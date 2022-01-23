娛樂／哈利波特20周年 跟著主演們重返「霍格華茲」

全球觀眾期待的元旦特別節目「哈利波特20周年：重返霍格華茲」已在串流推出。（取材自IMDb）

備受全球觀眾期待的元旦特別節目「哈利波特 20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary：Return to Hogwarts）已在串流推出，超過一小時半的內容，回顧了「哈利波特」電影 系列從首集到最後一集，影片內容風格和演員們本身有何轉變，勾起粉絲無限回憶。

特別節目中，除了追思已不在人世的「石內卜」艾倫瑞克曼（Alan Rickman）、「威農姨丈」李查葛瑞夫斯（Richard Griffiths）和「馬份媽媽」海倫麥克羅伊（Helen McCrory）等，逼出影迷的眼淚；所有導演也全部回歸，遙想當年拍片過程。一口氣執導後半段所有片集的大衛葉慈（David Yates）驚曝，在自己加入執導「哈利波特：鳳凰會的密令」（Harry Potter and the Order of the Phoenix）之前，卻被告知扮演妙麗的艾瑪華森 （Emma Watson）可能會「退出」，這是外界首度得知她差點只拍完前四集後就不演了。

節目中，特別追思已不在人世的「石內卜」艾倫瑞克曼。圖為節目截圖。（取材自IMDb）

艾瑪華森回憶自己在「哈利波特」原著上市後，就和弟弟變成粉絲，每天求爸爸念書中的內容，聽得意猶未盡，知道電影版開始選角，就算全無拍片經驗、到現場連收音人員手上拿著的是大麥克風都不曉得，依然一心爭取飾演妙麗，也成功拿下角色，片子推出後更受到全球觀眾的喜愛。然而就是這樣邊拍片、邊念書，讓她很不像大多數同年齡的女生，常在日記裡寫下自己寂寞的心聲，還懷疑是不是以後永遠都這樣？

扮演榮恩的魯伯葛林特（左）覺得他和艾瑪華森（中）以及飾演哈利的丹尼爾雷德克里夫（右）都曾有過身分認同的階段。（取材自IMDb）

三大主角 撐過認同階段

扮演榮恩的魯伯葛林特（Rupert Grint）透露自己有感覺到艾瑪華森可能有這樣的想法，卻沒有說破，其實他本身也曾有類似的心態，也好奇倘若不是「哈利波特」系列的主角，會不會有不一樣的生活，他覺得他和艾瑪華森以及飾演哈利的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）都曾有過身分認同的階段，各自用不同的步調去調適，丹尼爾雷德克里夫也表示他們相處在一起太久，有時還會彼此靠在對方身上打盹，充滿無比的信任。

三大主角之間因為太像兄弟姊妹，擦不出戀愛火花。（取材自豆瓣電影）

這也就是為何，三大主角之間擦不出戀愛火花，因為太像兄弟姊妹，以至於當情節走到榮恩與妙麗的愛火終於爆發、毫無隱藏，魯伯葛林特與艾瑪華森無可避免要有接吻鏡頭，兩人都又緊張又尷尬，丹尼爾雷德克里夫就算沒戲也非要到現場旁觀，被他們抱怨「很渾球」。

飾演「馬份」的湯姆費爾頓在節目中訪談。（取材自豆瓣電影）

正反兩派 演員紛紛回歸

除了一堆昔日的童星主角回歸，片中演正反兩派的資深實力派「佛地魔」雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、「天狼星」蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、「貝拉雷斯壯」海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）、「魯休斯馬份」傑森艾薩克（Jason Isaacs）等也都參與錄製，前後四位導演都來共襄盛舉、無一缺席，倘若不是原著作者JK羅琳（J. K. Rowling）只在最剛開始出現了一下下、還是用舊的訪問片段並非新拍攝的內容，詭異的份量不足之外，幾乎可算讓絕大多數「哈利波特」迷滿意，高分過關。

片中演正反兩派的資深實力派「天狼星」蓋瑞歐德曼（右）、「貝拉雷斯壯」海倫娜寶漢卡特（左）都回歸。（取材自豆瓣電影）

雖然飾演「海格」的演員羅比科爾特蘭（Robbie Coltrane）等部分演員有在採訪中提到JK羅琳，但JK羅琳本人只有在一些2019年錄製的片段中「短暫出現」。

飾演「金妮」的邦妮萊特（右）與「露娜」伊凡娜林奇（左）也回歸。（取材自豆瓣電影）

作者JK羅琳 陷爭議沒出席

JK羅琳刻意被淡化，外界曾推測是因為她被跨性別族群抵制的結果，節目推出前兩天，另有報導指是她自己決定不參與，允許製作單位把她的舊訪問剪進去就好，不管是否真實原因，還是讓人感到不太對勁。

