。（取材自IMDb）

諾賽特說：「英國情報員詹姆斯龐德（James Bond）或蜘蛛人（Spider-Man）等白人角色要挑選下一代角色演員時，可以很容易刪除名單，因為白人演員有很多機會；然而，非裔演員並非如此，這不公平，非裔影星應該獲得同等待遇。這就是遺緒創造的方式，我們希望鮑斯曼和帝查拉揭開這個傳奇序幕，而不是結束這個篇章。」