作者JK羅琳刻意被淡化，外界曾推測是因為她被跨性別族群抵制的結果。圖為節目截圖。（取材自IMDb）

JK羅琳先前堅稱「變性女性和天生生理女性不一樣」，此番言論徹底惹怒跨性別者，之後哈利波特系列電影中的演員紛紛發出聲明反對JK羅琳。自此之後JK羅琳任何活動都遭到跨性別族群抵制，包括系列最新電影「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts：The Secrets of Dumbledore）、舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）電影版和此次20周年特別節目的宣傳都幾乎不見JK羅琳身影。

記者鮑爾（Ed Power）指出，「JK羅琳的重要性被低估了」，他表示。「即使是麻瓜也能輕易聯想到，這與電影系列演員對JK羅琳的公開譴責有關」。

不過JK羅琳就算現身再少，也沒有另外一位「哈利波特」的老班底尷尬—首集「哈利波特：神秘的魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）扮演奎若教授的伊恩哈特（Ian Hart），片頭有打出他的名字，他也真的有來錄影，結果直到節目快結束、眾卡司輪番發表這系列影片對觀眾、對自己人生的意義，他才終於第一次亮相，講了一句話就退場，總共出現不到5秒，比JK羅琳的舊訪問總長度還短。

飾演奎若教授的伊恩哈特，影片中講了一句話就又退場，總共出現不到5秒。圖為節目截圖。 （取材自IMDb）

照片、人名錯置 團圓美中不足

哈利波特20周年：重返霍格華茲」串流上架後，果然如預期引發熱烈迴響，卻也被眼尖影迷發現扮演「妙麗」的艾瑪華森，節目中出現的童年照片竟不是她自己的，而是美國女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts），艾瑪羅勃茲來頭不小，真的不應該與艾瑪華森被搞混。

眼尖影迷發現扮演「妙麗」的艾瑪華森在節目中出現的童年照片（圖）竟不是她自己的，而是美國女星艾瑪羅勃茲。（影片截圖）

妙麗 童年照變別人

艾瑪華森小小年紀就因主演「哈利波特」系列而成為知名大牌，艾瑪羅勃茲同樣也是童星出道，雖然尚不是超級紅星，卻有個無人不知、無人不曉的姑姑茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），父親艾瑞克羅勃茲（Eric Roberts）也曾以「滅」（Runaway Train）提名奧斯卡最佳男配角，稱得上是著名演藝世家出身，本身也長得俏麗、甜美，小時候更是可愛。

美國女星艾瑪羅勃茲。（取材自IMDb）

眼尖影迷發現扮演「妙麗」的艾瑪華森（圖）在節目中出現的童年照片竟不是她自己的，而是美國女星艾瑪羅勃茲。（取材自IMDb）

兩個艾瑪不僅年齡相仿、差不到1歲兼撞名，還曾先後和「歡樂合唱團」金髮小生寇德歐佛斯崔（Chord Overstreet）交往，艾瑪羅勃茲和寇德歐佛斯崔約在九年前熱戀，一度分合，寇德歐佛斯崔的父親是名音樂製作人，也是演藝家庭出身，與艾瑪羅勃茲算是門當戶對，然而彼此都年輕氣盛，戀情沒有結果就各自分道揚鑣。幾年之後，寇德歐佛斯崔被發現成了艾瑪華森的男友，再度引起話題，可是和艾瑪華森的這一段比與艾瑪羅勃茲更短，撐不到一年就畫下句點。

現在艾瑪羅勃茲已經和「創：光速戰記」（Tron：Legacy）、「比利·林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk）男星蓋瑞特荷德倫（Garrett Hedlund）生了兒子，艾瑪華森也與年輕企業家李奧羅賓頓（Leo Robinton）穩定交往中，還被懷疑很快會結婚，至於寇德歐佛斯崔則是成為琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）的Netflix聖誕浪漫喜劇的男主角，各有各的幸福。

對於童年照片的錯置，劇組修正了照片，艾瑪華森也在社交平台開玩笑地寫道：「我沒有這麼可愛」，還加入了「#emmasistersforever」的tag。

後製人員把短髮的奧利佛費爾普斯（左）與長髮的詹姆斯費爾普斯弄反，奧利佛特別在社群網站上澄清。（取材自IMDb）

喬治、弗雷 後製名字反了

此外，在系列影片中扮演榮恩雙胞胎哥哥「喬治、弗雷」的詹姆斯與奧利佛費爾普斯（James and Oliver Phelps），因為是同卵雙生，實在很難分辨誰是誰，可是他們一起坐下來訪談，後製人員卻把短髮的奧利佛與長髮的詹姆斯弄反，奧利佛特別在社群網站上澄清，並且寫道：「我猜經過這麼多年被惡作劇，有人決定要報復一下。」

費爾普斯雙胞胎的臉部相似度真的太大，不過拍攝節目時的他們頭髮長度很好區分，或許後製人員真的是勞累眼花，需要提提神。

經由奧利佛在社群網站上的留言指正，「哈利波特20周年：重返霍格華茲」製作單位亦火速修改。

（取材自聯合新聞網）